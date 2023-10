Pol Espargaró a voulu dépasser la colère après la décision de KTM

Ses premiers mots hors du cadre de la communication officielle trahissent une déception évidente, bien qu'il s'en défende. Moins enthousiaste qu'il avait pu l'être dans sa première prise de parole via ses réseaux sociaux, Pol Espargaró semble accuser le coup de sa rétrogradation annoncée pour la saison prochaine, lui qui laissera sa place de titulaire chez Tech3 à Pedro Acosta tandis que le contrat d'Augusto Fernández est prolongé.

"C'est comme ça", commence-t-il. "On a discuté avec l'usine et on a trouvé un accord pour l'année prochaine, pour faire quelques courses, la plupart des wild-cards, et soutenir l'équipe et le constructeur d'une autre manière que ce que j'ai fait cette année", décrit le pilote espagnol dans un soupir.

Il répète que cela a été une compréhension mutuelle quant au fait que cette option était la meilleure, compte tenu de l'impasse dans laquelle se trouvait KTM avec cinq pilotes sous contrat pour quatre places. La décision prise de rompre son propre contrat est le fruit d'une "longue discussion", explique-t-il. "Tout n'est pas qu'une question d'argent", ajoute-t-il, décrivant plutôt une proposition qui correspond au but qu'il peut poursuivre à titre personnel et à "l'utilité pour quelqu'un d'autre" que peut avoir ce qu'il fait.

"Ils avaient des soucis avec les contrats", pointe Espargaró. "Ils ne l'ont pas bien fait et ils le savent. On en a parlé assez longtemps et ils le savent très bien, et c'est aussi une responsabilité de penser à l'avenir avec le constructeur et de laisser un jeune talent comme Pedro intégrer le groupe Pierer Mobility. Je pense qu'il sera un bon pilote pour le constructeur à l'avenir."

"Que je l'apprécie ou pas, la vie vous confronte parfois à différents scénarios auxquels on ne s'attend pas et qu'il faut affronter. Alors c'est comme ça, il faut faire avec et aller de l'avant", souligne Pol Espargaró au micro du site officiel.

"Ça n'est pas une déception, en fait", explique-t-il. "Bien sûr, j'aimerais être pilote de course pour l'année prochaine parce que j'ai le sentiment que je suis rapide. Je ne le suis pas autant que je le voudrais mais j'ai été absent assez longtemps, la moto a beaucoup changé et je n'ai pas eu assez de temps pour être aussi rapide que je le veux, mais je l'ai néanmoins été assez."

"Mais c'est comme ça, il faut que je le prenne de façon mature, que je ne fasse pas l'enfant qui crie et qui pleure. Il faut juste que j'ouvre ce nouveau chapitre dans ma vie de la façon la plus mature, de la meilleure façon possible, de la manière la plus positive et proactive que je peux. C'est la seule façon pour que ça marche, pour les deux parties."

Pol Espargaró (Tech3 GASGAS Factory Racing)

"Je suis passé par tous les sentiments, mais ma responsabilité en étant plus âgé, plus mûr, c'est de prendre du recul, de réfléchir et ensuite de répondre différemment. Évidemment, on traverse tous les chapitres des sentiments : la colère… Tout. Mais ensuite on prend du recul, on voit ses possibilités, l'offre, et on essaye de comprendre l'ensemble de la situation."

"Bien sûr, on choisit ce qu'il y a de mieux pour soi, mais en pensant aussi à l'avenir. Je n'ai que 32 ans, je ne suis pas vieux", souligne-t-il. "Je pense que le chapitre de pilote de course n'est qu'un court chapitre dans ma vie, il y a beaucoup plus que ça."

L'espoir d'un retour en 2025

Pol Espargaró compte à présent sur la place qui lui sera laissée, certes réduite mais avec plusieurs courses possibles grâce aux wild-cards et d'éventuels remplacements la saison prochaine.

"On a vu le programme de ce nouveau calendrier MotoGP, qui est assez dur et exigeant, avec deux courses par week-end. J'espère que ça n'arrivera pas, mais on a vu avec ma propre histoire cette année que de grosses chutes et de grosses blessures peuvent survenir et Jonas Folger m'a moi-même remplacé pendant plusieurs courses. Le programme est que je reste aussi actif que possible en faisant le maximum de wild-cards possible et que je reste en coulisse pour essayer d'aider en cas de blessure."

Alors qu'il continue à évoquer un engagement avec la marque pour, potentiellement, "de nombreuses années", la relation avec KTM reste forte, selon Pol Espargaró : "Oui, et ça doit être le cas. Si on continue à travailler ensemble, cela doit être de la meilleure façon possible. À l'heure actuelle, on a une très bonne relation et il faut que ça perdure."

Sera-t-il de retour à temps plein en 2025 ? "Il existe des options pour que je revienne en 2025. Peut-être au sein du groupe Pierer Mobility ou en dehors, je ne sais pas, mais il est certain que je souhaite rester dans le groupe Pierer Mobility et il y a des options pour courir en 2025. Il est trop tôt car c'est dans un an et demi, donc c'est trop loin, mais toutes les options sont ouvertes", conclut Pol Espargaró.

