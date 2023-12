Vers une différence "un peu plus grande" entre les Ducati GP23 et GP24

Le mieux est parfois l'ennemi du bien en compétition. En 2022, Ducati avait apporté de grosses évolutions à sa moto et il avait fallu un certain temps pour que les pilotes qui disposaient du modèle le plus récent, Pecco Bagnaia en tête, en tirent tous les bénéfices, permettant ainsi à Enea Bastianini, qui avait une Desmosedici vieille d'un an, de décrocher deux succès en début de saison.

Pour la saison 2023, les changements ont été plus limités et si Marco Bezzecchi a aussi pu s'offrir des victoires avec l'ancien modèle, avant d'être imité par Fabio Di Giannantonio en fin d'année, Bagnaia a en revanche été immédiatement dans le coup, en remportant les deux courses de Portimão en ouverture de la saison.

Ducati a conscience qu'il est parfois nécessaire de faire un pas en arrière pour en faire deux en avant, un certain temps d'adaptation étant nécessaire quand la moto évolue nettement, et cette équation va encore se poser pour la saison 2024. Au test de Valence, la marque a ainsi conservé une moto assez similaire à la GP23 et Bagnaia en est reparti avec moins de doutes sur les évolutions que les années précédentes.

Gigi Dall'Igna veut éviter de trop faire évoluer la Desmosedici mais promet pourtant des changements assez significatifs en 2024, qui marqueront une différence plus nette entre la moto la plus récente et le modèle 2023... même s'il souhaiterait avoir la possibilité de lancer encore plus de nouveautés.

"Le problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup de tests pendant l'hiver pour régler correctement toutes les nouvelles pièces que nous aimerions introduire", a expliqué le directeur général de Ducati Corse. "Nous avons fait une erreur début 2021, car nous avons essayé d'introduire trop de développements sur la moto, alors nous en avons tiré des enseignements et nous ne voulons pas mettre trop d'évolutions sur la moto."

"Cette année, nous allons faire quelque chose de plus, donc je pense que pour la saison prochaine la différence entre les motos d'usine et la moto de l'année précédente va être un peu plus grande, mais nous verrons."

Marc Márquez aura la Ducati version 2023 sans certaines pièces jugées inefficaces

L'équipe Ducati officielle et Pramac disposeront de la GP24 tandis que VR46 et Gresini auront le modèle avec lequel Pecco Bagnaia et Jorge Martín ont joué le titre en 2023... mais sans certaines pièces expérimentales qui n'ont pas totalement donné satisfaction, et dont Johann Zarco était privé en raison de son départ pour LCR et Honda. Marc Márquez aura donc une moto parfaitement éprouvée pour le début de son aventure dans le giron Ducati.

"Marc, comme tous ceux des équipes qui utiliseront cette moto-là, commencera avec la moto avec laquelle Zarco a terminé le championnat. Sur les motos d'Enea, Pecco et Martín, nous avions introduit quelques évolutions supplémentaires, qui nous ont donné quelques problèmes, aussi bien en termes de fiabilité que de performances, alors nous n'estimons pas que ces évolutions que nous avions introduites soient faciles à utiliser pour les teams privés. Il y a donc certaines choses que nous avons préféré ne pas mettre, comme cela arrive parfois."

Si Ducati a déterminé les éléments à écarter, qu'ont demandé les pilotes comme progrès pour le modèle 2024 ? "Ce que les pilotes demandent toujours !" s'est amusé Dall'Igna. "Donc plus de performances, plus de vitesse, qu'elle tourne mieux ! [rires]"

Martín s'est parfois plaint de chattering en fin de saison, un élément sur lequel l'ingénieur veut se pencher mais qui n'est pas pour autant une priorité : "Disons que dans la dernière partie de la saison, nous avons eu quelques épisodes de vibrations que nous n'avions pas eues depuis un moment sur notre moto, alors ce sera assurément un des thèmes que nous affronterons, non pas au début de la saison parce que, justement, c'est un problème qui est sorti surtout dans la phase finale de la saison, mais auquel nous accorderons de l'importance."

Et même si Ducati a plus que jamais dominé la saison 2023, Dall'Igna a constamment cherché à faire évoluer la moto, ce qui a mené à des changements dans le système de départ : "Par exemple, au début de la saison, la KTM était meilleure que notre moto dans les départs. Il y a des domaines où nous pouvions progresser et nous l'avons fait, mais il y en a d'autres où nous devons travailler un peu pendant l'hiver pour nous améliorer. Nos adversaires vont assurément progresser pendant l'hiver et surtout au cours de la saison prochaine."

Avec Léna Buffa