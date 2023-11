Rossi se rend à Valence pour désigner le successeur de Marini

La place libérée par Marc Márquez chez Honda reste officiellement la seule à prendre, mais les tractations se poursuivent, surtout au sein de l'équipe VR46 dans le paddock de Valence. Le départ de Luca Marini pour Honda n'est pas encore confirmé mais ne fait aucun doute, et la structure de Valentino Rossi doit désigner le pilote qui prendra la succession de son demi-frère.

Il y a une semaine, Fermín Aldeguer, très en forme avec trois succès consécutifs en Moto2, semblait être le favori tandis que Fabio Di Giannantonio n'était pas véritablement un candidat. "La première option n'est pas Di Giannantonio. On veut un jeune pilote du Moto2, on a deux ou trois noms", confiait Uccio Salucci, directeur de VR46, au site officiel du MotoGP.

Le succès de l'Italien à Losail l'a clairement remis au centre du jeu... mais il n'est pas l'unique candidat et ce sera à Rossi de trancher. "Sincèrement, on a deux options", a précisé Salucci ce vendredi. "Vale va venir pour discuter, c'est le vrai boss, c'est lui, pas moi ! Au cours des deux prochains jours, on va essayer de trouver la meilleure décision pour nous."

"Je disais que ce n'était pas Di Giannantonio au début parce que notre projet était un peu plus avec des pilotes débutants. Depuis deux ou trois courses, Fabio a été incroyable. On a beaucoup discuté avec Fabio hier aussi. Vale vient ici pour décider, pour prendre la bonne décision pour 2024."

Concernant l'autre pilote à l'étude, Salucci a simplement précisé que ce "n'est pas Aldeguer", qui devrait rester en Moto2 pour peut-être rejoindre le MotoGP en 2025 avec Pramac. Le dirigeant n'a pas voulu donner plus de détails : "C'est un autre pilote très jeune mais vous verrez dans les prochains jours".

Salucci a enfin évoqué la possibilité de voir VR46 abandonner les Ducati pour des Yamaha en 2025, le constructeur japonais espérant profiter de ses liens avec Rossi, son ambassadeur, pour retrouver une équipe satellite. La décision ne devrait être prise qu'au cours de la saison prochaine.

"Je discute toujours avec tous les constructeurs. Je discute avec Yamaha, je discute avec KTM, je discute aussi avec Ducati. On a des options pour 2025 et 2026 et maintenant, c'est un peu trop tôt pour décider, on commence à y réfléchir mais on se décidera plus ou moins au milieu de l'année prochaine."