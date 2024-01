Un titre de Márquez ne poserait aucun problème à Dall'Igna

Ce n'est pas un secret, Gigi Dall'Igna a été un acteur clé du recrutement de Marc Márquez par l'équipe Gresini. Même si Ducati a plusieurs fois affirmé ne pas avoir la moindre influence sur les choix de son équipe satellite, une telle opération n'aurait pas pu se concrétiser sans le feu vert du constructeur italien.

Quand les premiers articles sont apparus sur la possibilité de voir Márquez délaisser la Honda pour une Ducati en 2024, Dall'Igna a laissé la parole aux autres dirigeants de la marque, qui évoquaient parfois de potentielles difficultés en cas d'arrivée de l'octuple Champion du monde, alors qu'une certaine harmonie a été préservée malgré des luttes internes ces dernières années.

Ce n'est que dans un second temps, au moment où l'arrivée de Márquez chez Gresini n'était plus qu'une formalité, que le patron de Ducati Corse a évoqué sa fierté de voir un pilote du calibre de Márquez renoncer à la stabilité dont il disposait chez Honda pour pouvoir prendre le guidon d'une Desmosedici, qui plus est un modèle vieux d'un an. De son côté, le #93 a confié n'avoir ressenti aucune animosité face à son arrivée.

Pour le constructeur, une arrivée de Márquez dépassait les potentiels défis que cela pouvait causer en interne. "Sincèrement, je ne vois pas en quoi Marc devrait être un problème pour Ducati", a assuré Dall'Igna dans une interview accordée à Motorsport.com. "Est-il contre-productif qu'un champion veuille piloter votre moto ? Nous cherchons des pilotes performants qui veulent piloter notre moto, c'est notre objectif."

Gigi Dall'Igna

Ducati espère reproduire son insolente domination de la saison 2023, qui a vu Pecco Bagnaia décrocher son deuxième titre des pilotes et les Rouges s'offrir un quatrième sacre consécutif chez les constructeurs, le tout avec un record de 17 victoires en 20 courses.

Dall'Igna a assuré peu se soucier de quelle machine s'impose, tant qu'il s'agit d'un modèle sorti des ateliers de Borgo Panigale. La logique qui voulait qu'une marque préfèrerait perdre un titre que le remporter avec une machine d'ancienne génération semble avoir disparu, en tout cas chez Ducati, et l'ingénieur ne s'opposerait pas à un sacre de Márquez.

"Si Marc remporte le championnat, ce sera parce qu'il était le meilleur, et parce qu'il le méritait. L'équation est très simple, je ne vois pas en quoi cela pourrait nuire à l'image de Ducati. Je n'ai jamais considéré que le pilote ou la moto comptait plus, c'est la combinaison qui gagne."

"Pour moi, remporter le titre avec une machine de l'année précédente n'a jamais été un problème, c'est déjà arrivé avec des motos dont j'étais responsable. Gabor Talmacsi a remporté le titre 125cc sur une Aprilia un an plus vielle que celle de Hector Faubel, qui était son rival direct [en 2007]. Marco Simoncelli a remporté le titre 250cc après avoir débuté l'année sur la moto de la saison précédente, et il a gagné des courses avec [en 2008]. Puis il a eu la nouvelle moto en fin de saison."

Une moto vieille d'un an offre plusieurs avantages, dans le sens où elle est aboutie dès le début de l'année et qu'une base de réglages est établie pour chaque piste. Et alors que Ducati a annoncé des différences assez nettes sur la version 2024 de sa moto, Dall'Igna n'a aucune garantie qu'elle apporteront les progrès espérés, ce qui pourrait bénéficier à Márquez.

"Mon but est de gagner, et je dois employer toutes les méthodes possibles pour y parvenir. Il est possible que le nouveau prototype ne soit pas plus performant que le précédent. Quel est le problème ?"