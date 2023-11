Marc Márquez ne veut "générer aucune attente" pour 2024

Dans moins d'une semaine, Marc Márquez aura entamé sa nouvelle vie en MotoGP. Après 11 saisons chez Honda, l'Espagnol va vivre ses dernières courses dans cette équipe ce week-end à Valence, avant de monter sur la Ducati de l'équipe Gresini pour la première fois deux jours plus tard, lors du test dédié à la préparation de la saison prochaine.

Pilote dominateur des années 2010, Márquez a connu un coup d'arrêt dans sa carrière avec sa blessure au bras à l'été 2020, avant de revenir sur une Honda en manque de performance. En signant chez Gresini, il se retrouvera sur la moto qui domine le plateau et remplacera Fabio Di Giannantonio, qui reste sur un succès au Qatar.

Même s'il ne disposera "que" du modèle 2023, celui avec lequel Pecco Bagnaia et Jorge Martín se disputeront le titre ce week-end, Márquez devrait donc avoir à nouveau le matériel pour jouer la victoire régulièrement. Pour le moment, il se refuse pourtant à se fixer un tel objectif, son unique désir étant de retrouver le plaisir perdu ces dernières saisons.

"Mon travail est d'oublier, ou de me décaler, de me recroqueviller sur moi pour oublier toutes ces attentes", a déclaré Márquez dans une interview accordée à Motorsport.com. "Je sais que certaines personnes ont de grosses attentes, que certaines personnes disent que je gagnerai toutes les courses, et que certaines personnes disent que ce sera un désastre. Au final, je l'ai déjà dit le jour de l'annonce et je redis que je ne peux générer aucune attente tant que je n'ai pas testé la moto."

"Mais pour moi, le principal objectif est d'essayer de retrouver le plaisir en piste parce que si je m'amuse, je pourrai prolonger ma carrière. Si je ne m'amuse pas, ma carrière ne sera plus [très] longue, donc c'est le principal objectif."

"Je vais tester la moto à Valence, je vais faire la pré-saison en Malaisie, puis je comprendrai où je me situerai, mais ce sera difficile et ce sera un très beau défi pour moi, d'adapter mon style de pilotage d'un type de moto à une autre. Donc je vais évidemment faire de mon mieux et je crois que je serai dans une très bonne équipe qui correspond à ce que je recherche, une équipe familiale. Peut-être pas la plus grosse équipe, mais une équipe familiale, en essayant de travailler et de retrouver le plaisir de la compétition."

Marc Márquez continue à douter

Avant de se décider, Marc Márquez confiait qu'il était difficile de sortir de la "zone de confort" que représentait Honda pour lui, et une fois son contrat avec Gresini signé, il reconnaissait rester en proie au doute puisqu'il va abandonner une moto et un environnement qu'il connaît à la perfection, ainsi qu'un gros salaire. Il assume totalement cette mise en danger, même s'il n'a toujours pas la certitude d'être capable de retrouver le sommet sur la Ducati.

"[L'échec] est évidemment une possibilité et évidemment que j'ai certains doutes. Même maintenant que la décision est prise, j'ai des doutes. Il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas mais au final, le jour où je prendrai ma retraite, je partirai tranquille parce que j'aurai tout tenté dans ma carrière, et fait ce que je ressentais. [Je ne suis pas resté] chez Honda, en étant timide [et en disant] 'non, je refuse parce que si ça ne marche pas tout le monde me critiquera'."

[Rester] était facile, mais je ne suis pas comme ça. Je suis un vainqueur, je suis un tueur et je vais faire de mon mieux pour me battre devant

"J'accepterai si ce transfert n'est pas une réussite, j'accepterai les critiques, j'accepterai tout ça. Mais au moins je serai tranquille en prenant ma retraite parce que j'aurai tout tenté. Je suis comme ça. Ma zone de confort était de rester chez Honda et 95% des pilotes auraient accepté de rester chez Honda. Pourquoi ? Un gros salaire, pas de pression, en disant 'OK, cette course n'a pas été bonne parce que la moto est en développement.' [Rester] était facile, mais je ne suis pas comme ça. Je suis un vainqueur, je suis un tueur et je vais faire de mon mieux pour me battre devant."

Un au revoir "super difficile" à Honda... mais pas un adieu ?

Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, Marc Márquez a un dernier week-end de course à disputer chez Honda. L'octuple Champion du monde a encore du mal à se projeter dans une carrière loin du constructeur japonais et ne ferme pas la porte à un retour dans quelques années. Pour le moment, il peine même à se rendre compte que la relation s'apprête à prendre fin.

"C'est difficile, ça reste difficile de réaliser que je vais [...] disputer ma dernière course avec Honda cette année... pour l'avenir, on ne sait jamais, mais au moins pour le moment. C'est vrai que ce sera un week-end super difficile et émouvant à Valence. Pour le moment, je ne réalise pas vraiment et je me concentre juste sur la piste, je vais essayer de donner 100%, mais ce sera un GP de Valence très étrange puis un test du mardi très étrange, à piloter une autre moto et à [voir] des visages différents dans le garage."

Marc Márquez

Márquez a été "évidemment" surpris de la facilité avec laquelle son départ de Honda a été négocié, la marque n'ayant pas cherché à lui faire disputer la dernière année de son contrat contre son gré. Il estime que Honda pourra réinvestir les millions de son salaire pour faire évoluer la moto et sortira également grandi de ce divorce.

"Pour moi c'est facile à expliquer. Notre relation avec Honda a toujours été très sincère, très propre et très bonne. Et je pense que nous avons eu 11 années très réussies, avec une relation gagnante des deux côtés. Je pense que ce choix pour l'an dernier est aussi gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que je vais partir sur une moto qui mène sur le championnat et que je vais essayer d'atteindre mon objectif, essayer de me sentir à nouveau performant. Se sentir performant ne signifie pas gagner, c'est juste avoir la sensation d'être performant et piloter en étant plus à l'aise, en essayant de jouer les premières places dans certaines courses."

"Le fait que que le budget pour lequel il me payaient ira à la moto, c'est également important. C'était ma zone de confort, rester là, piloter la moto et prendre le salaire sans pression. Mais je pense que pour le projet, c'est mieux qu'ils investissent tout [ce qu'ils me payaient] dans la moto. Honda est Honda, Honda reviendra au sommet avec ou sans moi. Donc je crois qu'ils peuvent le faire."

La domination de Márquez et Honda sur le reste de la catégorie a pris fin avec sa blessure en 2020, qui a coïncidé avec la dégringolade dans la hiérarchie de la marque. Le #93 reconnaît que cette blessure a "tout changé" dans sa carrière, mais il n'y voit pas un tournant définitif pour le constructeur : "Évidemment, j'aimerais revenir en arrière, me décaler un peu et oublier cette journée à Jerez, mais c'était comme ça. Mais je suis certain que Honda retrouvera le sommet avec ou sans moi."

Et cette blessure semble passer avant les six titres et 59 victoires lorsque nous l'interrogeons sur la plus grande leçon apprise chez Honda : "Pour moi, respecter son corps. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise en 2020."

Propos recueillis par Lewis Duncan