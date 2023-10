Fabio Quartararo assume son changement de moto tardif

Fabio Quartararo a tenté un pari quand la pluie est arrivée au Grand Prix du Japon. Sachant ses chances limitées par sa 14e place sur la grille, il a décidé de rester en piste à la fin du premier tour, quand la majeure partie du plateau a plongé dans les stands pour passer sur une moto équipée de pneus pour la pluie. Après une boucle à la deuxième position, le pilote Yamaha a finalement changé de machine à son tour. Reparti 18e, il a vu l'arrivée au dixième rang.

"J'ai tenté de rester un tour de plus en piste car la piste était mouillée mais il ne pleuvait pas énormément", a expliqué Quartararo sur Canal+. "Dès que j'ai commencé mon deuxième tour sur le sec, j'ai clairement vu que je ne pourrais pas rester plus longtemps. Je pense que finir 14e ou dixième, ce n'est pas un très gros changement pour nous, donc j'ai voulu tenter ce défi. Ça n'a pas marché mais bon, on va prendre le positif de ce week-end."

Lors de sa rencontre avec les journalistes, Quartararo a estimé qu'il aurait pu finir "quelques positions" plus haut s'il s'était arrêté en même temps que les autres pilotes, mais sans pouvoir prétendre à un excellent résultat : "Septième, huitième ou neuvième, mais pas mieux que ça".

Le pilote Yamaha a décrit des sensations "pas si mauvaises" mais a été piégé à plusieurs reprises quand la pluie s'est intensifiée : "Dans les deux derniers tours, j'ai fait deux erreurs et j'ai perdu deux, trois ou quatre secondes".

"On doit améliorer nos points faibles sur piste humide, qui sont plus ou moins similaires à ceux sur le sec", a-t-il relevé, notant quand même du positif : "Dans certains domaines, on n'est pas trop mauvais sous la pluie, je m'attendais à bien pire. Le problème est que c'est vraiment bon ou vraiment mauvais, il n'y a pas d'équilibre pour que ce soit bon. En courbe, c'est vraiment difficile mais quand on doit relever la moto, l'adhérence n'était pas mauvaise aujourd'hui. Je ne peux pas garder de vitesse en courbe donc c'est un souci pour nous."

Fabio Quartararo

Souvent très déçu par le niveau de la Yamaha ces derniers mois, Quartararo a néanmoins été satisfait de ses performances sur piste sèche ce week-end, même s'il pointait encore de nombreuses faiblesses samedi : "Je pense que le rythme qu'on avait sur le sec était bon. On sait très bien qu'on peut rouler vite donc voilà, ce sera important [pour la suite]".

Quartararo mécontent de la situation au départ

Fabio Quartararo a par ailleurs décrit "un chaos" quand la pluie est arrivée juste après le départ. Le Champion du monde 2021 ne comprend pas pourquoi la procédure a été maintenue en l'état et aurait préféré que le départ soit repoussé pour permettre aux pilotes de s'élancer avec des pneus pour la pluie.

"C'était limite, parce que c'était déjà un petit peu mouillé [au départ]. J'ai voulu tenter de rester un tour de plus pour voir si c'était sec − enfin, pas sec mais en tout cas [pour voir si] la pluie allait s'arrêter. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était limite. Je pense que le mieux était déjà de s'arrêter et de repartir sur une course mouillée. C'est comme ça. Je pense que c'était un peu une erreur de la direction de course."

Quartararo pense aussi que le départ tardif sur place, décidé pour proposer la course à un horaire moins matinal en Europe, est une erreur puisque la luminosité baisse rapidement : "Avant tout, quand il y a ces conditions, je ne sais pas pourquoi on roule à 15h00 alors qu'on sait qu'il fait nuit à 17h00. C'est impossible à comprendre".

Avec Basile Davoine