Marc Márquez a dépassé Ángel Nieto avec son 140e podium

Après ses troisièmes places cantonnées précédemment à des courses sprint cette année, Marc Márquez a fait son retour sur le podium d'un Grand Prix en étant classé derrière Jorge Martín et Pecco Bagnaia lorsque l'épreuve japonaise a été définitivement stoppée, dimanche à Motegi.

Ce trophée, le premier qu'il obtient depuis le GP d'Australie l'an dernier et peut-être bien le dernier avec Honda, permet à Márquez d'atteindre le nombre de 140 podiums toutes catégories confondues. Il dépasse ainsi Ángel Nieto, dont il était l'égal depuis près d'un an, et passe seul au cinquième rang des pilotes ayant obtenu le plus grand nombre de podiums dans l'Histoire du championnat créé en 1949.

Devant lui figure à présent Jorge Lorenzo, avec 152 réalisations, puis Dani Pedrosa (153) et Giacomo Agostini (159), tous trois accessibles s'il parvient, comme il l'espère, à relancer sa courbe de résultats avec des récompenses plus fréquentes que dernièrement une fois qu'il sera passé de Honda à Ducati.

Podiums toutes catégories confondues 1. Valentino Rossi 235 podiums 115 victoires 67 2e places 53 3e places 2. Giacomo Agostini 159 podiums 122 victoires 35 2e places 2 3e places 3. Dani Pedrosa 153 podiums 54 victoires 52 2e places 47 3e places 4. Jorge Lorenzo 152 podiums 68 victoires 51 2e places 33 3e places 5. Marc Márquez 140 podiums 85 victoires 37 2e places 18 3e places Podiums dans la catégorie 500cc/MotoGP 1. Valentino Rossi 199 podiums 89 victoires 61 2e places 49 3e places 2. Jorge Lorenzo 114 podiums 47 victoires 44 2e places 23 3e places 3. Dani Pedrosa 112 podiums 31 victoires 40 2e places 41 3e places 4. Marc Márquez 101 podiums 59 victoires 31 2e places 11 3e places 5. Mick Doohan 95 podiums 54 victoires 31 2e places 10 3e places

Cette troisième place à Motegi est intervenue au terme d'une course réduite à 12 tours par les conditions météo. Interrompue une première fois, l'épreuve a suivi une seconde procédure de départ dans le but d'être relancée afin que sa distance soit couverte, mais la quantité d'eau en piste et le manque de luminosité ont poussé la direction de course à brandir un second drapeau rouge et à déclarer le classement final. Une décision saluée par Márquez, même s'il avait le sentiment que, dans ces circonstances exceptionnelles, il avait peut-être une chance de victoire.

Cette course, qui avait couvert une distance suffisante pour que l'intégralité des points soit attribuée, a ironiquement compté autant de tours que le sprint de la veille. Et Márquez a égalé son meilleur classement de la saison, une troisième place obtenue précisément dans le format sprint à la fois une semaine plus tôt, en Inde, et en tout début de championnat, au Portugal. Les résultats des courses sprint ne figurent toutefois pas dans les statistiques des pilotes et ces deux performances ne comptent donc pas comme podiums pour l'Espagnol.

Solidement installé dans le top 5 si l'on prend en compte l'intégralité du championnat depuis sa création, Marc Márquez reste très largement au-dessus du lot parmi les pilotes MotoGP actuels. Sur les 140 podiums qui figurent à son palmarès, 14 ont été obtenus dans la catégorie 125cc, puis 25 en Moto2 et 101 en MotoGP, catégorie qu'il a rejointe en 2013.

Les plus gros palmarès des pilotes MotoGP 2023 :