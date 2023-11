Luca Marini enfin confirmé par Honda pour deux saisons

Honda a enfin trouvé le successeur de Marc Márquez. Un mois et demi après l'annonce du départ de l'Espagnol pour le clan Ducati via son équipe satellite Gresini Racing la saison prochaine, et à la veille du test de Valence, la marque japonaise a annoncé le recrutement de Luca Marini.

Le pilote italien avait pourtant prolongé son contrat chez VR46 à la fin de l'été mais la décision de Márquez a redistribué les cartes, libérant ce qui reste une place de choix sur la grille, malgré les difficultés actuelles de Honda. Son départ de VR46 a été confirmé samedi matin, après six années passées ensemble entre les catégories Moto2 et MotoGP, et la suite ne faisait désormais plus de doute.

Lorsque la possibilité de rejoindre Repsol Honda est apparue, le mois dernier en marge du GP de Thaïlande, Luca Marini a d'abord exprimé sa gratitude, mais il a aussi rappelé qu'il souhaitait respecter son accord avec VR46 et souligné à quel point il serait périlleux pour un pilote de ne s'engager que pour un an. Les discussions menées sur les deux fronts ont finalement fait sauter tous les verrous et Luca Marini a obtenu un contrat de deux ans qui l'a définitivement convaincu.

Le voici qui devient le 20e pilote en près de trente ans d'histoire de l'équipe Repsol Honda, prêt à revêtir des couleurs à l'aura légendaire en Grand Prix et qui l'ont fait rêver depuis tout petit, à en croire une touchante photo qui a beaucoup circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

Marini a fait son arrivée en Championnat du monde à plein temps en 2016, alors âgé de 19 ans, en provenance du CEV et il a d'emblée intégré à la catégorie Moto2, une orientation logique du fait de sa grande taille. En 2018, il a rejoint l'équipe VR46, avec laquelle il allait décrocher ses premiers succès et progresser année après année, jusqu'à se battre pour le titre en 2020.

Finalement battu par Enea Bastianini, c'est en tant que vice-champion de la catégorie intermédiaire qu'il a fait le grand saut vers le MotoGP la saison suivante. Ses débuts, ils les a réalisés au sein de la modeste équipe Avintia, mais avec une Ducati et sous les couleurs de VR46, signe du financement assuré par la structure italienne avant son arrivée en tant qu'équipe à part entière dans la catégorie reine en 2022.

En trois saisons, Marini a amélioré ses résultats progressivement. En qualifications, il a connu la première ligne à la fin de sa première saison, puis a multiplié ces positionnements à l'avant, jusqu'à décrocher la pole position en Indonésie et au Qatar cette année. En course, on l'a vu se rapprocher des avant-postes mais souvent manquer le podium l'an dernier. Les récompenses sont finalement arrivées cette saison, avec d'abord une médaille de bronze au sprint du GP d'Argentine, puis un premier podium en course principale à Austin.

Soulagé d'enfin obtenir un trophée, il assurait y puiser une nouvelle force afin de poursuivre son chemin, avec désormais en ligne de mire la victoire, que son coéquipier Marco Bezzecchi a connue plusieurs fois durant ces deux années mais qui lui a toujours échappé. Celle-ci n'est finalement arrivée même si, pendant la tournée outre-mer de cet automne, il a encore été récompensé trois fois au sprint, puis s'est classé troisième du GP du Qatar.

Luca Marini n'a pas eu les performances éclatantes de son acolyte et son caractère en fait un pilote discret, mais gros travailleur. Au fil du temps, il a su se parfaire, à la fois en piste et en dehors, lui qui a appris à "faire équipe" dans l'environnement rassurant de VR46, où l'on se félicite de l'avoir placé sur les bons rails.

Lorsqu'il a été approché par Repsol Honda, Marini a vu l'opportunité rêvée de franchir un nouveau pas et de quitter l'équipe détenue par son demi-frère Valentino Rossi. Celle qui a été un cocon jusqu'ici pouvait aussi être un poids pour celui qui a toujours été comparé à son frère, voire critiqué pour avoir supposément bénéficié de sa protection. En changeant d'équipe, Marini va s'émanciper et tracer sa propre route, avec ses choix à lui.

Lire aussi : MotoGP Le paradoxe caché dans la volonté de Luca Marini de rejoindre Honda

Il saisit aussi sa chance de réaliser l'un de ses rêves en devenant pilote officiel, rôle qui semblait peu probable en l'état dans le clan Ducati. Ainsi investi de nouvelles responsabilités, ce bosseur attentif aux moindres détails va se lancer dans un défi de taille pour aider Honda à relever la tête en participant au développement de la RC213V. Il va ajouter une nouvelle corde à son arc, lui qui a déjà su s'imposer sur la scène médiatique par ses analyses et sa défense d'un MotoGP qui le passionne, très investi sur tous les sujets liés aux règlements, à la sécurité et à la protection des pilotes.

Adoubé par Márquez, Luca Marini fera équipe chez Repsol Honda avec Joan Mir, qu'il a croisé lors de la seule saison de l'Espagnol en Moto2, l'un terminant sixième du championnat et l'autre septième. Le team LCR alignera quant à lui Johann Zarco et Takaaki Nakagami, et ce alors que Honda bénéficiera d'un nouveau type de concessions pour tenter de rebondir après quatre années de dégringolade.

La confirmation de Luca Marini chez Honda intervient alors que Fabio Di Giannantonio a longtemps cru qu'il allait remplacer Marc Márquez, celui qui lui coûte sa place dans l'équipe Gresini. Sous le feu des projecteurs, en particulier depuis sa victoire au GP du Qatar, le pilote italien pourrait finalement sauver sa place sur la grille en rejoignant à son tour VR46.