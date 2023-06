Essais 1 - Zarco passe entre les gouttes et devance Márquez

Septième manche de la saison MotoGP, le GP d'Allemagne s'est ouvert vendredi sous un ciel couvert et avec une météo indiquant un risque d'averse, comme ce sera le cas également demain. Alors que 45 minutes de roulage étaient prévues ce matin, quelques gouttes de pluie ont poussé l'ensemble des pilotes à rentrer au stand après le premier tiers de séance, une courte interruption qui ne les a pas empêchés de livrer un gros time attack dans les dernières minutes.

S'il n'y a que deux Honda en piste ce week-end compte tenu des blessures d'Álex Rins et de Joan Mir, toutes deux ont bien entamé leurs essais. Avant même de prendre le châssis Kalex dont il a hérité ce week-end, Takaaki Nakagami s'est en effet rapidement porté parmi les premières places, comme Marc Márquez, chef de file du constructeur.

Véritable référence du Sachsenring, où il s'est imposé 11 fois de suite et est resté invaincu en qualifications jusqu'à la pole de Johann Zarco (Ducati) en 2021, Márquez a pour ambition de réaffirmer sa domination sur place cette semaine après avoir été absent l'an dernier. Désormais totalement guéri, l'Espagnol se sent capable de compenser les infériorités actuelles de sa moto, alors qu'Honda traverse une période particulièrement compliquée.

LIRE AUSSI - Márquez : "Ce n'était pas une erreur" de signer 4 ans avec Honda

Ce sont néanmoins les Ducati qui ont initialement donné le rythme durant ces premiers essais, ne permettant d'abord qu'un bref passage en tête de Márquez au bout de 15 minutes. En quête d'une première victoire au Sachsenring en 15 ans, le constructeur italien a pu compter sur Jorge Martín pour longuement occuper la première place avec un chrono de 1'21"433.

Les quelques minutes d'interruption dues à l'apparition de la pluie ont laissé le pilote Pramac Racing relativement tranquille au sommet de la feuille des temps. Maverick Viñales et Jack Miller ont été les premiers à se risquer sur la piste humide, en pneus slicks, avant d'être rejoints par l'ensemble du peloton pour les dix dernières minutes de time attack, essentielles pour chercher à bien se positionner en vue de la suite du week-end.

Quartararo chute dans les dernières minutes

Pecco Bagnaia, qui n'était que 19e quand la pluie a fait son apparition, faisait partie des pilotes qui n'avaient pas de temps à perdre, de même qu'Aleix Espargaró, alors 15e après être tombé au bout d'un quart d'heure de séance. Le pilote Aprilia, qui souffre de deux fractures au pied droit, avait boité jusqu'à son stand et seulement repris la piste dans les dernières minutes.

À son retour, le pilote Aprilia s'est immédiatement propulsé en tête, en améliorant de deux millièmes le chrono de Martín qui avait tenu jusque-là. Bagnaia l'a vite délogé de la première place, mais Espargaró a répliqué avec le premier chrono du jour en 1'20.

Marc Márquez avait glissé au huitième rang quand il a posté un temps de 1'21"062, le positionnant deuxième à quatre minutes de la fin. Fabio Quartararo a brièvement remplacé le #93 à cette deuxième place, s'extrayant alors de la 14e position. Puis les améliorations d'Álex Márquez et de Jorge Martín l'ont fait reculer à nouveau, ainsi qu'une nouvelle prise de pouvoir de Marc Márquez.

Quelques instants plus tard, alors qu'il cherchait à améliorer à nouveau sa position, Quartararo est parti à la faute dans le virage 1 et sa séance s'est terminée là. Son coéquipier Franco Morbidelli venait lui aussi de chuter, au virage 11.

Zarco trouve l'ouverture dans les dernières minutes

Marc Márquez était repassé en tête avec un tour de 1'20"854, mais les améliorations ne se sont pas arrêtées là. C'est Johann Zarco qui a ensuite pris le pouvoir en 1'20"702. Le Français, qui sort de deux podiums au Mans et au Mugello, n'a plus été inquiété et c'est lui qui a bouclé cette séance en tête, devant les frères Márquez et Aleix Espargaró.

Martín a hérité de la cinquième place finale, devant Quartararo. Vient ensuite la seule KTM figurant actuellement dans le top 10, celle de Brad Binder. Suivent trois Ducati, avec des pilotes qui n'ont sans doute pas dit leur dernier mot : Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Marco Bezzecchi. Le pilote Gresini s'est bien défendu ce matin par rapport à son classement habituel, lui qui apprécie particulièrement le Sachsenring et y avait réalisé son meilleur week-end la saison dernière.

Takaaki Nakagami a glissé en dehors du top 10, où il cohabite pour le moment avec, entre autres, les pilotes Ducati Luca Marini et Enea Bastianini, et les Aprilia de Maverick Viñales et Miguel Oliveira.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste à 15h pour une heure d'essais qui viendra compléter le classement de cette séance. Les dix plus rapides du jour seront directement qualifiés pour la phase finale des qualifications qui auront lieu demain.

VOIR AUSSI - Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2023

GP d'Allemagne MotoGP - Essais 1