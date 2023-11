Mir récupère l'équipe technique de Márquez, avec Hernández à sa tête

Lorsque Marc Márquez a annoncé son départ de Honda, l'Espagnol a vite su qu'il ne pourrait pas être accompagné par son équipe technique, à commencer par son ingénieur de piste depuis le Moto2, Santi Hernández. L'octuple Champion du monde va désormais travailler avec Frankie Carchedi, qui épaulait Fabio di Giannantonio cette année, et qui a par le passé occupé ce rôle auprès de Joan Mir.

Ce dernier va de son côté hériter de l'équipe technique de Márquez, Honda ayant décidé de la faire travailler avec le Champion du monde 2020 et pas avec Luca Marini, recruté pour succéder au #93, et qui va donc travailler avec l'ancienne équipe de Mir. Honda a attendu le dernier moment, après la fin de la saison dimanche à Valence, pour informer le Majorquin et les ingénieurs qui l'entoureront en 2024.

Lorsqu'il a fait son arrivée sur la Honda au test de Valence il y a un an, Mir a travaillé avec Ramón Aurín mais ce dernier a ensuite rejoint l'équipe d'essais et Giacomo Guidotti est arrivé en provenance de LCR pour reprendre le poste. En 2024, Mir sera donc épaulé par Hernández et le reste de l'équipe qui a entouré Márquez ces dernières années, dont Carlos Liñan dans le rôle de mécanicien principal. Le seul membre clé sur le départ sera Jordi Castellá, promu coordinateur de l'équipe officielle.

Ces changements signifient qu'en 2024, Mir aura l'ancien ingénieur de piste de Márquez, la situation étant inversée pour le nouveau pilote Gresini. Márquez s'est accommodé de ces changements, ne voulant pas provoquer des bouleversements dans son ancienne ni dans sa future équipe.

"Je ne peux pas emmener toute l'équipe, pour deux raisons", précisait-il quand il a signé chez Gresini. "La première, je ne vais pas détruire l'équipe Repsol Honda, parce qu'on est en octobre. La deuxième, c'est que je ne vais pas détruire l'équipe Gresini parce que c'est une grande équipe et qu'ils ont leurs mécaniciens."

Márquez va ainsi découvrir une nouvelle vie mardi, au test de Valence, sans Hernández, qui a travaillé avec Álex Crivillé, Sete Gibernau, Álex Barros, Max Biaggi et Valentino Rossi par le passé. Gresini a cependant prévenu qu'il ne s'exprimerait pas avant le 1er janvier en raison de l'accord encore en place avec Honda.