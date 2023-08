Gresini Racing prolonge son accord avec Ducati

La révélation, mercredi soir, du nouvel accord liant Álex Márquez et l'équipe Gresini Racing n'était qu'un avant-goût de l'annonce officielle prévue pour ce jeudi matin. La formation dirigée par Nadia Padovani a officialisé de manière plus académique que le pilote espagnol resterait bien en poste, mais aussi qu'il continuerait à piloter une Ducati.

Gresini a rejoint le giron Ducati en 2022, rejoignant Pramac et VR46 au rang des teams satellites du constructeur devenu dominant sur le plateau MotoGP. Une démarche souhaitée par Fausto Gresini et rendue possible après sa mort par son épouse et l'équipe de gestion qui ont permis à Gresini Racing de survivre.

Redevenue indépendante après son partenariat avec Aprilia, l'équipe italienne a ouvert ce nouveau chapitre en remportant une victoire dès le premier Grand Prix de la saison dernière, un émouvant succès venu récompenser les efforts fournis afin que la structure ne sombre pas. Après ce triomphe au Qatar, Enea Bastianini a poursuivi une saison admirable au guidon d'une Ducati de l'année précédente, offrant à Pecco Bagnaia quelques bagarres d'anthologie puis se classant troisième du championnat.

Parti vers l'équipe officielle, Bastianini a été remplacé par le plus jeune des frères Márquez, tandis que Fabio Di Giannantonio, auteur d'une pole position en 2022, a conservé son guidon. Alignant toujours des machines de la saison précédente, Gresini a confirmé sa place parmi les équipes qui comptent, avec un podium d'Álex Márquez dès le deuxième Grand Prix cette année, puis sa victoire lors de la course sprint de Silverstone, le week-end dernier, premier succès que l'Espagnol décroche en MotoGP. En un an et demi, le binôme Gresini-Ducati totalise quatre victoires en course principale et une en course sprint, trois autres podiums et trois pole positions.

"Je souhaite remercier toute la famille Ducati avec laquelle nous resterons ces deux prochaines années. Nous avons déjà montré que nous formions un excellent binôme, à la fois en 2022 et cette année... L'objectif est de continuer à vous et nous donner des émotions", a commenté Nadia Padovani.

"Nous sommes ravis de conserver le team Gresini Racing MotoGP dans la famille Ducati pour deux saisons de plus", commente Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "C'est une structure extrêmement professionnelle et, au cours des années, elle a démontré qu'elle avait le potentiel pour viser de grands résultats."

"L'année dernière, l'équipe a obtenu quatre magnifiques victoires avec notre Desmosedici GP et, cette saison, elle a décroché un podium, une pole position et une victoire lors de la course sprint de Silverstone avec Álex Márquez. Nous sommes certains qu'ensemble, nous obtiendrons d'autres succès à l'avenir et que nous continuerons à nous développer course après course."

Fort de sa présence massive sur la grille, Ducati entend maintenir sa stratégie et renouvèle donc sa confiance à Gresini Racing pour deux années de plus, avec un nouveau contrat portant jusqu'en 2025 inclus. Cette annonce met fin aux rumeurs nées de la volonté de KTM de s'allier à une équipe satellite supplémentaire, alors que le constructeur autrichien cherche par tous les moyens à placer Pedro Acosta tout en conservant ses quatre pilotes actuels.

Si Álex Márquez est désormais assuré de rester l'un des hommes forts du groupe Ducati la saison prochaine, Fabio Di Giannantonio apparaît en danger chez Gresini. Sa place est très convoitée, en premier lieu par Tony Arbolino et Jake Dixon, deux pilotes actuellement parmi les plus en vue de la catégorie Moto2.

