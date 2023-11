VR46 officialise le départ de Luca Marini

Il aura fallu attendre la veille de l'ultime course de la saison MotoGP pour que les dernières annonces portant sur le plateau 2024 s'enclenchent. L'équipe VR46 officialise en effet ce samedi le départ prochain de Luca Marini, désormais attendu chez Repsol Honda où il prendra la suite de Marc Márquez.

Le pilote italien disposait bel et bien d'un contrat avec VR46, qu'il avait prolongé cet été, mais il a émergé ces dernières semaines comme la meilleure option pour remplacer l'octuple Champion du monde, qui a lui-même décidé de rompre son engagement avec Honda un an avant l'échéance prévue. S'il a dans un premier temps fait savoir qu'il entendait respecter son contrat avec VR46, Marini a néanmoins accordé un réel intérêt à la proposition qui lui était faite. Sa condition était toutefois de pouvoir s'engager pour deux ans, ce qu'il semble donc avoir obtenu.

Dans un communiqué de presse diffusé juste avant la reprise des essais au GP de Valence, l'équipe VR46 écrit : "Mooney VR46 Racing Team et Luca Marini annoncent qu'après avoir partagé leurs objectifs pendant six saisons, ils ne continueront pas ensemble pendant la saison 2024. Le temps est venu pour les deux parties de poursuivre des objectifs et résultats ambitieux en prenant des chemins différents. Toute la direction, le team et les personnes impliquées dans le projet souhaitent à Luca le meilleur pour son avenir."

Ce transfert peut apparaître comme un risque pour un pilote de plus en plus proche de la victoire avec celle qui est la meilleure moto du plateau, la Ducati dont il dispose d'un modèle datant d'un an, mais c'est pour Marini l'opportunité rêvée d'embrasser un rôle de pilote officiel auquel il aspire. Il va ainsi apporter sa contribution au développement de la Honda, actuellement au plus bas.

C'est aussi pour lui un tournant majeur au sens où il va se détacher de l'ombre de son frère aîné, Valentino Rossi, propriétaire de l'équipe VR46. Cette structure a fait courir Luca Marini depuis 2018. Après des succès dans la catégorie Moto2, où il s'est battu pour le titre, VR46 l'a accompagné vers le MotoGP en 2021, sponsorisant alors sa Ducati au sein du team Avintia. Depuis 2022, il est l'un des membres de l'équipe à part entière qui a pris place sur la grille, aux côtés de Marco Bezzecchi.

Lire aussi : MotoGP Le paradoxe caché dans la volonté de Luca Marini de rejoindre Honda

Au cours de ses trois saisons dans la catégorie MotoGP, Marini a vu sa courbe se résultats peu à peu s'améliorer, jusqu'à décrocher cette année de premiers podiums et une première pole position. Il occupe actuellement la septième place du championnat, avec un top 5 encore possible.

L'annonce du départ de Luca Marini intervient alors que VR46 a étudié plusieurs options de remplacement ces derniers jours. Si le pilote Moto2 Fermín Aldeguer a un temps semblé être le premier choix, c'est désormais Fabio Di Giannantonio qui tient la corde. Laissé sur la touche par l'arrivée de Marc Márquez chez Gresini Racing et, justement, celle de Luca Marini chez Repsol Honda, l'Italien a repris espoir en réalisant d'excellents résultats dernièrement, jusqu'à décrocher une première victoire dimanche au GP du Qatar.

Alessio Salucci, team manager, soulignait néanmoins hier qu'une seconde option existait encore, faisant probablement référence à Tony Arbolino, actuellement en Moto2. Valentino Rossi, propriétaire de l'équipe et arrivé à Valence vendredi, doit avoir le dernier mot.