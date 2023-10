Ducati commence à imaginer sérieusement l'arrivée de Márquez

Et si le 101e podium de Marc Márquez en MotoGP était aussi le dernier avec Honda ? Voilà une pensée qui accompagne beaucoup de monde ce soir, dans le paddock de Motegi, où le pilote espagnol a décroché son premier trophée de la saison, précisément sur les terres de Honda et face au haut management de la marque.

Un podium "romantique", dit-il, et l'on croirait presque entendre Márquez fredonner "On s'est aimé comme on se quitte", cette balade sur les adieux que l'on essaye de rendre beaux. Qu'il puisse quitter Honda sous peu est en effet une hypothèse qui n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis cet été, alors qu'une Ducati satellite paraît l'attendre dans le team Gresini, où son frère est pour le moment le seul à avoir été confirmé pour la saison prochaine.

Ce week-end était attendu depuis des semaines, non seulement car Honda courait à domicile mais aussi car Márquez devait y rencontrer les responsables du HRC. Pour s'enquérir de l'avancée de projet auquel il est contractuellement lié pour 2024, ou bien pour trouver un accord et valider son départ anticipé ? C'est toute la question, sachant que l'Espagnol lui-même a récemment fait savoir qu'il aurait pris une décision entre les GP d'Inde et du Japon.

Interrogé par la télévision italienne à l'arrivée de cette course, qui a valu un nouveau doublé à Ducati, Gigi Dall'Igna a livré son propre commentaire sibyllin sur la question. "Marc a été l'un des pilotes les plus forts de l'histoire, alors le fait qu'il veuille fortement monter sur une Ducati ne peut que faire plaisir. C'est le commentaire le plus important que je peux faire. Il a décidé de quitter une Honda pour monter sur une Ducati non officielle, [ce qui] à plus forte raison souligne le fait qu'il veut notre moto et cela ne peut que faire plaisir", a déclaré le directeur général de Ducati Corse au micro de Sky Italia.

Gigi Dall'igna, directeur général de Ducati Corse

Faut-il comprendre par là que le transfert est donc acté ? "C'est ce que j'ai entendu", a répondu Gigi Dall'Igna, "mais clairement, il n'y a pas encore d'officialisation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a un contrat compliqué à rompre − dans l'éventualité, clairement, où il voudrait le rompre. Il me semble que les déclarations qu'il a faites sont celles-là et, de notre point de vue, cela fait plaisir."

Soudain moins affirmatif, le patron du programme Ducati se projette pourtant vers la suite. Car il le sait, Márquez serait un profil encombrant pour le groupe de Borgo Panigale, qui alignerait alors le plus grand champion actuellement en activité dans une équipe satellite et non officielle.

"Son arrivée est complètement à définir et à évaluer, car il n'y a pas encore d'officialisation. J'ai seulement commenté les déclarations que Marc a faites sur notre moto", a poursuivi Gigi Dall'Igna quand cette remarque lui a été faite. "Cette année, nous sommes encore concentrés sur le championnat, qui a encore beaucoup de choses à dire. Mais, assurément, Marc est un pilote encombrant pour de nombreuses raisons et il y a la préoccupation qu'il puisse casser un certain équilibre. Cela, éventuellement, fera partie du jeu et ce sera à nous de le gérer."

Avec Matteo Nugnes