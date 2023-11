Le paradoxe caché dans la volonté de Luca Marini de rejoindre Honda

Si Luca Marini rejoint Honda la saison prochaine, l'une de ses principales motivations sera de tracer son propre chemin en MotoGP, sans le supposé soutien apporté par son demi-frère Valentino Rossi. Il pourrait être surprenant de voir Marini renoncer à une Ducati, la meilleure moto de la grille, pour embarquer dans un projet avec Honda – qui dispose de la moins bonne machine de la grille à en croire le classement du championnat. Mais ce transfert est encore plus paradoxal en prenant en compte ce qui le motive.

Marini a bel est bien le désir de quitter VR46, une équipe qui porte les initiales de son demi-frère, pour un avenir plus incertain avec le HRC, sur une moto qui a provoqué un total de 50 chutes cette année et ne semble pas avancer sur le plan technique. Le changement auquel Marini se prépare a en fait des points communs avec celui de Marc Márquez, mais en faisant le chemin inverse. L'Italien a la volonté de s'éloigner de VR46, que l'on pourrait considérer comme sa zone de confort. Mais est-ce vraiment le cas ?

Rossi se présente rarement sur les Grands Prix et il est représenté par Uccio Salucci, team manager de l'équipe. Salucci est un proche de Rossi mais pas de Marini, dont la sensibilité est très différente. VR46 est basé sur les piliers qui ont accompagné Rossi durant sa carrière et cet esprit familial est important pour certains, comme Marco Bezzecchi, moins pour Marini.

Pour Bezzecchi, rester dans cet environnement a été plus important qu'une potentielle promotion chez Pramac la saison prochaine, où il aurait pourtant disposé d'une Ducati plus récente, mais Marini a d'autres priorités. En fait, il n'a pas vraiment apprécié que son nom ne soit pas mentionné quand Bezzecchi a refusé la place chez Pramac et qu'elle a finalement été attribuée à Franco Morbidelli.

"Luca trace son propre chemin", a confié une source de VR46 à Motorsport.com. "Il est ambitieux, il a toujours gardé cet objectif d'avoir une moto d'usine dans une équipe d'usine. Et il sait qu'actuellement, ce n'est pas à sa portée chez Ducati. Il veut aussi vraiment prouver qu'il mérite tout ce qu'il obtient, sans que personne ne se dise que c'est parce qu'il est le frère [de Rossi]."

Luca Marini pourrait renoncer à la Ducati en 2024

Dimanche, Bezzecchi n'a pas souhaité s'exprimer sur le pilote qu'il préfèrerait avoir à ses côtés en 2024, mais au micro de Sky Italia, il a donné des indices sur l'éloignement entre Marini et la VR46 Riders Academy. "Je ne veux pas imaginer ce que ce serait de ne plus avoir 'Maro' comme coéquipier", a commenté Bezzecchi. "On se connaît depuis toujours, même s'il ne s'entraîne pas avec nous actuellement, parce qu'il a revu toute sa préparation et a pris un peu de distance."

Honda a besoin d'un pilote rapidement

Si le potentiel départ de Luca Marini de VR46 a pris de nombreuses personnes par surprise, d'autres ne comprennent pas non plus les motivations de Honda. Jusque-là, la marque japonaise semblait réticente à l'idée de recruter un pilote pour plus d'un an, afin de se laisser des opportunités fin 2024, quand la majeure partie du plateau sera libre. Un accord dans la durée est pourtant l'une des principales volontés de Marini.

Ce dernier court encore après son premier succès en MotoGP et occupe la huitième place du championnat, ce qui fait de lui le cinquième des huit pilotes Ducati engagés et justifie difficilement un tel changement de stratégie de la part de Honda. On pourrait donc imaginer que des éléments restent encore secrets.

Si aucun obstacle de se présente, le contrat de Marini avec Honda pourrait être signé dès ce week-end à Losail, théâtre de l'avant-dernier week-end de compétition de la saison. Le temps presse pour la marque si son intention est de permettre à son nouveau pilote de découvrir la RC213V au test de Valence le 28 novembre, deux jours après la dernière course de l'année.