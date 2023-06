Johann Zarco a "le package" pour gagner au Sachsenring

Johann Zarco arrive au Sachsenring dans un contexte très favorable. Troisième des deux dernières courses disputées, deuxième sur ce circuit il y a un an, poleman en 2021 et aligné sur une Ducati qui paraît invincible en ce moment, le Français semble avoir tous les éléments pour décrocher son premier succès en MotoGP. Il ne cache pas son ambition de se battre pour les toutes premières places ce week-end.

"Je suis certain que j'ai le package [pour gagner], avec la moto et l'équipe", a déclaré Zarco en conférence de presse. "On est assez performants et on apprécie vraiment la Ducati en ce moment. Je ne suis pas le seul, d'autres pilotes sont également assez rapides. Le package est prêt, on doit bien choisir les pneus pendant le week-end parce que c'est une piste vraiment particulière. Je ne dis pas que les pneus peuvent faire la différence, mais la façon de les utiliser peut faire une différence. On verra comment on pourra débuter vendredi, et si on pourra s'adapter aux conditions."

"L'an dernier j'ai vécu une course fantastique, à essayer de revenir sur Fabio [Quartararo]. J'avais le pneu dur, il avait le medium et il n'a pas renoncé. Je n'ai pas pu revenir, c'est même moi qui ai ralenti. Ce serait bien de revivre ce genre de moment mais avec des sensations encore meilleures."

Pour atteindre l'objectif ultime, Zarco devra probablement faire mieux samedi matin. Il reste sur quatre qualifications en troisième ligne et pense que cela a pu le désavantager, en l'obligeant à remonter dans le classement, surtout dans la course du samedi, deux fois plus courte que celle du dimanche.

"Avec les courses sprint, on apprend que ces qualifications sont de plus en plus importantes. J'aimerais être en première ligne ou sur les deux premières parce que dans les dernières courses, j'étais en troisième ligne. Même si j'ai eu une bonne course au Mugello, ça ne facilite pas la tâche. Ça serait bien d'être dans le top 3 pour jouer le podium samedi et dimanche."

Des sensations en progrès

Johann Zarco n'a pas encore réussi à ce classer parmi ces trois premières places en course sprint. Souvent habitué à faire la différence en fin d'épreuve, quand le pneu se dégrade, le pilote Pramac assure ne pas être véritablement défavorisé par ce format plus court, mais pense surtout payer ses résultats en dessous de ses attentes en qualifications récemment.

"Je ne sens pas que les courses sprint me désavantagent. Pour moi, c'est bien de voir où je suis pendant le week-end de course et pour avoir des informations pour le dimanche. Cette saison, globalement je suis assez bon en fin de course, je retrouve mon style de pilotage et quand le pneu arrière se dégrade, il semble que je peux faire la différence par rapport aux autres, mais je ne le fais pas suffisamment tôt en course."

Johann Zarco enchaîne les bons résultats

"Depuis le début de la saison, ce sont les qualifications qui m'ont coûté le plus cher en course sprint. À moins de faire des départs comme Brad [Binder] et Jack [Miller], pour doubler quatre pilotes ou une ligne au départ, c'est difficile. Quand tout le monde a le pneu tendre à l'arrière, tout le monde a la confiance et il n'y a pas de marge pour doubler."

Zarco veut continuer à s'appuyer sur ses très bonnes performances actuelles en fin d'épreuve, liées à une confiance de plus en plus forte sur la Ducati alors qu'il a souvent évoqué un certain manque de relâchement à son guidon ces dernières années : "J'ai besoin de m'adapter à la Ducati mais on voit que pour vraiment atteindre les meilleures performances, le naturel doit un peu revenir, pour arrêter de penser et juste y aller."

"Avec Massimo [Branchini, son chef mécanicien], on a pu aller un peu plus dans cette direction. Les dernières années, j'ai appris que je peux être rapide avec presque tous les réglages sur la moto, mais pas super rapide au point d'être sur le podium et de gagner. J'essaie de faire les choses plus naturellement pour décrocher cette victoire."

Même sans ce succès, Johann Zarco semble avoir réuni tous les éléments pour prolonger l'aventure avec Pramac la saison prochaine. L'intéressé mise sur la continuité et souhaite encore piloter la Ducati de l'équipe italienne en 2024 : "Clairement, c'est l'endroit où il faut être en ce moment, avec mes performances, le plaisir que je prends avec l'équipe, avec Jorge [Martín] aussi puisque ça fait trois ans que l'on est associés. Il n'était pas très constant les deux dernières années et, depuis le début de l'année, il n'y a que dans la première course qu'il n'a pas été là. Maintenant il est là, on est là tous les deux. Pourquoi ne pas continuer comme ça ?"