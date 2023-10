Pourquoi Marc Márquez va ébranler les fondations de Ducati

Personne ne doit être dupe : même si Ducati se dissocie publiquement de l'accord qui associera Marc Márquez à Gresini, il serait naïf de croire que l'octuple Champion du monde pilotera une Desmosedici sans l'assentiment de la marque, ou au moins ses membres les plus importants. Depuis plusieurs années, l'une des personnes les plus influentes aux côtés de Claudio Domenicali, le directeur général du constructeur, n'est autre que Gigi Dall'Igna.

Le patron de Ducati Corse a lui-même, après l'arrivée du Grand Prix du Japon, annoncé que Márquez avait décidé de quitter Honda pour Ducati via une équipe satellite. Trois jours plus tard, le #93 a confirmé ce départ d'un commun accord avec Honda, mettant fin au contrat en vigueur jusqu'à fin 2024, et dans quelques jours, son arrivée chez Gresini sera officialisée. Il y fera à nouveau équipe avec son frère Álex, qui a joué un rôle important dans sa décision.

Márquez arrivera seul, sans les proches qui l'entourent depuis son passage en Moto2, avant tout parce qu'il a refusé de s'engager pour deux saisons. La crainte de Ducati, que l'on peut comprendre, était que le pilote parte sous d'autres cieux après une année à étudier tous les "secrets" de la meilleure moto de la grille.

Mais ce pourrait finalement être une question négligeable pour la marque qui domine le MotoGP, avec actuellement trois de ses pilotes en tête du championnat, car la volonté de Dall'Igna de voir ce dont Márquez est capable avec l'une de ses Ducati pourrait se heurter à l'impossibilité de contrôler les pilotes aussi bien qu'actuellement.

Márquez en quête d'un nouveau rôle

Certains s'étonnent déjà qu'avec son palmarès, Márquez se retrouve sur un "vieux" modèle en 2024 alors que Franco Morbidelli disposera de la GP24 chez Pramac. Mais contrairement aux attentes, cette répartition des motos pourrait jouer en faveur du Catalan, lassé d'avoir le poids du développement sur ses épaules et désireux de simplement mettre les gaz sur une moto qui fonctionne. Et c'est probablement l'impression qui lui a été transmise par son frère.

Marc Márquez a vu son frère Álex s'épanouir chez Gresini

Cette année, Álex Márquez s'est retrouvé sur une Ducati tout en se souvenant des trois années précédentes passées à se battre sur une Honda, ce qui lui a donné des références claires. Le cadet de la fratrie sait très bien de quoi Marc Márquez est capable, qu'il pilote une GP23 ou une GP24, d'autant plus quand on se rappelle ce qu'il s'est passé au début de l'année 2022 quand une partie des évolutions prévues sur le moteur a été tardivement abandonnée.

Jorge Martín et Johann Zarco en ont fait les frais, en utilisant chez Pramac le moteur qui avait été rejeté par Pecco Bagnaia et Jack Miller, et on se souvient des difficultés posées par Enea Bastianini au leader attendu. Ce dernier et Bagnaia se sont retrouvés sur des Ducati très similaires, avec le même moteur, tandis que Martín et Zarco disposaient d'un V4 plus récent mais moins performant.

C'est le scénario dans lequel Márquez s'imagine en 2024, en portant à son tour les couleurs de Gresini. "Avec une différence : Marc n'est pas Enea, et il ne peut pas prétendre l'être", nous explique-t-on du côté de Ducati.

Ducati fait-il entrer le loup dans la bergerie ?

Il reste à voir comment les dirigeants de Ducati vont gérer le personnel et quels seront les rapports de force. Dall'Igna est seul aux manettes et, comme tous les ingénieurs considérés comme des génies, son égo prend de la place.

C'est ce qui a émergé des propos tenus à Motegi, quand il a lui-même souligné que Márquez "a été l'un des pilotes les plus forts de l'histoire, alors le fait qu'il veuille fortement monter sur une Ducati ne peut que faire plaisir". Il est par la suite allé jusqu'à révéler ses conversations confidentielles avec Honda, qui s'intéressait à ses services pour renforcer son équipe technique.

Marc Márquez va-t-il troubler l'harmonie chez Ducati ?

Sa confiance en lui satisfaite, c'est à d'autres que reviendra la tâche de gérer les pilotes. "Si ça ne tenait qu'à Gigi, en plus de Márquez, Pecco, Martín et les autres, il voudrait aussi Fabio [Quartararo] sur l'une de ses motos. Il veut juste gagner, gagner et gagner", nous glisse-t-on chez Ducati, qui comprend aussi qu'il ne faut pas sous-estimer le poids de l'arrivée de Márquez.

Le danger serait que l'ambition personnifiée par Dall'Igna se retourne contre lui. Surtout si l'on prend en compte qu'en six ans, la marque pourrait passer de se confronter à la meilleure version de Márquez avec Andrea Dovizioso à voir l'Espagnol relativiser l'influence de Ducati en décrochant son septième titre sur une moto vieille d'un an. Il reste à savoir comment les Rouges appréhenderaient une telle situation, surtout face à des sponsors qui, en théorie, injectent de grandes sommes d'argent en espérant bénéficier de la meilleure association possible.