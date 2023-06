La jeune garde de Ducati dans l'attente des décisions pour 2024

La domination actuelle de Ducati sur le MotoGP fait de l'équipe officielle la plus convoitée par les pilotes, ses équipes satellites étant également très attrayantes. Et même si la saison 2023 ne va entrer que dans son deuxième tiers ce week-end au Sachsenring, la composition des quatre structures engageant les Desmosedici pour 2024 commence à interroger, peu de guidons étant formellement attribués.

Le futur de Pecco Bagnaia est déjà assuré, le Champion du monde en titre ayant un contrat jusqu'à fin 2024. Arrivé à ses côtés cette année, Enea Bastianini n'a pas encore pu montrer ce dont il était capable avec une machine officielle, après deux très bonnes saisons et de premiers succès sur des motos satellites, en raison de sa blessure en ouverture de la saison au Portugal. Même s'il n'a pas encore pu faire ses preuves, Bastianini semble déjà sous la menace de Jorge Martín, déterminé à porter les couleurs d'une équipe officielle, voire de Marco Bezzecchi, la surprise du début de saison avec deux victoires.

"Comment je le vis ? Je le vis bien", a assuré Bastianini, déterminé à prouver sa valeur : "Je suis très détendu, je me sens à l'aise. Je sais que je n'ai pas encore pu démontrer le potentiel que j'ai avec cette moto. Malheureusement, je n'y suis pas arrivé mais ça n'est pas quelque chose qui m'inquiète en ce moment. Ce qui me préoccupe le plus, c'est de savoir comment je pourrai revenir à 100%. Après, ce qui se dit, je n'y accorde jamais tellement d'importance."

Déjà en concurrence avec Bastianini l'an passé, Martín a affirmé auprès du site officiel du championnat qu'il ne "pense pas beaucoup" à son avenir pour le moment. "J'ai entendu des choses au sujet de Ducati, qu'ils devaient prendre des décisions", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas exactement ce qu'ils doivent décider. Si j'ai la possibilité de rejoindre l'équipe d'usine, ça sera fantastique mais je n'y pense pas maintenant. Je me sens bien chez Pramac. J'ai une bonne moto, c'est la même que celle de l'équipe d'usine donc je pense que ça ne sera pas un gros changement si je bouge."

Interrogé sur la possibilité d'un départ chez Yamaha, Martín a botté en touche : "Je suis content chez Ducati. Pour le moment, mon manager travaille toujours sur des choses mais je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe. Je me concentre juste sur le pilotage."

Si Johann Zarco semble proche d'une nouvelle prolongation chez Pramac, une promotion ou un départ de Martín pour d'autres cieux pourrait entraîner tout un jeu de chaises musicales en MotoGP. Marco Bezzecchi pourrait ainsi rejoindre ce qui est souvent considéré comme l'équipe B de Ducati, libérant à son tour une place chez VR46 qui pourrait revenir à Franco Morbidelli, qui entretient le flou sur son avenir chez Yamaha. Mais celui qui occupe actuellement la deuxième place du championnat préfèrerait rester dans son équipe actuelle tout en recevant une moto de dernière génération, alors qu'il a actuellement un modèle vieux d'un an.

"Avant tout, je ne sais pas encore précisément ce que je ferai parce qu'il est un peu trop tôt", a confié Bezzecchi. "Je suis content de cet intérêt de Pramac mais mon plan serait de rester dans cette équipe, peut-être avec un traitement d'usine. Si je dois quitter [cette équipe] satellite, j'aimerais que ce soit pour une équipe d'usine ; si je dois rester dans une équipe satellite, je préfère continuer ici. Mais je ne sais pas encore, on verra à l'avenir."

Marco Bezzecchi

"Cette année je suis très content de mon package, il est fantastique, et je reçois un très bon soutien", a-t-il insisté. "J'aimerais énormément rester chez Ducati. Je me sens très bien sur la moto et avec tous les gens qui sont dans l'usine, Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse] et tout le monde. J'aimerais avoir une moto d'usine, c'est mon rêve et je vais travailler là-dessus pour l'année prochaine et la suite."

Luca Marini est déjà certain de rester dans l'équipe de son demi-frère la saison prochaine, et VR46 espère conserver le même duo pour la troisième saison consécutive. "Nous travaillons encore", a précisé le team manager de la structure italienne. "Il est vrai que nous sommes très satisfaits de nos pilotes. Ils font tous les deux du très bon boulot cette année, donc notre idée est d'essayer de les garder, de continuer à travailler avec eux. Il est très important pour nous de continuer parce que ce projet est né il y a seulement deux ans, c'est encore tôt pour nous, mais à l'heure actuelle notre idée est d'essayer de conserver nos deux pilotes."

Chez Gresini, la situation est encore très ouverte. Álex Márquez ne semble pas avoir trop de souci à se faire après ses performances encourageantes du début de saison, mais la situation de Fabio Di Giannantonio est plus floue. Des rumeurs ont évoqué son arrivée en WorldSBK, une option à laquelle il ne veut pas songer pour le moment.

"Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire en MotoGP donc ce n'est pas un projet pour le moment", a-t-indiqué, faisant part de sa volonté de conserver sa place : "Le plan A est d'être en MotoGP. C'est l'objectif et je pense qu'on peut faire un bon travail cette année pour rester en MotoGP."

Avec Léna Buffa