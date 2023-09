Une première victime de taille dans la restructuration de Honda

Il pourrait s'agir d'une des premières mesures prises par la direction de Honda, soit pour tenter de retenir Marc Márquez, soit pour opérer les changements de toute façon nécessaires en vue de l'avenir. Shinichi Kokubu, directeur technique général du programme, n'était pas en Inde le week-end dernier et il manque toujours au poste dans le stand Repsol Honda cette semaine alors que le constructeur aborde son Grand Prix national, à Motegi.

Aujourd'hui, la marque à l'aile dorée évalue différentes options pour le remplacer à ce poste. Il est très probable que Tetsuhiro Kuwata prenne cette place dans quelques mois, lui dont le rôle est aujourd'hui plus administratif que technique.

Arrivé chez Honda en 1986, Shinichi Kokubu a évolué dans plusieurs départements du constructeur, principalement en lien avec le MotoGP bien qu'il ait également été impliqué en Formule 1. En 2003, il était en charge du châssis de la RC211V, premier prototype du constructeur à l'aile dorée pour la catégorie MotoGP. En 2008, il a également été nommé chef de projet pour la deuxième génération de ces machines, la RC212V. Devenu directeur technique en 2012, il est passé au poste de directeur général de la division technique et du développement en 2016.

Shinichi Kokubu fait les frais des changements lancés à la tête du HRC.

Le départ de Shinichi Kokubu représente un changement significatif, notamment parce qu'il intervient en milieu de saison et alors que Honda est en train de repenser sa structure pour tenter de sortir de la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le constructeur.

Lanterne rouge parmi les cinq marques actuelles du MotoGP, avec seulement 123 points au classement des constructeurs et moins de 50 points pour ses pilotes les mieux classés (Álex Rins et Marc Márquez), Honda se trouve aussi en bas de classement avec son équipe officielle, sponsorisée par Repsol, qui n'a glané que 61 points en 13 Grands Prix, avec des pilotes lourdement touchés par les contre-performances et les chutes.

L'avenir du programme est sujet à toutes les spéculations depuis que Marc Márquez a été dit en discussion avec l'équipe Gresini Racing, partenaire de Ducati. Honda a fait savoir qu'une éventuelle volonté de rupture de son pilote star ne se heurterait à aucun blocage, bien qu'il reste un an de contrat au #93. En piste, l'Espagnol a réduit sa prise de risque et se contente de résultats modestes, mais c'est en coulisses que cela se joue principalement. Plusieurs réunions ont eu lieu depuis le GP d'Italie au mois de juin, et Alberto Puig est en charge de recruter de nouveaux ingénieurs à la demande de Márquez.

Jusqu'ici déçu par les progrès de sa machine, et notamment par ce qu'il a vu du prototype 2024 il y a deux semaines lors du test de Misano, le pilote a fait savoir qu'il prendrait une décision quant à son avenir "autour de l'Inde ou du Japon", avant d'entretenir ces derniers jours un grand flou sur la question.