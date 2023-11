Championnat - Qatar rime avec cauchemar pour Jorge Martín

Deuxième à l’arrivée du Grand Prix du Qatar, Pecco Bagnaia nest pas parvenu à signer le 19e succès de sa carrière mais quitte Losail avec une avance de 21 points sur son rival direct pour le titre Jorge Martín, qui a vécu un véritable cauchemar en course, franchissant la ligne d’arrivée à une lointaine dixième position sans jamais avoir pu afficher le rythme nécessaire à une arrivée plus haut placé.

Le pilote italien, qui débutait la manche avec une avance pourtant passée de 14 à 7 points après la course sprint de samedi, a mené le Grand Prix après un excellent départ jusqu’au 19e des 22 tours de course et ne s’est finalement fait dépasser que par Fabio Di Giannantonio.

La sentence aurait pu être encore plus terrible pour Martín, avalé progressivement par de nombreux concurrents puis condamné à défendre contre toujours plus de poursuivants : son retard virtuel est en effet monté jusqu’à 26 points, avant que Fabio Di Giannantonio ne s’empare des commandes de la course.

Huitième vainqueur de la saison 2023, Di Giannantonio signe le premier succès de sa carrière dans la catégorie reine, sans savoir encore de quoi son avenir sera fait et s’il disposera d’un guidon la saison prochaine. Avec sa deuxième place remarquée lors de la course sprint, l'Italien a fait le plein de points ce week-end et figure à jamais au palmarès des pilotes ayant remporté une manche dans la catégorie reine.

Le titre mondial des pilotes peut désormais se décider dès l’issue de la course sprint de Valence, le week-end prochain, qui marque le dernier rendez-vous de la saison 2023. Quels que soient les résultats de Martín en Espagne, Bagnaia a "simplement" besoin d’inscrire 16 points pour être couronné pour la seconde fois dans la catégorie reine.

Les points du jour pour Martín (10e) et Johann Zarco (12e) garantissent à Pramac le titre par équipes au terme de ce Grand Prix du Qatar, mais nul doute que les célébrations demeureront retenues après cette course qui laisse avant tout un grand sentiment de déception à la méritante structure satellite Ducati. Le carton plein de Gresini (50 points) permet par ailleurs à la future équipe de Marc Márquez de prendre ses distances sur Yamaha factory.

Yamaha, qui du côté des constructeurs prend encore quelques points à Honda, lui permettant d'aborder l'ultime manche de Valence avec l'espoir de ne pas fermer la marche dans la peu envieuse lutte qui oppose les deux clans japonais.

Championnat pilotes après le sprint du GP du Qatar (19/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP du Qatar (19/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 663 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 37 37 37 2 KTM 348 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 25 13 14 3 Aprilia 309 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 13 5 17 4 Yamaha 187 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 11 11 11 5 Honda 174 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1 16 3 5

Championnat équipes après le sprint du GP du Qatar (19/20)