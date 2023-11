Honda voit l'arrivée de Marini comme un atout pour le développement

Au lendemain du dernier Grand Prix de la saison, Honda a officialisé l'arrivée de Luca Marini dans son équipe d'usine, où l'Italien prendra la place laissée vacante par Marc Márquez. C'est la conclusion de près de deux mois de travail pour le HRC, qui s'est trouvé confronté au départ inattendu de son pilote star, pourtant sous contrat pour encore une saison. À un stade aussi avancé de l'année, les options étaient rares et c'est Marini qui a fini par présenter le dossier le plus attrayant.

D'autres noms ont circulé, parmi lesquels celui de Maverick Viñales, qui n'a pas fermé la porte pour l'avenir. Les options les plus solides ont cependant semblé être d'abord celle de Miguel Oliveira, puis Pol Espargaró et Fabio Di Giannantonio. À l'exception de ce dernier, tout le monde disposait déjà d'un contrat en vigueur et les discussions n'ont pas abouti, Oliveira regrettant notamment que la proposition ne porte que sur une saison. Di Giannantonio, lui, y a cru avant de comprendre que Marini prenait finalement l'avantage. Et contre toute attente, c'est avec un contrat de deux que le #10 l'a emporté.

"Avec son entourage, il a été le premier à nous approcher quand la nouvelle au sujet de Marc est sortie", explique Alberto Puig auprès du site officiel du MotoGP, pour expliquer les coulisses du recrutement de Luca Marini. "Ils nous ont approchés et cela nous a semblé intéressant. Honnêtement, il n'y avait pas tellement d'options car les pilotes étaient tous plus ou moins calés dans leurs équipes. Nous y avons donc réfléchi. Sa progression a été bonne ces dernières années [...] et nous avons finalement décidé que faire venir Luca dans l'équipe était la bonne option compte tenu des circonstances."

"Nous n'avions pas beaucoup d'options, compte tenu des circonstances et du fait que tous les pilotes étaient sous contrat, et nous avons pensé que nous pourrions bien profiter de l'expérience de Luca et des années qu'il a passées sur une autre moto. Nous devons mener le développement de la moto", souligne Alberto Puig, "et nous venons venir un gars qui a de l'expérience avec une autre moto. C'est ce que nous pouvions faire de mieux."

Fort de ses trois années au guidon de la Ducati, en effet, Luca Marini va quitter son groupe de travail, sans pouvoir être suivi par ses techniciens. "Nous n'allons pas faire venir des personnes en provenance d'autres équipes pour Luca", confirme Alberto Puig. "Nous avons notre équipe. Il est vrai que nous avons procédé à des changements internes, mais nous conservons notre personnel et Luca vient simplement en tant que pilote."

"Nous aurons aussi Zarco, qui est très expérimenté, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un jeune pilote, mais son expérience va aussi être très déterminante pour le développement de la moto", ajoute le responsable espagnol. Avec Marini et Zarco, remplaçants respectifs de Márquez chez Repsol et de Rins chez LCR, Honda pourra également compter sur Joan Mir, qui court pour la marque depuis cette année, et Takaaki Nakagami, arrivé en 2018. Un quatuor qui doit appuyer et orienter le développement de la RC213V, désormais la priorité absolue après quatre années de régression.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images C'est une réorganisation profonde que poursuit Honda pour tenter de retrouver les sommets.

"Le point de départ, c'est la manière dont nous développons la moto au Japon, avec une nouvelle équipe, puis les pilotes devront bien sûr apporter leurs commentaires et nous indiquer la direction, pour savoir si notre développement va dans la bonne direction. C'est une combinaison de choses, ce n'est pas uniquement la moto ou les pilotes. Nous nous battons très fort pour revenir et nous n'avons qu'un seul objectif, celui de retrouver une position normale, c'est-à-dire de nous battre pour des victoires."

"Notre priorité à l'heure actuelle est de mener le bon développement de notre moto. Nous sommes loin de là où nous devons être et c'est notre priorité, de réaliser des progrès clairs dans le développement de notre moto pour la saison prochaine. Pour cela, nous essayons de monter une nouvelle équipe, une nouvelle structure et organisation qui aidera à accélérer le développement."

Cette réorganisation évoquée par Alberto Puig se veut complète, et elle a débuté dès l'an dernier avec des changements chez les ingénieurs qui mènent le projet. Alors que la restructuration se poursuit, son propre poste pourrait être menacé, le nom de Davide Brivio ayant circulé ces derniers jours comme son possible remplaçant.

"Nous essayons de restructurer l'équipe, mais à partir de la base, cela signifie le Japon ainsi que le cœur de l'équipe en Europe", reprend Alberto Puig, précisant qu'il parle de "techniciens" sans évoquer la direction même du groupe. "Ce qui est important, c'est de changer le système et pour cela nous essayons de recruter probablement de nouvelles personnes dans les mois à venir et années, parce que nous pensons pouvoir tirer profit de bonnes expériences. Il y a aussi de très bonnes technologies en Europe et ils réfléchissent à présent à la manière de les exploiter et de les implémenter au sein de notre équipe."