L'unique objectif de Quartararo : renouer avec la Q2

Après un début de saison loin de ses attentes, Fabio Quartararo est de retour sur le théâtre de sa dernière victoire en MotoGP, le Sachsenring. Mais avec un seul podium à son actif cette année et même des difficultés à jouer le top 5, voire le top 10 dans certaines coures, les objectifs sont bien plus modestes cette année.

Quartararo a été envoyé en Q1 quatre fois cette saison et n'a pas réussi à s'en extraire lors des trois dernières courses disputées. Sa priorité va donc à assurer sa présence en Q2 en se classant parmi les dix premiers au cumul des séances de ce vendredi.

"Sincèrement, pour moi le principal objectif cette semaine est d'être dans le top 10 [ce vendredi], pour faciliter un peu les qualifications et au moins assurer une bonne place", a expliqué le Français en conférence de presse. "Les dernières qualifications ont été terribles pour nous. J'espère qu'on pourra faire des progrès et nous battre, surtout en qualifications. Après, la course sera une autre histoire."

"Pour nous, il faut entrer directement en Q2, puis on verra", a-t-il ajouté. "Dans l'idéal, mon objectif serait de partir sur les deux premières lignes. J'accepterais même une troisième [ligne]."

Fabio Quartararo a confié vivre la période la plus difficile depuis son arrivée en MotoGP mais afin de reprendre des repères, il est revenu à une moto très proche de celle qu'il avait l'an passé et souhaite ne faire aucun changement avant la pause estivale. Il peine pourtant à retrouver des sensations familières.

"J'ai du mal à comprendre parce qu'on n'a pas fait de gros changements mais ils ont totalement changé le pilotage de ma moto. On est beaucoup moins bons que l'an dernier, qu'en 2021. Cette année, j'ai particulièrement des difficultés en pneus neufs, sur un tour. On doit trouver une solution et essayer de faire de notre mieux."

"On me dit que j'ai vraiment la même moto, que c'est le même réglage, mais je n'ai pas du tout le même feeling que l'année dernière", a précisé Quartararo face aux journalistes francophones. "J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est pour ça que je veux garder la même moto et essayer de trouver la différence."

Et pendant que Yamaha semble avoir stagné, si ce n'est régressé, la concurrence a continué sa marche en avant : "En fait, sur tous les circuits, même en termes de rythme, on est un peu plus lents que l'an dernier, mais dix pilotes ont haussé leur niveau. Devant nous, on a beaucoup plus de pilotes, avec des écarts faibles, et on reste derrière. J'espère que sur un circuit court comme celui-ci, on pourra être plus à l'avant. Je vais évidemment faire de mon mieux, on donnera 100% pour rester dans le top 10."

"Reprendre du plaisir"

Fabio Quartararo

Dans l'incapacité de jouer les premières places actuellement, Fabio Quartararo a dû trouver de nouvelles motivations, en apprenant à tirer le meilleur de sa moto quelles que soient les circonstances... sans perdre l'espoir d'un rebond : "J'ai vraiment envie de reprendre du plaisir, et le plaisir, je le prends en me battant pour des positions qui sont bien meilleures que les positions que je fais en ce moment. Ma motivation est là. La saison est longue, donc il va falloir trouver des solutions."

"Je pense que tout le monde pousse au maximum de sa machine pour essayer de trouver une petite différence", a-t-il souligné. "C'est vrai que là, on est un peu en difficulté. Ce que j'essaie de chercher, c'est de pousser la moto au maximum, essayer de trouver la meilleure performance, faire le meilleur chrono et le meilleur résultat possible."

Il y a un an, Fabio Quartararo avait quitté le Sachsenring avec 91 points d'avance sur Pecco Bagnaia, le plus gros écart qui les avait séparés avant la folle remontée de l'Italien. Les deux hommes sont aujourd'hui distancés de 77 points avec une hiérarchie totalement inversée, et même si les courses sprint ouvrent encore plus d'opportunités pour remonter, Quartararo ne se sent pas en mesure de songer au titre.

"Ce sont deux situations complètement différentes. Pecco avait fait beaucoup d'erreurs en début de saison mais il avait déjà gagné à ce stade, à Jerez, au Mugello et à Assen, [et il avait] des podiums. Il avait fait beaucoup d'erreurs mais il avait déjà une vitesse extraordinaire. On n'est pas du tout dans la même situation. En termes de points, on est très, très loin, mais on ne se bat pas devant. Je ne pense pas du tout à cette situation."