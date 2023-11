Di Giannantonio "travaille sur quelque chose de cool" pour 2024

Il y a une semaine, Fabio Di Giannantonio craignait de ne pas avoir de place sur la grille l'an prochain et assurait ne pas mériter un tel sort, mais sa victoire au Qatar a changé la donne. Contraint de quitter Gresini en raison de l'arrivée de Marc Márquez, il avait d'abord cru à la possibilité de le remplacer chez Honda mais avait vu Luca Marini devenir le favori pour cette place... Et c'est finalement son compatriote qu'il devrait remplacer.

Ces derniers jours, Di Giannantonio a reçu le soutien de Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, qui a jugé "inacceptable" que l'Italien puisse se retrouver sur la touche. Ému par ces commentaires, Di Giannantonio se réjouit maintenant de ses chances de trouver refuge chez VR46.

"J'étais super fier des propos de Paolo", a déclaré le vainqueur du GP du Qatar. "Il a été très gentil avec moi, j'étais fier de ça. On verra, je suis venu ici avec un casque et une combinaison pour essayer de faire le test mardi ! On travaille sur quelque chose de cool. On a de bonnes chances de faire le test mardi. On a aussi un peu plus de chances d'être sur la grille l'an prochain."

L'annonce de Di Giannantonio est liée à celle de Marini chez Honda, qui n'est pas survenue ce jeudi mais reste attendue dans le courant du week-end. Même si rien est officiel, Di Giannantonio est déjà impatient de porter les couleurs de l'équipe de Valentino Rossi : "On verra, il semble que ce soir la seule moto disponible... une fois que Luca aura décidé de faire une annonce ! [rires] Je plaisante, évidemment. On verra."

Fabio Di Giannantonio attend que Luca Marini annonce son départ de VR46

"C'est sûr que c'est une grande équipe. Ce qu'ils font en coulisses est fantastique, ce qu'ils font avec l'Academy, avec tout le monde, tout le staff qu'ils ont. Ils sont toujours super bons. Ils sont arrivés en MotoGP après être passés par le Moto2 et le Moto3, ils ont été super bons dans toutes les catégories. Je pense que c'est une très bonne équipe et ce sera une expérience et un défi incroyables pour moi. Je pense que ce sera aussi une opportunité fantastique d'apprendre beaucoup de choses."

Je peux dire que j'ai revu les images 20 ou 25 fois, j'ai passé beaucoup de temps devant mon téléphone à regarder la course !

Fabio Di Giannantonio a vécu des journées intenses depuis son succès à Losail, dont il s'est repassé les images en boucle : "C'était incroyable. Une sensation incroyable, une énergie incroyable autour de moi, donc c'était fantastique. Je peux dire que j'ai revu les images 20 ou 25 fois, j'ai passé beaucoup de temps devant mon téléphone à regarder la course ! C'était super spécial."

Dimanche soir, il confiait son impatience d'avoir son père au téléphone, un moment qui restera gravé dans sa mémoire : "Il y avait beaucoup de larmes. Pour lui, c'était son rêve, notre rêve depuis mon enfance."

L'émotion reste forte pour Fabio Di Giannantonio après sa victoire

"Quand on réussit quelque chose de grand, on repense aux moments, quand j'étais petit avec mon père, avec ma mère aussi, aux premiers jours, quand on ne pensait pas trop à l'avenir, quand je m'amusais sur une petite pocket bike, et que je commençais à prendre du plaisir. Puis c'est arrivé. Tout à coup, j'ai été pilote de MotoGP, j'ai gagné ma première course. C'était un beau moment de voir mon père sur le téléphone et de fêter ça ensemble."

Di Giannantonio estime avoir le potentiel pour reproduire une aussi belle performance à Valence mais préfère pour le moment rester prudent : "C'est sûr qu'on est dans un bon état d'esprit, dans un bon moment. On a été assez rapides partout, on était super rapides au Qatar. Beaucoup de pilotes seront rapides à partir de demain. Dès aujourd'hui, on repart tous à zéro donc je pense que tout le monde aura ses chances de gagner dimanche. On verra si on pourra encore faire un bon travail. Je veux faire un bon travail pour ma dernière course avec Gresini."

"On arrive ici en forme", a-t-il souligné. "C'est sûr que le potentiel est là parce que quand on a gagné une fois, on peut le refaire plusieurs fois. Ça dépendra du déroulement du week-end. Il faudra travailler dur, travailler de la bonne façon, améliorer les performances séance après séance. C'est sûr qu'on la possibilité de faire un nouveau bon week-end, mais pour gagner la course, il faudra voir au moins après demain et après les qualifications."