Razlan Razali annonce son départ de RNF

Le week-end déjà mouvementé du dernier Grand Prix de la saison MotoGP connaît un nouveau rebondissement dans le paddock de Valence, avec l'annonce du départ prochain de Razlan Razali. Le Malaisien a révélé qu'il allait quitter la tête de l'équipe RNF, sur fond de nombreuses spéculations qui accompagnent l'avenir de la structure depuis quelques jours. On la dit en difficulté financière et en passe de voir partir son actionnaire majoritaire.

Lire aussi : MotoGP Davide Brivio pressenti pour prendre la tête de Honda en MotoGP

L'équipe RNF occupe deux places sur la grille MotoGP depuis l'an dernier, après avoir pris la suite du Sepang Racing Team lorsque la structure d'origine a dû se réinventer à la suite du départ inattendu de Petronas. Le team SRT avait connu un très beau parcours en quelques années et ne pouvait pas s'arrêter si brutalement. Ce programme né en Malaisie a donné naissance à une équipe de pointe de la catégorie Moto2 (dans laquelle est passé notamment Johann Zarco), puis du Moto3, avant une arrivée très remarquée en MotoGP. Nous étions alors en 2019 et SRT devenait le nouveau team satellite de Yamaha, avec dans ses rangs Franco Morbidelli et le rookie Fabio Quartararo.

Cette saison 2019 restera dans les annales comme celle de l'éclosion du Français, bientôt propulsé vers l'équipe officielle Yamaha puis le titre. En parallèle, Morbidelli aussi a grandement contribué aux succès du team SRT, lui qui a réussi à se battre pour le titre en 2020 et a terminé à la deuxième place du championnat. C'est chez SRT aussi que Valentino Rossi a fini sa carrière de pilote moto en 2021.

En 2022, lorsqu'Andrea Dovizioso a lui-même disputé ses derniers Grands Prix au sein de l'équipe, la formation avait changé. Le départ de Petronas avait poussé Razlan Razali à créer une nouvelle entreprise et c'est sous l'identité de RNF désormais que s'est écrite la suite de l'histoire. Une suite encore mouvante, puisqu'un nouveau changement de taille a été opéré lorsque l'équipe a quitté Yamaha pour devenir team satellite Aprilia.

En marge du GP de Valence, l'an dernier, il était annoncé que CryptoDATA, spécialiste roumain de la cybersécurité et de la blockchain, devenait actionnaire majoritaire de l'entreprise. Encore un changement de taille, seulement les rumeurs au sujet de l'ardoise creusée par cette entreprise sont devenues préoccupantes. D'après GPOne.com, la présence de RNF n'est toutefois pas questionnée pour la saison prochaine : la solution viendrait de l'entreprise américaine Trackhouse, nouvel investisseur qui devrait être annoncé sous peu et permettre de maintenir à flot l'équipe qui aligne Miguel Oliveira et Raúl Fernández, tous deux sous contrat avec Aprilia pour la saison prochaine.

En attendant la confirmation de cette arrivée salvatrice, un nouveau changement de taille se prépare donc, puisque Razlan Razali a annoncé qu'il ne serait plus de l'aventure. "Cela a été un parcours incroyable, l'opportunité d'une vie de diriger et de posséder une équipe MotoGP dans le Championnat du monde", écrit le propriétaire de l'équipe sur Facebook. "Nous savons ce que c'est de gagner, et surtout de perdre. J'ai travaillé avec les membres d'équipe les plus incroyables venus du monde entier. Nous avons découvert un Champion du monde en la personne de Fabio, nous avons failli être titrés avec Frankie, nous avons eu le GOAT Vale, la légende du MotoGP Dovi, nous avons pris le risque [de faire courir] Darryn [Binder] et avons enfin eu le dentiste le plus rapide au monde, Miguel, et un champion en devenir, Raúl."

"L'équipe a été ma famille, ma deuxième maison et nous devons être fiers de ce que nous avons réalisé et de ce que nous sommes devenus. De quoi sera faite la suite ? Ce sera un nouveau début, différent, et je l'affronterai en transmettant les plus grands encouragements et avec excitation. Let's go, team !"

Après les succès du passé sous la bannière de SRT et une saison déjà difficile l'an dernier, RNF boucle actuellement une année éprouvante d'un point de vue sportif. Miguel Oliveira, sur qui de grands espoirs reposaient, a été blessé plusieurs fois, dès le coup d'envoi du championnat et encore actuellement, au point de manquer la finale à Valence. Raúl Fernández a lui aussi connu des soucis physiques en début de saison et n'a pas encore réussi à s'affirmer dans le peloton ultra compétitif du MotoGP. Au guidon d'une Aprilia de l'an dernier, le meilleur résultat de l'Espagnol à ce stade est sa huitième place à Misano. Oliveira est, lui, entré trois fois dans le top 5, mais RNF n'occupe que la huitième position parmi les 11 équipes du plateau, devant les teams Honda et Tech3.