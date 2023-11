Marc Márquez quitte Honda sans refermer totalement la porte

Tout au long du week-end de Valence, Marc Márquez s'est efforcé de choisir ses mots avec beaucoup de précision, notamment pour ne pas se laisser aller à dire qu'il s'agissait de son dernier Grand Prix avec Honda. Après onze ans de collaboration, la journée de dimanche marquait pourtant bel et bien une séparation, le pilote espagnol ayant obtenu la rupture de son contrat pour rejoindre l'équipe Gresini Racing, où il pilotera une Ducati. Mais pas question pour lui de définitivement tourner la page…

"Je ne veux jamais fermer les portes", a expliqué le Catalan quelques heures après la course. "Ma relation avec Honda a été incroyable et quand on a décidé de prendre des chemins différents et de stopper notre relation, ça a été parce que les deux parties étaient d'accord. Nous respectons totalement cela. Je ne veux pas faire de cette situation un moment très critique. J'aime que les portes restent ouvertes chez Honda. Je le redis, et peut-être que les autres constructeurs n'aiment pas entendre cela, mais ce sera l'équipe de ma vie."

Tout au long du week-end, Márquez a lui-même insisté sur ce lien indéfectible qui le liait à Honda, le constructeur qui lui a ouvert le chemin du MotoGP, et à son groupe de travail dont certains membres l'accompagnaient déjà dans la catégorie Moto2. L'émotion l'a envahi samedi, lorsqu'il a reçu la médaille de bronze pour sa troisième place à la course sprint, ultime récompense d'une union ayant entraîné 85 victoires sur 140 podiums, 92 pole positions et six titres (répartis sur sept ans) assortis de quelques-uns des records les plus emblématiques du championnat.

Lui qui n'aurait pas pensé pouvoir un jour quitter Honda, il veut avant tout retrouver le plaisir de piloter en enfourchant la meilleure moto du plateau. "Je n'avais jamais pensé [à quitter Honda]. Le principal objectif pour l'an prochain est de retrouver le plaisir pour poursuivre ma carrière. C'est le seul objectif", a-t-il insisté ce week-end. "Dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je peux survivre un peu, une demi-saison ou une saison de plus, mais pas plus longtemps. C'est le principal élément. Et je ne peux pas penser à gagner un championnat parce que je n'ai pas gagné de course ces deux dernières années. On en est loin."

"Je n'ai jamais relevé un défi de la sorte dans ma vie. J'ai toujours été avec Honda. C'est un challenge très risqué. J'ai beaucoup inspiré et expiré avant de prendre cette décision, parce que la situation confortable pour moi aurait été de rester chez Honda, de développer le projet et de simplement continuer. Mais j'ai besoin de répondre à beaucoup de questions que j'ai en moi, et je vais y répondre l'année prochaine. J'ai besoin d'avoir le sourire à l'intérieur de mon casque si je veux continuer ma carrière plus longtemps."

Référence du championnat jusqu'en 2019, Marc Márquez va hériter désormais de la moto avec laquelle Pecco Bagnaia et Jorge Martín se sont battus pour le titre jusqu'à hier, une spec 2023 qui a prouvé cette année sa supériorité. Il va aussi pouvoir profiter du fonctionnement du clan Ducati, où les données sont accessibles à l'ensemble des pilotes, et ça n'est pas pour lui déplaire, alors qu'il se sait en quête des éléments qui lui permettront de se relancer.

"Chez Ducati, tous les pilotes semblent pouvoir être rapides, mais à des moments isolés. Pour ce qui est de conserver cette constance sur tout le championnat, il n'y a que Pecco et Martín qui en ont été capables. Ce sera quelque chose d'intéressant à comprendre. Par le passé, quand des pilotes sont venus chez Honda, ils ont essayé de copier mon style alors c'est peut-être le moment de faire l'inverse et que j'essaye de comprendre ce qu'ils font avec cette moto car ça fait de nombreuses années de suite qu'ils la pilotent et ils seront clairement super rapides."

La découverte débutera mardi, avec une journée de test organisée à Valence, la seule qui précédera la trêve hivernale. Marc Márquez s'y est préparé aujourd'hui en intégrant son nouveau stand et en commençant à travailler avec Gigi Dall'Igna, père de la Desmosedici moderne. Il sera épaulé par Frankie Carchedi, entre autres ancien chef mécanicien de Joan Mir l'année de son titre avec Suzuki. Santi Hernández et son staff technique commenceront quant à eux à travailler avec Mir, pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre également chez Honda.

Photo de: German Garcia Marc Márquez est arrivé chez Gresini lundi.