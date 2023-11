Quartararo : un vendredi positif qu'il ne comprend pas

Les pilotes Yamaha ont été bien placés tout au long de la journée au Grand Prix de Malaisie et Fabio Quartararo a signé le septième meilleur temps de la journée, son meilleur résultat un vendredi après-midi depuis Assen. Il ne s'attendait pas à une telle performance.

"Surpris, parce que je ne pensais pas faire un 1'58"3 un vendredi", a résumé le Français, ravi d'être au contact des leaders : "On est à moins de deux dixièmes du troisième. Surpris par le time attack et par le rythme."

Quartararo aurait peut-être pu faire encore mieux s'il n'avait pas dû abandonner son dernier tour rapide après avoir été gêné par Franco Morbidelli : "Je ne savais pas [si ça allait être le meilleur temps]. Quand on attaque, on ne sait pas si c'est le meilleur tour ou pas. C'est sûr que c'était un très bon temps mais on verra. Je pense qu'on a une petite marge, pas énorme, mais on peut progresser dans certains virages."

L'an dernier, alors que Yamaha plongeait dans le classement en fin de saison, Sepang avait permis à Quartararo de décrocher son unique podium sur les sept dernières courses. Pourquoi la M1 est-elle si performante à Sepang ? "Je ne sais pas", a-t-il concédé, faisant régulièrement face depuis quelques courses à des surprises, positives comme négatives : "Parfois, on arrive sur un circuit où on ne s'attend pas à être bon, comme l'Inde. J'ai toujours été rapide ici, Franco aussi. C'est difficile de savoir pourquoi on ne peut pas toujours trouver ces sensations."

Il y a des choses que l'on n'arrive vraiment pas à comprendre. Je pense que parfois, on essaie de changer beaucoup de choses et de chercher des choses là où il n'y en a pas.

"On sent beaucoup quand un pneu est usé ici, donc quand on en prend un neuf, on sent beaucoup [la différence apportée par] le pneu. C'est une chose assez positive. Sur certaines pistes où le grip ou le rythme sont super, super bons et vraiment constants, avec un pneu neuf on ne peut pas vraiment progresser. Ici, la dégradation est très forte donc quand on prend un pneu neuf, on peut vraiment faire un gros pas en avant."

Fabio Quartararo

"Sincèrement, il y a des choses que l'on n'arrive vraiment pas à comprendre", a cependant reconnu Quartararo. "Je pense que parfois, on essaie de changer beaucoup de choses et de chercher des choses là où il n'y en a pas. C'est sûr qu'on ne peut pas chercher beaucoup plus l'aéro en modifiant juste les réglages. Cela fait qu'on modifie pas mal de choses. Là, on est restés avec notre base et on n'a rien changé d'autre. Je pense que c'est positif mais j'aimerais bien savoir pourquoi on a réussi à faire un très bon vendredi."

Seulement 14e au GP d'Australie puis cinquième en Thaïlande, Quartararo espère continuer sa marche en avant ce week-end : "Les attentes sont d'essayer de nous battre pour le podium parce que je sens que le rythme est très bon. Évidemment, il y a beaucoup de monde, je pense qu'on est dans le top 5 ou 6 en termes de rythme. Je n'ai pas vraiment regardé mais c'est ce que je comprends."

"J'attends et j'espère de bonnes qualifications, sur les deux premières lignes. Après, c'est un peu une question du premier tour, du rythme, des pneus... Sincèrement, un top 5 serait un très bon résultat pour nous."

Le #20 a terminé trois des cinq dernières courses parmi les cinq premiers alors que de tels résultats étaient très rares au printemps et à l'été. Yamaha a plutôt habitué à la trajectoire inverse ces dernières années, en souffrant en fin de saison, et Quartararo peine également à comprendre cette évolution.

"Je suis un peu surpris qu'habituellement la première partie soit meilleure et la seconde moins bonne. Cette année ça a été l'inverse donc on doit trouver certaines réponses à nos questions mais je pense que ce sera vraiment important d'être intelligent à l'avenir. Je sais que Yamaha a beaucoup de monde pour développer la moto mais on doit prendre de gros risques pour jouer de meilleurs résultats en 2024."