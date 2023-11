Bagnaia vit un duel "beaucoup plus dur" qu'avec Quartararo en 2022

Comme l'an passé, Pecco Bagnaia aborde le dernier rendez-vous de la saison dans la position du favori pour le titre et avec son destin entre les mains, son dernier rival était distancé. En 2022, l'Italien avait tardivement pris l'avantage sur Fabio Quartararo après une remontée historique, pendant que le Français souffrait de plus en plus sur la Yamaha. Le scénario a failli s'inverser cette année puisque Bagnaia a eu une avance confortable avant que Jorge Martín se rapproche, puis cède du terrain avec une course difficile au Qatar.

En plus de cette saison à la physionomie différente, Bagnaia a dû faire face à une concurrence d'une autre nature puisque Martín dispose d'une Ducati identique à la sienne, avec un accès total à ses données. Cette situation, combinée à ses chutes à Austin, au Mans et en Inde ont selon lui rendu la bagarre avec l'Espagnol encore plus intense que celle avec Quartararo.

"C'est sûr que c'est la plus dure, également parce que j'ai fait de nombreuses erreurs cette situation", a estimé Bagnaia en conférence de presse à Losail. "On aurait pu avoir beaucoup plus de points et malgré toutes les erreurs que j'ai faites, on est encore dans la lutte. Ce n'est pas facile de se battre avec un pilote si fort et qui donne tant d'énergie, dans les time attacks ou en course sprint, considérant qu'il a exactement la même moto et qu'on peut partager les données."

"C'est beaucoup plus dur que l'an dernier et je pense que l'on gère bien la situation quand on voit les chronos du dimanche. On est très performants, on est très forts. Pour l'an prochain, et pour Valence, il faudra vraiment améliorer les sensations le samedi."

Bagnaia mieux "préparé" pour la finale de Valence

Malgré ce constat, Bagnaia arrivera à Valence avec 21 points d'avance sur Martín, "beaucoup plus" que ce qu'il pouvait espérer tant son rival était performant durant la tournée outre-mer : "Comme je l’ai dit [samedi au Qatar], il faut aussi avoir de la chance parfois – de la malchance, mais aussi parfois de la chance – et [dimanche] on a vraiment fait un super travail et j’ai eu de la chance à ne pas tomber avec Diggia."

"Le rythme qu’on a eu était incroyable, on était très rapides et on ne peut qu’être satisfaits. Vingt-et-un points, ça ne suffit pas pour être sereins, mais on est assurément dans une meilleure situation."

Jorge Martín et Pecco Bagnaia

L'avantage de Bagnaia avant le dernier week-end est similaire à celui qu'il avait sur Quartararo au même stade en 2022, à deux points près, mais il y en aura plus en jeu cette saison avec l'introduction des courses sprint. L'Italien aborde cependant l'épreuve avec plus de sérénité, se sentant capable de mieux se détacher de la pression.

"Je me souviens de mes sensations de l'an dernier. Même si j'avais 23 points d'avance et qu'il restait une course à faire, j'étais vraiment, vraiment sous pression. C'est différent cette année, je pense qu'on peut mieux gérer la situation et que Jorge devra totalement attaquer, à 100%. Il faudra absolument que j'attaque, mais avec un peu plus de marge. On est dans la meilleure position."

Commencer à penser à gérer n'est pas la meilleure façon d’appréhender la pression

"La meilleure façon de rouler et de ne pas ressentir la pression, c'est juste de penser à faire le maximum et se concentrer sur la meilleure course possible", a détaillé Bagnaia. "L'an dernier, sincèrement j'ai beaucoup souffert à Valence, même si j'avais 23 points d'avance. Je pense que je vais arriver à Valence plus ou moins dans la même situation, mais déjà préparé à ce qu'il va se passer."

"Ce qui me fais le plus peur, ou m'inquiète le plus, pour le moment, c'est la météo, parce que le 26 novembre à Valence, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais je croise les doigts, et on verra. On est évidemment dans la meilleure position possible, on est devant, avec 21 points d'avance. Jorge devra beaucoup attaquer et il faudra qu'on gère un peu."

"Commencer à penser à gérer n'est pas la meilleure façon d’appréhender la pression donc il sera important d'être concentré et d'avoir la même stratégie, la même routine que dans un week-end normal."

Avec Léna Buffa