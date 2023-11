Razali se livre sur l'exclusion de CryptoDATA RNF du MotoGP

Après un week-end fait de rumeurs et de démentis, RNF a officiellement perdu sa place sur la grille du MotoGP. Le championnat a annoncé cette décision ce lundi, faisant état d'"infractions répétées et des violations à l'accord" le liant à l'équipe malaisienne, sans plus de précisions. Razlan Razali, fondateur de RNF et qui en a été le patron jusqu'à dimanche, s'est confié sur la situation à une sélection de médias, dont Motorsport.com, et a mis en cause le spécialiste du chiffrement et de la protection des données CrypdoDATA, qui détient 60% de l'équipe.

"Par où commencer ?" a déclaré Razali. "L'évaluation que je ferais est que pour qu'une équipe en soit où elle en est aujourd'hui et pour que la Dorna dise de telles choses, c'est qu'il y a clairement un problème. Et seule la Dorna peut faire ce qu'elle a fait pour garantir la crédibilité du championnat, ou son image, et ce n'est pas contesté. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. En disant ça, j'ai bel et bien un problème avec CryptoDATA."

"Je n'entrerai pas dans les détails de ce qu'il s'est vraiment passé mais dans ce monde, c'est une question de respect, de professionnalisme", a-t-il ajouté. "Oui, ils sont là pour changer le fonctionnement des choses ; je le respecte et j'y suis ouvert. Mais il y a certains piliers auxquels il faut adhérer dans les affaires, et c'est là qu'il y a une divergence avec ce qu'il se passe en ce moment."

Razali estime que la décision radicale prise par le MotoGP ce lundi illustre l'ampleur des problèmes : "Je pense que la Dorna, qui est impliquée dans ce championnat depuis 30 ans, sait ce qu'elle fait. Tout le monde doit respecter ce championnat, ils n'excluent pas des gens pour le plaisir d'exclure des gens. C'est effrayant pour les autres équipes du MotoGP et potentiellement pour les investisseurs aussi, donc ils doivent avoir une base solide pour prendre leur décision."

Des désaccords financiers

Selon Razali, les fournisseurs de RNF subissent des retards de paiement mais les "problèmes sont aggravés" par la relation de l'équipe avec la Dorna et des difficultés financières sont apparues, ce qui vient contredire les affirmations de l'équipe faites samedi, quand elle garantissait ne pas avoir de dettes : "Au final, des factures ne sont pas payées. Peu importe ce qu'ils ont affirmé, certaines personnes qui liront [les affirmations de RNF] diront 'ce n'est pas vrai'. C'est tout."

Un média portugais a fait état d'un document de CryptoDATA mettant la gestion financière de Razali en cause, mais ce dernier se défend : "Je pense que c'est clairement une tentative de faire ce qu'ils peuvent pour se protéger, en étant sur la défensive et en me discréditant. Je suis dans ce paddock depuis 14 ans. J'ai été ici dès 2008 comme promoteur, pendant 11 ans au circuit de Sepang, et cinq ans en tant que team principal. Ces gars sont là depuis un an et maintenant ils publient tout ça. On laissera la vérité éclater tôt ou tard."

Il y a un an, RNF se trouvait dans une "situation très difficile" et la Dorna avait facilité le rapprochement avec CryptoDATA. Razali a précisé que les "vérification nécessaires" avaient été faites par le promoteur du championnat mais que "ce n'est jamais suffisant", ce qui signifie que l'équipe est désormais "piégée dans cette situation". Et si le dirigeant reconnaît que CryptoDATA a sauvé l'équipe, il a vite senti la situation se dégrader.

"Avec tout mon respect, CryptoDATA nous a sauvés et nous a permis d'être là aujourd'hui. Sans ça, nous ne serions pas allés plus loin après le retrait de WithU [un spécialiste italien de l'énergie, qui a depuis fait faillite, ndlr] en Aragón l'an dernier."

"Quand ils sont venus vers nous et se sont présentés, la Dorna l'a confirmé et à les entendre, c'étaient de jeunes entrepreneurs ambitieux qui voulaient faire quelque chose de particulier, et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Puis la saison a débuté, tout n'était pas comme en apparence et c'est là qu'il y a eu cette dégradation, jusqu'avant la Malaisie il y a environ un mois. Les choses se sont très vite aggravées."

Pour le Malaisien, les attentes de CryptoDATA n'ont pas été en phase avec les siennes : "Je pense qu'au cours des années, la vision que nous avions pour l'équipe a changé. Comme beaucoup de gens dans ce paddock, nous sommes passionnés par le championnat, je me vois d'abord comme un passionné de sport et nous sommes une équipe sportive. Nous traversons le monde, nous faisons de notre mieux avec nos pilotes et nous essayons de gagner. Oui, il y a l'aspect business, il faut payer les factures, iI faut des partenaires, il faut des sponsors, mais c'est secondaire pour nous."

"Pour les gens de CryptoDATA, c'est plus une question de business, et c'est là qu'on a été un peu en désaccord et que ça a mené à cette situation. Pour information, en fait j'ai démissionné du poste de RNF Racing il y a deux ou trois semaines, je n'ai pas été écarté ou viré. Et je n'ai quitté officiellement le poste de team principal qu'hier."

Razali reste actionnaire à hauteur de 40% de l'équipe, ce qui lui donne un certain pouvoir, mais ne veut pas créer plus de remous : "Je pense que la réputation, l'image, la crédibilité sont les choses les plus importantes dans la vie d'une personne, donc je ne veux pas m'opposer et mettre ça en cause. On est arrivés à une décision très lourde, avec la Dorna, afin que je renonce pour le bien du MotoGP."

Propos recueillis par Lewis Duncan, avec Germán Garcia Casanova et Megan White