Márquez explique son transfert : "Il me fallait un nouveau défi"

Après des mois de doute, Marc Márquez a confirmé son départ de Honda en fin de saison, une annonce suivie ce jeudi par la confirmation de son arrivée dans l'équipe Gresini, où il disposera d'une Ducati dans sa version 2023, celle qui permet à Pecco Bagnaia et Jorge Martín de dominer le championnat en ce moment.

L'avenir de Márquez a été très commenté ces derniers mois et en conférence de presse ce jeudi, l'Espagnol a enfin pu s'exprimer sur ce que signifie ce changement, assurant ne pas avoir joué avec les médias mais tout simplement douté pendant de longues semaines. Quitter son équipe de toujours, se séparer de son staff technique et renoncer à un excellent salaire pour rejoindre un univers totalement inconnu n'a pas été une décision facile pour Márquez, qui a finalement estimé que ce nouveau défi était la meilleure option.

Tout en assurant souhaiter le meilleur à Honda, jusqu'à penser que son départ pourrait être bénéfique au constructeur, Marc Márquez a expliqué pourquoi il a donné sa préférence à Gresini, une équipe à l'ambiance familiale, sans claironner d'objectifs ambitieux puisqu'il assure vouloir surtout retrouver un plaisir perdu sur sa moto actuelle.

Pourquoi as-tu pris la décision de quitter Honda pour Gresini ?

Évidemment, ça a été une décision super difficile, la plus dure de ma carrière. Rompre une relation de 11 ans avec Honda, une relation très, très victorieuse, ça a été très difficile. La semaine dernière a été dure émotionnellement parce que tout mon staff, tous mes amis, toute ma famille, tous les sponsors sont dans ce garage. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort et c'était Honda.

Cela fait longtemps, surtout depuis quatre ans, que je souffre beaucoup, que je ne prends pas de plaisir. J'ai fait un changement pour retrouver le plaisir en piste parce que sinon, pour moi, ça ne sert à rien de poursuivre ma carrière. Je veux encore plusieurs années dans ma carrière. Je vais avant tout essayer de prendre du plaisir.

C'est pour ça que j'ai choisi l'équipe Gresini parce que c'est une grande famille, qui a la meilleure moto de la grille maintenant, et mon frère est là-bas. Ce sera un gros défi pour moi, un gros défi pour l'équipe Gresini mais ils ont déjà décroché de très bons résultats avec Álex, mon frère, et [Enea] Bastianini par le passé. Ce sera un gros changement à tous les niveaux et je veux prendre du plaisir, avoir le sourire sous le casque et si j'ai le sourire, tout viendra.

Marc Márquez fera partie des forces de Ducati la saison prochaine.

Quand t'es-tu décidé ?

Dans la première partie de la saison, j'étais compétitif mais pas d'une bonne façon : je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de risques. J'ai adopté une autre approche dans la deuxième partie de la saison ; maintenant je prends des risques mais pas autant que dans la première partie de la saison. J'ai eu beaucoup de blessures, c'était difficile. Quand on est blessé, quand on traverse un moment difficile, on ne peut prendre aucune décision. C'est ce que j'ai appris par le passé. Il faut être patient.

Dans la deuxième partie de la saison, on a eu de bonnes discussions avec Honda. Course après course, c'était super difficile parce qu'à chaque week-end, ma mentalité changeait un peu, j'avais beaucoup de doutes. En même temps, j'avais des contacts avec l'équipe Gresini et je leur ai dit "Je ne signerai rien, si vous voulez m'attendre, attendez-moi mais je ne peux rien promettre" parce que je me suis décidé mardi dernier, après le GP du Japon.

C'est ce que j'ai dit, sortir de ma zone de confort : une situation sous contrôle, une moto sous contrôle, mon équipe est là, un gros salaire... C'était la décision facile. Si je voulais me préoccuper de moi et de ma carrière, il me fallait un nouveau défi et c'était l'équipe Gresini pour 2024.

