Martín prêt à jouer son va-tout en essayant de gagner les deux courses

La colère froide qu'il exprimait dimanche a laissé place chez Jorge Martín à une certaine résignation. Pour autant, le pilote espagnol n'est pas du genre à baisser les bras et, alors qu'il sent qu'il n'a plus rien à perdre, il n'en sera peut-être que plus redoutable en piste pour le dernier Grand Prix de la saison, celui qui attribuera finalement le titre MotoGP.

Après la course très difficile qu'il a connue à Losail, et qu'il a immédiatement attribuée à un pneu au comportement étrange, le pilote Pramac Racing a vu son retard sur Pecco Bagnaia passer à 21 points. C'est trop à ses yeux pour qu'il puisse conserver de solides espoirs, alors que 37 unités seront en jeu à Valence ce week-end.

"Pour moi, ça a été assez facile à oublier, j'ai compris que ça n'était pas ma faute", explique-t-il au sujet de ce problème inattendu qui a gâché son GP du Qatar et qu'il a visiblement vite digéré. "C'est plus moi qui ai remonté le moral de mon entourage, alors que ça aurait dû être l'inverse. C'est comme ça, je ne veux plus y penser, je vais juste me concentrer sur ce week-end."

Le pilote espagnol indique ne pas avoir encore reçu d'explications de la part de Michelin au sujet de ce pneu auquel il impute son manque de performance en course : "Pas encore. Ça a été une course difficile, j'ai eu beaucoup de mal dès les premiers tours. Je n'ai pas encore de réponse. Ce sont des choses qui ont besoin de temps pour être analysées."

"J'ai peut-être un peu trop parlé après la course", ajoute Jorge Martín dans un timide mea culpa, "je suis quelqu'un de très impulsif. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais peut-être qu'on le comprendra dans un ou deux mois."

"J'ai peut-être eu de la chance parce que ça ne m'était jamais arrivé et la première fois que ça m'arrive, c'est le pire jour possible. Parfois pendant les essais, on peut sentir qu'un pneu est meilleur qu'un autre, pour deux ou trois dixièmes peut-être, mais [je n'avais jamais senti] une seconde venant du pneu et c'est ce qui s'est passé au Qatar."

Je n'ai rien à perdre. Je vais essayer de profiter du week-end et de gagner les deux courses. J'en suis vraiment capable.

"Après le dernier résultat, c'est un peu plus difficile, c'est sûr. Je trouve qu'on revenait bien, on récupérait bien des points mais on est un peu plus loin désormais", constate Jorge Martín, bien décidé malgré tout à jeter ses dernières forces dans la lutte. Car, il le sait, avec deux courses à disputer, ce week-end laisse encore une possibilité d'inverser la tendance... "Peut-être que par le passé, 21 points c'était beaucoup mais aujourd'hui ça n'est pas tant que ça, alors on a encore nos chances. Et quoi qu'il arrive ce sera bien. Si c'est une deuxième place, ce sera bien, et si on gagne ce sera génial."

"Je suis assez relax, j'ai compris que ce serait désormais vraiment difficile de gagner et je suis de toute façon content de la saison que j'ai faite. Maintenant, je n'ai rien à perdre. Je vais essayer de profiter du week-end et de gagner les deux courses. J'en suis vraiment capable, sur une piste que j'apprécie beaucoup, sur laquelle je suis très rapide, alors on va essayer de gagner les deux courses."

Avec le retard qui est le sien à présent, il sait qu'un week-end classique ne pourra pas le mener au sacre. Pas question pour autant de partir vaincu, car Jorge Martín a de la ressource et, en effet, il apprécie tout particulièrement le circuit de Valence. Poleman sur place ces deux dernières années, il y a aussi obtenu six podiums en neuf ans.

"Je ne l'aimais pas quand j'étais en Moto3, mais à partir du moment où j'ai gagné ma première course, en 2017, j'ai commencé à l'adorer", dit-il de ce circuit. "Maintenant, c'est une piste que j'aime vraiment, j'y suis toujours rapide, avec un très bon rythme, et j'y ai fait les deux dernières pole positions. Alors je suis confiant, c'est une piste sur laquelle on peut gagner les deux courses, mais le problème c'est que ça ne suffirait peut-être pas."