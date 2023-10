Marc Márquez et Honda annoncent leur divorce

Marc Márquez et Honda, c'est bel et bien fini ! Après des semaines d'un feuilleton savamment entretenu par l'octuple Champion du monde, qui s'est joué des rumeurs sur son avenir, Honda a confirmé son départ à la fin de la saison 2023, un an avant le terme de son contrat. Ce n'est pas encore officiel mais tout porte à croire qu'il rejoindra son frère, Álex Márquez, chez Gresini et pilotera ainsi la Ducati qui domine le plateau actuellement.

"Alors qu'il restait un an du contrat de quatre ans entre le HRC et Marc Márquez, les deux parties se sont accordées pour mettre fin à leur collaboration après la fin de la saison 2023 du Championnat du monde de MotoGP", a annoncé Honda dans son communiqué de presse. "Les deux parties ont estimé qu'il était dans leur intérêt d'explorer d'autres voies à l'avenir, pour mieux atteindre leurs objectifs respectifs."

"Les deux parties vont continuer à se soutenir pleinement pour les dernières manches de la saison", a ajouté le constructeur japonais. "Le HRC souhaite à Marc Márquez le meilleur pour son avenir."

Márquez a de son côté annoncé son départ sur les réseaux sociaux. "Merci pour cette magnifique aventure ! Onze ans ensemble", a-t-il écrit sur Instagram, listant ses statistiques avec la marque. "Un gros travail, une détermination et un lien construit au fil des ans. Des rires, des pleurs, des joies, des moments difficiles mais surtout : une relation unique et inégalable. Séparés, mais à jamais unis !"

Márquez met ainsi fin à l'une des associations les plus fructueuses de l'Histoire du MotoGP avec six titres (en 2013, 2014 puis tous les ans de 2016 à 2019), 59 victoires et 101 podiums, le dernier à Motegi il y a quelques jours. Cette domination sur le MotoGP a été brutalement interrompue par la grave blessure de l'Espagnol au bras en 2020 et même s'il semble aujourd'hui de nouveau à 100% physiquement, sa moto n'est plus capable de briguer la victoire.

Honda n'a pas su convaincre Márquez

Ces dernières semaines, certaines rumeurs ont indiqué que Márquez souhaitait rester chez Honda, d'autres qu'il avait déjà décidé de partir mais selon nos informations, ses doutes ont persisté jusqu'aux derniers jours. Une échéance avait en fait été fixée à mardi pour trouver une issue à une situation inconfortable pour chacun.

Alberto Puig, team manager de l'équipe Honda officielle, avait mis en place un programme pour éviter le départ de son pilote star mais sa marge de manœuvre est restée limitée : Honda ne lui a donné le feu vert pour mettre en place des recrutements qu'au GP d'Autriche à la fin du mois d'août, tandis que des ingénieurs européens de pointe ont refusé de rejoindre la marque après avoir été approchés. Ces éléments ont joué un rôle dans la décision de Márquez.

Les efforts d'Alberto Puig n'ont pas été suffisants pour convaincre Marc Márquez

Au GP du Japon, il a été révélé que Honda avait décidé de remplacer son grand responsable technique, Shinichi Kokubu, par Shin Sato, déjà membre de l'équipe, cependant cela n'a pas suffi à convaincre le pilote.

Márquez devrait rejoindre Gresini sans ses ingénieurs

Marc Márquez doit maintenant être confirmé par l'équipe Gresini, qui a prévu d'aligner deux Ducati Desmosedici dans la configuration 2023 la saison prochaine, même s'il ne surprendrait personne que la marque italienne décide finalement de confier la version la plus récente de sa moto au pilote qui a de loin le plus beau palmarès sur la grille. Il est attendu que l'Espagnol ne s'engage que pour un an, afin d'être ensuite en mesure de profiter des places qui se libéreront sur le plateau MotoGP pour 2025.

Márquez avait prévenu que quitter Honda reviendrait à "sortir de sa zone de confort" et ce devrait être le cas sur tous les plans. Motorsport.com croit savoir qu'il rejoindra Gresini sans être accompagné par le personnel qui l'entoure depuis son passage en Moto2. Malgré ses tentatives d'emmener son équipe technique avec lui, Márquez devrait intégrer l'équipe italienne seul, Ducati étant réticent à dévoiler des informations sur sa moto à des ingénieurs qui seraient libres de partir pour la concurrence en 2025.

Zarco va-t-il remplacer Márquez ?

Le départ de Marc Márquez devrait néanmoins entraîner de gros changements chez Honda, à commencer par les pilotes. Une place se libère dans l'équipe officielle et Johann Zarco se voit déjà comme "le choix numéro un" de la marque après avoir signé chez LCR pour les deux prochaines saisons.

Une promotion du Français laisserait à son tour une place à attribuer dans le team satellite de Honda. Fabio Di Giannantonio, remplacé par Marc Márquez chez Gresini, a déjà fait part de sa volonté de profiter de ce jeu de chaises musicales pour intégrer LCR.

Lire aussi : Márquez décroche un podium "romantique" avec Honda au Japon