Un constructeur a du temps mais un pilote n'en a pas. Si on perd une année, c'est une année de moins dans sa carrière. Marc Márquez

Quelles étaient tes options ?

Prendre une année sabbatique était une possibilité. Courir sans prendre de plaisir, pour moi ça n'a pas de sens. j'ai déjà accompli beaucoup de choses mais je veux me battre maintenant, peu importe que j'aie un ou huit titres. On veut se battre au moment présent, c'était mon objectif. J'avais plusieurs options, je n'en parlerai pas parce que je respecte toutes ces équipes et toutes ces options. Ceux qui m'ont attendu, c'était l'équipe Gresini, ils ont fait un pari parce que je ne leur ai rien promis.

Je me suis décidé dans la soirée de mardi [la semaine dernière] et, mercredi, j'ai eu l'appel avec le Japon, avec Honda. C'était la meilleure solution pour le projet parce que je crois qu'ils ont besoin de temps et de mettre tout le budget sur la moto. Un constructeur a du temps mais un pilote n'en a pas. Si on perd une année, c'est une année de moins dans sa carrière. Je veux bien finir ces six dernières courses avec Honda parce qu'on a reporté six titres en 11 ans. On verra quel sera l'avenir avec ma nouvelle équipe et ma nouvelle moto.

Seras-tu accompagné par ton équipe technique ?

On est encore en discussions parce qu'on a juste signé l'accord avec Gresini. Comme je l'ai dit, on a commencé à parler du contrat avec Gresini mercredi [la semaine dernière] parce qu'avant, je ne voulais aucune distraction à l'esprit, pas de plan B, puisque Honda était ma priorité. L'un des principaux doutes, c'était mon équipe [technique]. J'ai eu une conversation très riche avec chacun d'entre eux. Au final, ce sont mes amis et ils me parlent d'une façon amicale, pas comme une équipe. Ces discussions m'ont beaucoup aidé à prendre la décision. Après, j'ai pensé à moi.

J'essaie de faire venir au moins un mécanicien. Je ne pense pas que ce serait un problème, mais je ne peux pas emmener toute l'équipe, pour deux raisons. La première, je ne vais pas détruire l'équipe Repsol Honda, parce qu'on est en octobre. La deuxième, c'est que je ne vais pas détruire l'équipe Gresini parce que c'est une grande équipe et qu'ils ont leurs mécaniciens. Je dois m'adapter à la situation. J'ai pris la décision donc je dois m'adapter.

Vas-tu piloter la Ducati au test de Valence fin novembre ?

Ce n'est pas encore confirmé, on discute encore. Il semble que ce sera possible mais ce n'est pas encore confirmé à 100%.

Des rumeurs parlent d'un contrat de deux ans qui t'aurait permis d'avoir une Ducati d'usine l'an prochain. Si c'est vrai, pourquoi ne pas l'avoir accepté ?

Je n'ai jamais rencontré personne pour parler de l'avenir et je ne répondrai pas parce que j'ai du respect pour toutes ces équipes et constructeurs, les uns comme les autres. Pour moi, la seule option était un contrat d'un an. C'est parce que quand on traverse un moment très difficile, on doute même de soi. Je dis toujours que si je ne prends pas de plaisir, pour moi ça n'a pas de sens de piloter une moto parce que si on ne prend pas de plaisir, pourquoi rester ici ?

J'ai décidé de rejoindre une équipe familiale parce que c'est ce que je ressens, revenir un peu aux bases, à cette atmosphère de petite équipe familiale et avec une bonne moto, celle qui mène le championnat actuellement. Marc Márquez

Tu as toujours eu été dans une équipe d'usine et tu vas rejoindre une équipe famille où se trouve déjà ton frère. Comment vas-tu devoir modifier ton approche ? Est-ce que cela t'a attiré ?

