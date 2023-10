Miguel Oliveira, principale cible de Honda pour remplacer Marc Márquez

Après le choc de l'annonce, Honda doit préparer l'après Marc Márquez. Indissociable du pilote espagnol pendant 11 ans, le constructeur entre dans une nouvelle phase de son histoire en compétition et doit profondément remanier son projet pour répondre à la domination actuelle des marques européennes, Ducati, KTM et Aprilia. Honda se prépare ainsi à une véritable révolution, en partant d'une page blanche.

Joan Mir, arrivé cette saison après le retrait de Suzuki, a encore une année de contrat mais Honda doit surtout s'attaquer au dossier délicat du remplacement de Márquez, son pilote le plus victorieux avec six titres conquis entre 2013 et 2019. Cette quête pourrait entraîner un jeu de dominos sur toute la grille.

Johann Zarco, recruté par l'équipe satellite de Honda, LCR, avait fait acte de candidature avant même la confirmation du départ de Márquez. Cependant, Motorsport.com a appris que la principale cible du HRC n'est pas le Français mais bien Miguel Oliveira, qui porte actuellement les couleurs de RNF, l'équipe satellite d'Aprilia.

Le Portugais est sous contrat jusqu'à fin 2024 avec le constructeur de Noale, qui paie directement son salaire, toutefois une clause de départ lui permet d'accepter une offre d'une équipe d'usine avant cette échéance. Une clause similaire a permis à Álex Rins de quitter LCR pour rejoindre Yamaha la saison prochaine.

Pourquoi Honda veut recruter Oliveira

Plusieurs éléments font de Miguel Olivera l'option la plus attractive pour Honda. Il dispute actuellement sa cinquième saison en MotoGP, ce qui lui confère autant d'expérience que Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia ou Joan Mir, les trois derniers pilotes titrés. Il a remporté cinq courses en catégorie reine et ils ne sont que cinq à avoir fait mieux sur la grille.

Des doutes pourraient persister en raison de la forme de Honda ces dernières saisons, alors qu'Aprilia est sur une pente ascendante. Depuis cinq ans, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Pol Espargaró et donc Marc Márquez ont tous fini par chercher une porte de sortie après avoir éprouvé des difficultés sur la machine japonaise, ce qui pourrait faire douter Oliveira.

Honda a également des arguments pour le séduire, à commencer par un salaire plus élevé que celui payé par Aprilia. Oliveira représenterait un intérêt sur le plan commercial pour la marque puisque Repsol, sponsor principal de son équipe officielle, a une présence au Portugal, où le #88 est une véritable star.

Miguel Oliveira a été vice-Champion du Moto3 en 2015 puis du Moto2 en 2018, avant son arrivée en MotoGP. Celle-ci s'est faite chez Tech3, même si KTM lui avait promis une place dans son équipe officielle, qu'il a finalement rejointe en 2021. Pilote le plus victorieux du constructeur, il a cependant été écarté pour la saison 2023, KTM lui ayant proposé de le rétrograder chez Tech3, tout en augmentant son salaire. Un temps en discussion avec Gresini, il a finalement rejoint RNF et Aprilia et connu depuis une saison émaillée de plusieurs chutes importantes.