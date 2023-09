Honda choisit en interne son nouveau directeur technique général

Le nouvel organigramme de Honda en MotoGP prend peu à peu forme. Après le départ de Shinichi Kokubu, pilier du programme depuis vingt ans et dernièrement directeur général technique, on connaît à présent le nom de son remplaçant : c'est Shin Sato qui est promu à sa place.

Lui aussi ingénieur, Sato bénéficie d'une promotion interne chez Honda puisqu'il était jusqu'à présent responsable du développement de la RC213V. Il prendra ses nouvelles fonctions dès ce week-end, dans le cadre du GP du Japon qui se déroule à Motegi, piste maison de la marque de Tokyo.

Reste à savoir si ce changement aura une quelconque influence sur la décision de Marc Márquez qui, de son propre aveu, est tiraillé entre la fidélité qu'il doit à Honda, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024 inclus et qui constitue sa zone de confort, et son envie de trouver une porte de sortie, ce qui passerait selon toute probabilité par son arrivée dans le team Gresini, partenaire de Ducati.

Évoquant vendredi le départ de Shinichi Kokubu, Márquez l'a cité comme l'une des étapes de la restructuration interne qu'est en train de mener le HRC, visible surtout depuis le GP de Saint-Marin. "On verra s'ils apportent de nouvelles idées, ou les bonnes idées", avait-il précisé au sujet des nouveaux venus, avant d'ajouter : "Mais encore une fois, je m'en tiens à mes paroles : je ne suis pas celui qui choisit où, comment et qui doit faire la moto. Je suis celui qui peut l'évaluer en piste et se donner à 100% en piste, peu importe qui mène le projet."

Márquez sait que Honda ne le retiendra pas de force s'il souhaite s'en aller, et il sait aussi que Gresini lui garde une place. Seul son jugement comptera, lui qui insiste sur la tournure prometteuse que devrait prendre le projet japonais pour le rassurer en vue de l'avenir. Depuis le printemps, il a eu plusieurs fois l'opportunité d'échanger avec le management du constructeur et on sait le HRC en quête d'ingénieurs pouvant répondre à ses attentes, et tout simplement replacer la RC213V à l'avant de la catégorie.

Lorsqu'il a fait part de sa déception face au matériel testé à Misano, il y a trois semaines, Márquez a indiqué qu'il prendrait sa décision entre les Grands Prix d'Inde (disputé le week-end dernier) et du Japon. À son arrivée à Motegi, jeudi, il a cependant prévenu qu'il ne ferait pas d'annonce ce week-end.

D'après les informations de Motorsport.com, les dirigeants du HRC, que Márquez doit rencontrer sur le circuit japonais, tentent actuellement de le persuader d'au moins honorer son contrat actuel, qui expire à la fin de l'année prochaine. Il ne semble pas cependant que la promotion interne de Shin Sato, lui-même issu des rangs de Honda, aille dans le sens de ce que demandait l'Espagnol, désireux de voir le recrutement s'élargir à des ingénieurs européens et de voir les méthodes changer.

Lui-même très attentif à la question, Joan Mir soulignait vendredi que l'arrivée de nouvelles personnes était déjà un grand pas. "Je pense que s'il y a des changements en interne, c'est qu'ils sont nécessaires. Les marques japonaises n'ont pas l'habitude de facilement remplacer les personnes, donc si elles le font, c'est qu'elles sont sûres d'elles", a fait remarquer le pilote majorquin. "À l'intérieur du stand, ça ne change pas, mais ce qui va être important pour comprendre si ce changement représente une amélioration, c'est de voir si quelque chose qui fonctionne arrive. C'est là qu'on le réalisera."