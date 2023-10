Oliveira "n'a pas en tête" de remplacer Márquez chez Honda

Honda a annoncé la semaine dernière que la marque était parvenue à un accord mutuel avec l'octuple Champion du monde Marc Márquez pour mettre fin à son contrat actuel à l'issue de la saison 2023.

Après avoir eu beaucoup de mal sur une Honda peu compétitive cette saison, Márquez sera transféré chez Gresini Ducati, comme cela a finalement été officialisé jeudi matin par l’équipe italienne, dans le but d’essayer de se battre une nouvelle fois aux avant-postes.

Mardi, Motorsport.com a révélé que l'ancien pilote KTM et actuel pilote RNF Aprilia Miguel Oliveira est l'option préférée de Honda pour remplacer Márquez au sein de l’équipe d’usine, sur un guidon également convoité entre autres par Johann Zarco, actuellement sous contrat LCR Honda pour 2024.

Ce jeudi, avant le Grand Prix d'Indonésie, qu’il a remporté l'année dernière, le Portugais a déclaré : "Je pense que cette saison, nous avons vu un changement dans la façon dont les choses se sont passées : nous avons vu beaucoup de choses sans précédent. Nous avons vu des pilotes renvoyés chez eux [alors qu’ils avaient signé] des contrats, nous avons vu des pilotes rompre leur contrat et partir ailleurs… Tout est donc possible."

"C'est vrai que c'est un plaisir d'être considéré par un constructeur aussi important que Honda, surtout quand c'est une place d'usine qui est proposée. C'est tout. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'intention de changer. Mais il n'y a rien sur la table. Il y a juste une approche, mais rien de concret."

Pour Rivola, Oliveira est un pilote Aprilia en 2024

Il est supposé qu'Oliveira dispose d’une clause dans son contrat actuel avec Aprilia stipulant qu'il peut partir à la fin de l'année 2023 si une équipe d'usine lui offre une place. Le PDG du constructeur italien, Massimo Rivola, a cependant contesté cette information en début de semaine, déclarant au média italien GPOne : "En ce qui concerne Aprilia, nous avons signé des contrats, alors arrêtez de nous ennuyer ! Les contrats doivent être irréprochables."

Jeudi, Oliveira a esquivé les questions concernant une clause contractuelle stipulant qu'il pourrait partir plus tôt si une équipe d'usine lui offrait une place. "Il est vrai qu'Aprilia a le droit de m'offrir un guidon d'usine pour 2025 et 2026, pas pour 2024", s'est-il contenté de dire à ce sujet.

Concentré sur le week-end indonésien

Revenant sur le Grand Prix qui se présente, le vainqueur de la dernière édition en date à Mandalika se dit simplement impatient de prendre la piste pour appréhender les conditions du week-end.

"L’an dernier, j’avais eu un bon week-end global. Même sur le sec, j’avais eu un bon rythme et je m’étais senti pleinement à l’aise. Puis ça avait juste marché avec les conditions pluvieuses. C’est un plaisir de venir sur un circuit sur lequel vous avez gagné dans le passé, mais la situation aujourd’hui est un peu différente et j’ai simplement hâte de revenir à ma forme normale après deux week-ends pas si géniaux", commente-t-il.

"Je ne m’attends pas à ce que le niveau de grip soit faible. C’est vrai qu’en regardant, on dirait que la piste est un peu sale, mais je ne pense pas que ce sera pire qu’au début du week-end ou des tests au Qatar. Ça va évoluer pendant le week-end. Je ne m’attends pas à rencontre de problèmes et la trajectoire sera sans doute étroite et il faudra prendre un peu plus soin de ne pas aller hors trajectoire. Il n’y a pas non plus de raison particulière de penser que la moto ne devrait pas marcher ici. Je suis juste impatient d’expérimenter ça."

Oliveira occupe la 13e place du classement général avant le GP d'Indonésie de ce week-end.