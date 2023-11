Approche, concessions : ce que Quartararo attend de Yamaha

Le MotoGP est à Sepang ce week-end, pour la première des trois dernières courses de la saison, mais Fabio Quartararo se projette surtout vers la prochaine visite sur cette piste, prévue pour le début du mois de février. Actuellement neuvième du championnat et sans réel objectif pour la fin de saison, El Diablo compte beaucoup sur le test de Sepang, où il devrait découvrir la version finale de la Yamaha 2024, avec de gros progrès attendus.

La saison prochaine pourrait également voir Yamaha et Honda disposer d'un nouveau type de concessions techniques. Les deux marques ne sont pas éligibles au système actuellement en place mais elles pourraient être autorisées à certaines libertés que Quartararo juge potentiellement utiles, même s'il ignore encore la forme qu'elles prendront.

Le Français attend également un changement d'approche de Yamaha pendant les week-ends de course, après avoir souvent consacré du temps à des essais qu'il savait déjà infructueux.

Après le test de Misano, tu disais que les ingénieurs japonais insistaient pour tester des choses qui n'étaient pas bonnes. Comment vis-tu cette façon de travailler ?

Mal, parce que je le ressens comme s'ils avaient besoin de beaucoup plus de données et qu'ils n'écoutaient pas totalement mon ressenti. Il y a des fois où je peux le comprendre, par exemple pour essayer un pot [d'échappement]. [Mais si] on l'a essayé une fois, qu'on a vu que c'était pire, on n'a pas besoin de le réessayer deux ou trois fois supplémentaires, parce qu'on voit que ça ne marche pas. Je pense que c'est important pour eux de comprendre et de tester la [pièce] quand quelque chose ne va pas.

Ce rôle de pilote de pilote d'essais n'est pas le tien...

Exactement. Je ne peux pas perdre du temps à essayer un pot d'échappement en plein Grand Prix. Ce n'est pas trop mon boulot de faire ça.

As-tu obtenu des garanties de la part de Yamaha sur un changement de philosophie de travail ?

Non, on n'a rien eu de spécial. On leur a clairement dit que ça ne sert à rien de perdre du temps sur des choses [inutiles]. Quand on essaye une chose et qu'on voit clairement que ça ne va pas, on change de sujet. Ça ne sert à rien de revenir sur une chose quand on sait qu'elle ne marche pas.

Ma priorité est de rester chez Yamaha, mais je veux avoir un projet avec une moto qui peut gagner.

Tu ne te précipiteras pas pour ton avenir après le test de Sepang ?

Il n'y a pas de précipitation, je pense que ça ne sert à rien de se précipiter. Tout va dépendre de ce test – pas tout, mais une grande partie : de la moto, de si on a des concessions, si je vois vraiment que Yamaha apporte des améliorations pendant l'année... Comme je l'ai dit, ma priorité est de rester chez Yamaha, mais je veux avoir un projet avec une moto qui peut gagner. Je veux retrouver les premières places. Aujourd'hui, j'ai fait septième, c'est comme si j'avais gagné le championnat !

Fabio Quartararo

Tes commentaires sont un peu tempérés par rapport au début de saison...

Un peu de maturité, on termine l'année. On espère toujours finir premier, deuxième ou troisième, et quand on finit 12e, 13e et 14e, au moment où on finit septième on est un peu plus content.

Avec de possibles concessions accordées à Yamaha en 2024, l'approche va-t-elle évoluer ?

Tout d'abord, il faut voir quel type de concessions. Je pense que ce sera très important de voir ça. De toute façon, ça ne sert à rien de se précipiter sur n'importe quelle décision. J'en attends énormément de ce test en Malaisie [en 2024], mais je pense que ça ne sert à rien de trop en parler vu que pour le moment, il n'y a rien de sûr.

Qu'est-ce que tu aimerais avec les concessions en 2024 ?

Un moteur gratuit ! Avant, ils avaient ça avec les concessions. Je ne sais pas vraiment mais c'est plus ce dont Yamaha a vraiment besoin. Je ne sais pas s'ils ont vraiment besoin de plus de tests. Si on a des concessions, on aura six jours de tests en Malaisie donc je serai mort ! Pour moi, il faut pousser pour ce dont Yamaha a besoin. Je ne sais pas vraiment de quoi ils ont besoin mais je pense que pouvoir utiliser plus de moteurs pourrait vraiment aider.

Plus de moteurs ou des spécifications différentes ?

Des spécifications différentes.

Et plus de nouveautés aérodynamiques ?

Tout ! Plus de tout. Quoi que l'on puisse avoir, on le prendra ! C'est toujours mieux d'en avoir plus que moins.