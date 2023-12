Bezzecchi : Rossi ne "fait pas semblant" pour aider ses pilotes

Après avoir été le meilleur rookie en 2022, Marco Bezzecchi a encore franchi un cap important en MotoGP cette année, s'offrant trois victoires et prenant la troisième place du championnat. Pour la saison prochaine, le pilote VR46 avait la possibilité de rejoindre Pramac et de disposer d'une moto de dernière génération mais il a préféré rester dans l'équipe de Valentino Rossi, où il devra se contenter d'une Ducati vielle d'un an.

Il a alors justifié son choix par l'environnement qu'il aurait abandonné et auquel il est attaché, et notamment le soutien de son patron. Même si Rossi ne gère pas VR46 au quotidien, il reste impliqué auprès des membres de son Academy en dehors des circuits, pour les aider à se développer. C'est lui aussi qui prend les grandes décisions concernant son équipe et il garde un œil attentif aux performances et aux choix faits pendant les Grands Prix.

Durant un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Bezzecchi a balayé la pression que pourrait représenter le fait d'être associé au nonuple Champion du monde, jugeant à l'inverse son aide et son implication très précieuses.

"C'est comme ça, il y a de la pression dans tous les championnats", a déclaré Marco Bezzecchi, dont la carrière a été relancé par VR46 après son passage chez Tech3 en 2019. "Quand on atteint un niveau élevé, il faut être performant et gérer la pression, et on sait que la pression viendra tôt ou tard. C'est normal."

"Mais vous savez, j'ai de la chance parce que je roulais déjà pour l'équipe de Vale en Moto2. Je pense que c'est plus un privilège qu'une pression parce qu'au final, Vale travaille avec moi depuis de nombreuses années, et il m'a tout le temps aidé. Ce n'est pas un patron d'équipe qui fait semblant. Il veut que tu sois rapide, mais si tu as du mal, il est le premier à venir aider, avec l'équipe évidemment."

Avant même de prolonger avec VR46, Bezzecchi a estimé que rejoindre une autre équipe satellite, même Pramac qui bénéficie d'un traitement similaire à celui d'un team d'usine, n'aurait pas de sens pour lui, et qu'il ne partirait que pour une structure officielle. Le natif de Rimini attache beaucoup d'importance à l'environnement familial de VR46, où il se sent plus choyé qu'il pourrait l'être dans une plus grosse structure.

"Ça reste une équipe satellite, ça fait la différence en MotoGP. Quand tu es dans une équipe d'usine, il y a des méthodes de travail différentes, une façon différente d'aborder les courses, les essais, tout. C'est normal, ça fait partie du travail. Tu représentes une marque et actuellement je représente juste une équipe... Je dis 'juste une équipe', [mais] c'est aussi [une marque]."

Luca Marini, au contraire très désireux de s'émanciper de cet univers et de rejoindre une équipe d'usine, est parti chez Honda pour les deux prochaines saisons. Bezzecchi sera rejoint par Fabio Di Giannantonio, le premier pilote dans la catégorie MotoGP à rouler pour l'équipe sans être passé par la VR46 Riders Academy.

En marge de la fête populaire organisée par Ducati à Bologne la semaine dernière, Uccio Salucci a levé le voile sur le regard que porte Valentino Rossi sur son équipe. Interrogé pour savoir quelle note de 1 à 10 son grand boss donnait à la saison, le directeur a répondu : "Vingt ! Vale est vraiment fier de ce que nous faisons dans tous nos projets en cours, à savoir l'Academy et l'équipe. Nous sommes champions avec Bagnaia et l'Academy, et troisièmes du championnat avec le team et l'Academy, grâce à Bez, alors..."

"Ce qui m'a le plus frappé dans ce que m'a dit Valentino, c'est 'Putain, on a gagné en MotoGP !' Il me l'a dit après la victoire en Argentine. Il m'avait envoyé un vocal qui m'avait fait rire, parce que ça fait des siècles qu'on gagne en MotoGP avec lui, mais lui, il faisait référence à la victoire de Bezzecchi avec le team. Et puis, dit par lui... Ça m'avait fait rire !"

