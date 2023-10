Márquez s'explique : "Je veux redevenir le meilleur pilote au monde"

Après des mois de doute, parfois teintés de jeux médiatiques, Marc Márquez a pris la décision de rompre son contrat avec Honda au terme de la saison 2023, un an plus tôt que prévu. Les six titres conquis par l'Espagnol avec la marque semblent bien loin et il ne dispose plus d'une moto capable de jouer la victoire cette année, alors qu'il a retrouvé toute sa condition physique trois ans après sa grave blessure au bras.

Comme il le décrivait à Motegi, où il a décroché ce qui sera peut-être son dernier podium sur une Honda, Marc Márquez va devoir "sortir de sa zone de confort" en rejoignant un nouvel univers. Ce n'est pas encore officiel mais on sait que ce sera celui de l'équipe Gresini, ce qui lui permettra de disposer de la Ducati, la meilleure machine du plateau. Son objectif est clair : retrouver le sommet du MotoGP, ce qu'il ne pensait plus possible avec Honda.

"Je veux vous partager un message que j'ai envoyé à un membre de l'équipe", a précisé l'octuple Champion du monde sur Instagram, avant de livrer le contenu du message, dans lequel son émotion transparaît.

"Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, je ne sais pas ce qu'il se passera à l'avenir, je ne sais pas si tout cela va fonctionner, mais ce que je sais, c'est que ce que nous avons accompli ensemble. C'est la décision la plus difficile de ma vie, guidée par ma tête et mon courage, PAS par mon cœur."

"Vous serez toujours mon équipe de cœur, ceux qui m'ont TOUJOURS soutenu et me soutiendront. Mais une chose est claire, je veux essayer de redevenir le meilleur pilote au monde et pour cela, j'ai besoin de prendre du plaisir sur la moto."

"J'ai une théorie venant de l'alpiniste dans le livre que tu m'as fait lire. Si je peux gravir l'Everest en trois jours, pourquoi le faire en cinq ? Logiquement, il est beaucoup plus risqué de le faire en trois jours, on s'expose beaucoup plus et on pourrait ne pas y arriver, mais si on ne tente pas, on ne sait jamais. Tu me l'as toujours dit et je l'ai toujours appliqué : suis ton instinct, personne n'a autant de caractère et de tripes."

Dans ce message, Márquez a insisté sur son émotion de quitter l'équipe avec laquelle il a tout connu en MotoGP depuis 2013 : "Il est temps que le cœur parle et, tu le sais bien, notre relation est très particulière, c'est pourquoi j'espère que nos routes se croiseront à nouveau. Profitons des six fêtes qu'il nous reste cette année."