J'ai décidé de rejoindre une équipe familiale parce que c'est ce que je ressens, revenir un peu aux bases, à cette atmosphère de petite équipe familiale et avec une bonne moto, celle qui mène le championnat actuellement. C'est un gros défi parce que ce ne sera pas facile de changer après 11 ans sur la même moto. Je veux juste prendre du plaisir, retrouver le sourire et avoir la motivation de venir sur les circuits.

Je fais les mêmes compromis : sur un circuit, j'attaque. Les deux dernières courses, avec tout ça, ont été parmi mes meilleures courses parce que j'ai pu un peu oublier les choses en étant en piste. Je veux prendre du plaisir et j'aurai à nouveau cette motivation supplémentaire en venant sur les circuits et en étant ici.

Tu dis que tu aimes encore Honda. Vas-tu leur suggérer des noms pour ton remplaçant ?

Non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas évoquer ce sujet. Il y a de bons noms proposés mais ce sont juste des rumeurs. Avec celles qui m'ont concerné, je sais que parmi 100 rumeurs, une seule est vraie. Donc laquelle ? On ne sait pas. Je souhaite le meilleur à Honda et pour moi, ce n'est pas un adieu, c'est un "on se reverra tôt ou tard". J'aimerais que nos chemins se croisent à nouveau dans les prochaines années.

Qu'est-ce que ton frère t'a dit sur la moto ou l'équipe ? Quelles ont été tes discussions avec lui ?

Mon frère a pu donner quelques informations, mais pas beaucoup parce qu'au final, c'était ma responsabilité, pas la sienne. Ce que j'ai évalué, c'est qu'on parlait surtout de l'équipe, qu'elle est très bonne, accueillante, et pas de la moto, parce que tous les pilotes ont un style de pilotage différent. [Bagnaia et Martín] sont plus jeunes que moi et ils sont plus rapides actuellement donc mon défi, ce sera d'être plus proche d'eux. Ce sera dur d'être à leur niveau au début mais je vais essayer de travailler pas à pas. Je vais essayer d'analyser les performances de la moto en piste mais aussi l'équipe et surtout ma situation actuelle. Dans mon corps, dans ma tête, je suis le seul à savoir ce dont j'ai besoin.

Marc Márquez pilotera la même moto que son frère en 2024

La décision a-t-elle toujours été claire ou as-tu oscillé entre les décisions ? Peux-tu expliquer le processus de décision ?

La décision n'était pas claire. J'ai donné l'impression de jouer avec vous depuis deux mois mais honnêtement, mais la situation changeait toutes les semaines. Même à Misano, à ce moment j'étais à 90% chez Honda, en oubliant le test. Puis la situation a changé. C'était super difficile mais mardi dernier, c'est là que je me suis décidé. Mardi soir, j'ai appelé mon manager, mon assistant, ma famille, et je leur ai dit "Demain, je vais appeler le Japon et on va trouver un accord" parce que c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de bien travailler. Je pense qu'ils ont besoin de travailler avec patience, d'investir tout le budget pour améliorer la moto petit à petit. Honda peut le faire d'une saison à l'autre mais ce n'est pas facile. Je pense que ce sera beaucoup plus facile s'ils ont le temps.

Iras-tu au Honda Thanks Day au Japon en fin d'année ?

Je leur ai dit que je voulais venir mais c'est à eux de décider.

Ducati a longtemps été ton principal rival. Est-ce que cela a eu une influence sur ta décision ?

Depuis 2017, Ducati a l'une des meilleures motos de la grille. Je ne dirais pas la meilleure parce que ça dépend du style de pilotage. J'ai gagné le titre en 2017, 2018 et 2019 et la moto était super bonne, surtout en 2019. Mais au championnat, j'étais toujours le premier Honda, même en 2021 et en 2022 et ça m'a aidé à continuer à croire en moi. Au final, un pilote recherche la meilleure moto de la grille et selon mes critères, je crois que c'est la meilleure actuellement, aujourd'hui, en Indonésie. L'an prochain, peut-être que KTM, Honda ou Yamaha va progresser, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est cette option et rejoindre une équipe familiale était la meilleure option pour moi.