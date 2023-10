Plateau MotoGP 2024 : Le point sur les contrats des pilotes

Le plateau 2024 du MotoGP est en grande partie connu, et il ne ressemble pas exactement à ce que l'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. Les changements ne sont pas forcément venus de là où on les attendait, puisque plusieurs contrats ont été rompus afin de créer des associations nouvelles.

Qui remplacera Marc Márquez chez Honda ?

Un transfert de poids aura lieu avec le départ de Marc Márquez de Honda, son équipe de toujours, qu'il a consenti à quitter alors qu'il disposait d'un accord jusqu'en 2024 inclus. L'annonce en a été faite cette semaine et devrait rapidement être suivie par l'officialisation de son arrivée chez Gresini, chez qui il disposera d'une Ducati et sera épaulé par son frère Álex Márquez, qui a prolongé son contrat pour la saison 2024.

Márquez va libérer une place de choix chez Honda, car si la moto est actuellement dominée par les machines européennes, le prestige attaché au constructeur japonais demeure. Le jeu de chaises musicales a débuté avant même le départ du #93 puisqu'Álex Rins avait lui aussi choisi de délaisser la Honda, celle du team LCR, en profitant d'une option de son contrat qui lui permettait de partir un an plus tôt que prévu pour rejoindre une équipe officielle, en l'occurence Yamaha. Il y remplacera Franco Morbidelli, celui-ci ayant trouvé refuge chez Pramac pour piloter la Ducati dont disposait jusque-là Johann Zarco.

Le Français, à qui on ne proposait qu'un contrat d'un an, a préféré s'engager avec Honda et LCR pour deux saisons, avec une troisième en option... mais il lorgne déjà sur une promotion. Au moment où le départ de Márquez n'était qu'une rumeur, Zarco a fait acte de candidature et s'est vu comme "le choix numéro un de Honda" pour lui succéder.

De toute évidence, Honda perd deux grandes forces avec le départ de Márquez et de Rins, et c'est son line-up tout entier qui pourrait être remodelé dans les jours à venir. Fabio Di Giannantonio, sans guidon pour 2024 puisque remplacé chez Gresini par le #93, croit aussi en ses chances et s'imagine déjà prendre la place potentiellement libérée par Zarco chez LCR, ce qui bouclerait le jeu de dominos. Honda ou LCR pourraient également faire appel à l'ancien pilote Tech3 Iker Lecuona, qui représente aujourd'hui la marque en WorldSBK et a assuré plusieurs remplacements en MotoGP cette année.

La promotion de Pedro Acosta au détriment de Pol Espargaró

L'autre grand casse-tête du marché des transferts concernait KTM, qui s'est retrouvé avec cinq pilotes pour quatre places. Le contrat de la marque avec Pedro Acosta, plus grand espoir des plus petites catégories et actuel leader du Moto2, prévoit une promotion en MotoGP la saison prochaine, et celle-ci sera bel et bien validée. Mais il fallait alors sacrifier l'un des titulaires actuels...

Tous ont assuré avoir la certitude de rester, Brad Binder ayant même prolongé jusqu'en 2026. Jack Miller et Pol Espargaró disposaient eux aussi d'un contrat couvrant déjà 2024, et Augusto Fernández a prolongé le sien cet été. La solution un temps envisagée par KTM aurait été de disposer de places supplémentaires sur la grille, mais celle-ci a été refusée par les instances dirigeantes.

Voilà plusieurs semaines que l'on évoque la possible rétrogradation de l'un des pilotes actuels dans un rôle de "super essayeur", lui promettant d'être aligné aussi souvent que possible en profitant de la possibilité attendue d'avoir six wild-cards par constructeur chaque année, contre trois actuellement. C'est finalement chez Tech3 que ce changement aura lieu puisque Pol Espargaró va laisser sa place à Acosta et assumer un rôle de soutien dans le développement et l'accompagnement de jeunes pilotes.

Aucun changement n'est attendu sur le reste de la grille. Les équipes officielles de Ducati et Aprilia vont conserver les mêmes duos, tout comme RNF et VR46, qui a confirmé Luca Marini après avoir assuré la présence de Marco Bezzecchi. Ce dernier a préféré rester dans un univers familier alors qu'il était courtisé par Pramac, chez qui il aurait pourtant disposé d'une Ducati de dernière génération.

De nombreux transferts sont envisageables pour la saison 2025 puisque la quasi-totalité du plateau reste libre pour cette échéance. Les seuls à être déjà sous contrat pour 2025 sont Johann Zarco et Brad Binder, qui ont récemment signé leurs contrats. L'avenir de Fabio Quartararo et Marc Márquez devrait faire débat et les places dans l'équipe Ducati officielle actuellement occupées par Pecco Bagnaia et Enea Bastianni seront très convoitées, notamment par Jorge Martín et Marco Bezzecchi, tandis qu'Aleix Espargaró, le vétéran du plateau, pourrait ranger son casque.

Le plateau MotoGP 2024