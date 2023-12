Ce que Marc Márquez laisse en héritage à Honda

Honda restera pour Marc Márquez "l'équipe de [sa] vie", pourtant il a fini par se résoudre à la quitter après onze ans d'union. Ensemble, ils ont tout gagné, cumulé six titres en sept ans tout en égrenant au fil de leur parcours de multiples records qui en feront, pendant longtemps, un des binômes pilote-constructeur les plus importants des Grands Prix moto. Mais l'alchimie qui s'est créée entre Márquez et Honda dépasse les résultats et les performances pures.

Interrogé sur ce qu'il pense avoir apporté de plus important à Honda, le pilote espagnol a en effet jugé qu'il ne s'agissait pas uniquement de ces 59 victoires qu'il a inscrites à leur palmarès commun, mais plutôt d'une manière de fonctionner en équipe. "Pour moi, le plus important, c'est l'état d'esprit. Se battre jusqu'au bout, tout le temps", expliquait-il ainsi lorsque la question lui a été posée en marge de son dernier Grand Prix avec la RC213V, le mois dernier à Valence.

"C'est ce que je leur ai dit jeudi : on n'a rien à jouer, mais je vais me battre jusqu'au dernier tour de dimanche, et c'est ce que j'ai fait", poursuivait-il alors. Et de préciser son propos : "L'état d'esprit, non seulement pour se battre en piste, mais aussi pour être ensemble en dehors de la piste. Chaque personne au sein de l'équipe est importante, du responsable des pneus jusqu'au meilleur ingénieur au Japon."

"C'est quelque chose qui, je pense, va m'accompagner de nombreuses années. J'essaye de toujours être dans le groupe. Seul, on ne fait rien", ajoutait Marc Márquez, arrivé dans la catégorie MotoGP en 2013, à 20 ans, et qui n'a depuis connu que l'équipe Repsol Honda. Si son départ s'inscrit dans le contexte d'une situation devenue critique pour le constructeur japonais, il estime laisser derrière lui en héritage ce soin à apporter au travail mené en groupe.

"Aujourd'hui, Honda travaille beaucoup sur ce point et ils changent aussi, [avec] de nouveaux ingénieurs, une nouvelle philosophie. Ils vont peut-être avoir besoin de temps, ou peut-être pas !" estimait-il. "Parce que Honda, c'est Honda, et l'année prochaine ils auront peut-être une fusée ! On verra, en tout cas ils reviendront au sommet, que ce soit avec ou sans moi, mais cet état d'esprit que j'ai apporté et cette union de l'équipe, je pense que c'est ce qui est le plus important dans le box Repsol Honda."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Pendant six ans, Alberto Puig a été le team manager de Repsol Honda.

Au moment de quitter son stand de toujours pour rejoindre celui du team Gresini, Marc Márquez assurait ne pas fermer la porte, lui qui a bien pris garde à ne pas parler d'adieux malgré l'émotion qui était la sienne, notamment lors de la dernière récompense décrochée avec son équipe, lors du sprint de Valence.

Chez Honda, on sait que cette dernière saison ensemble n'a pas été à la hauteur du champion qu'est Marc Márquez. Un championnat entamé par une blessure, au Portugal, et "ensuite, il y a eu beaucoup de soucis avec la moto", admet le team manager Alberto Puig auprès du site officiel du MotoGP. "Ça ne marchait pas. Nous croyons que son niveau est bien plus élevé que ce qu'il a montré mais pour une raison quelconque, ça n'a pas fonctionné. Ça n'est pas agréable de voir un champion dans ce genre de situation et avec ce genre de résultats."

Tout à fait conscient que le problème principal venait de la moto, Puig témoigne aussi de ces changements internes auxquels Márquez n'est pas étranger et qui se sont lentement initiés. "Nos adversaires ont vraiment beaucoup progressé, et même si nous progressons et essayons de comprendre nos points faibles − car nous le faisons, ils travaillent dur au Japon −, nous n'avons malgré tout pas pu atteindre nos objectifs et la compétitivité de la moto n'est pas au rendez-vous, clairement. Nous le savons. La volonté de changer et d'essayer d'adopter une approche différente est bien là. Au Japon, ils sont en train de restructurer, non seulement les personnes mais aussi la manière de procéder pour développer la moto", explique-t-il.

Ces changements, requis avec insistance par Marc Márquez dès l'été 2022, pourraient bien commencer à porter leurs fruits dès la saison prochaine. Le dernier prototype de la moto japonaise a en tout cas semblé séduire les pilotes en poste lors des premiers essais de l'intersaison, le mois dernier… Au même moment, le #93 découvrait la Ducati, focalisé désormais sur son nouveau défi personnel.