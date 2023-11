Quartararo et Mir impatients de profiter des concessions

Comme l'a rapporté dimanche Motorsport.com, la direction sportive du championnat MotoGP a présenté aux cinq constructeurs de la discipline un projet comportant des mesures dont le but est de niveler les écarts qui se sont dessinés depuis le développement de l'aérodynamique et des correcteurs d'assiette, introduits par Ducati.

Seules les deux autres marques européennes, à savoir KTM et Aprilia, ont pu réagir en partie à l'offensive technique de la firme italienne. Les bureaux japonais, eux, s'en sont tenus au design des motos de la dernière décennie, et on a peu à peu vu Honda et Yamaha s'éloigner des avant-postes.

L'une des grandes mesures de ce nouveau système de concessions porterait sur le nombre de pneus dont chaque pilote disposerait par saison. Actuellement, ils en ont 200 par an, comptant à la fois pour les Grands Prix et les essais. Attribuées en fonction des points constructeurs, les unités disponibles pour chaque pilote passeraient à 230 pour Yamaha et Honda en l'état actuel des choses, mais s'abaisseraient à 170 pour Ducati, tandis que KTM et Aprilia se situeraient entre les deux.

Le nombre de moteurs utilisables et les wild-cards pouvant être inscrites pendant la saison seraient également attribués en fonction des points inscrits au championnat constructeurs. Cela signifie qu'avec le classement actuel, Ducati ne pourrait pas engager de wild-card, alors que les constructeurs japonais disposeraient de plus de cartouches en ce sens.

KTM et Aprilia paraissent opposés à ce premier cadre qui leur a été présenté, car les deux marques souhaiteraient des restrictions encore plus grandes pour Ducati. Le constructeur basé à Borgo Panigale semblerait en revanche prêt à accepter la proposition faite par le directeur sportif du championnat, Carlos Ezpeleta. Et qu'en pensent les pilotes ? Motorsport.com leur a demandé leur avis.

"Quand KTM et Aprilia ont eu besoin de concessions, et que Honda n'en avait pas besoin, on les leur a données", a rappelé le pilote Honda Joan Mir, dont l'ancienne équipe Suzuki a également pu bénéficier de ce système pour se développer avant de revenir au sommet et de remporter le titre en 2020. "Je pense qu'il serait égoïste de ne pas nous les donner maintenant que nous en avons besoin, de même que Yamaha, bien qu'ils soient dans une situation différente. On a besoin d'un peu d'aide pour se mettre au niveau [de Ducati]. Ils ont voulu mettre tellement de Ducati en piste que l'on a besoin nous aussi d'un peu d'aide."

Selon le Majorquin, qui a encore connu un nouveau double abandon en Malaisie, ce n'est qu'une question de temps avant que le HRC ne retrouve une RC213V compétitive. "Les informations, Honda les a. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la clé pour faire fonctionner la moto", a-t-il souligné, certain que cette adaptation du règlement saura donner un coup de pouce à la marque japonaise.

Joan Mir disputera sa deuxième saison avec Honda en 2024, après une première année des plus compliquées.

Pour Fabio Quartararo, à qui il reste un an de contrat avec Yamaha, c'est une opportunité à saisir et à exploiter intelligemment. "Je pense que pour nous, c'est important d'avoir les concessions, le maximum de choses possibles", a souligné le Français, tout en appuyant le retour d'une équipe satellite pour Yamaha pour faire face, en partie tout au moins, aux huit motos de Ducati.

"Mais il faut savoir les utiliser", a-t-il repris au sujet des concessions. "Ça ne sert à rien de faire 50 jours de tests si c'est pour ramener un petit aileron et une jante. Je pense que si on a les concessions, ce sera une année très importante pour Yamaha, pour donner vraiment le maximum et faire de gros changements."

"L'an prochain, si on a des concessions, il faudra très bien les utiliser parce que je ne pense pas qu'on les aura très longtemps. Si on les a pendant une demi-saison ou un an, ce sera beaucoup, donc il faudra beaucoup en profiter. Je pense que ce sera l'année la plus importante pour Yamaha. J'espère qu'ils pourront vraiment profiter de ces concessions, ce sera important pour nous."

En attendant, l'une des grandes victimes de la baisse de compétitivité des constructeurs japonais aura été Marc Márquez, sacré pour la sixième fois en 2019 avant que Honda commence à reculer. Un an avant la fin de son contrat, il a pris la décision de quitter sa marque de toujours pour piloter une Ducati satellite dans le team Gresini Racing et ainsi tenter de relancer sa carrière.

"Les concessions, c'est bien. Ça fait quelques mois qu'on sait qu'il va y en avoir et je crois que ce sera positif", a-t-il estimé, "car ce dont un championnat a besoin, c'est d'une égalité maximale, la plus grande possible entre les constructeurs. Cela profite à la fois au niveau [général] et aux pilotes, car quand il y a de la concurrence entre les constructeurs, ce que l'on remarque, c'est le pilote, pas la moto. Dans la situation actuelle, en revanche, on met davantage l'accent sur la moto que sur le pilote. On va voir si ça fonctionne à l'avenir."