L'impact physique et mental de l'accident de Barcelone pour Bagnaia

Son accident de Barcelone restera comme un des moments forts de cette saison 2023 du MotoGP, voire au-delà. En pole position et favori pour la victoire, Pecco Bagnaia avait passé le premier virage en tête, solide, lorsqu'il a été désarçonné par sa moto à la sortie du virage 2 et a vu la meute fondre sur lui tandis qu'il atterrissait au milieu de la piste.

S'il a été heurté par un autre concurrent, impuissant, le fait qu'il n'ait pris de choc qu'aux jambes (la droite en particulier) et qu'il ne se soit rien cassé malgré d'impressionnants hématomes a relevé du miracle. Pour autant, Bagnaia a traîné avec lui pendant plusieurs semaines le contre-coup de cette chute effrayante, tant physiquement que mentalement.

"Ça a été un moment compliqué", a-t-il admis en refaisant le film de sa saison lors des festivités organisées par Ducati, la semaine dernière à Bologne. "Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais vraiment en miettes. Je n'arrivais vraiment à rien faire, mais on a tout de suite commencé les soins pour que j'arrive à courir à Misano, cinq jours plus tard. J'ai réussi tant bien que mal à me qualifier pour la Q2, à partir en première ligne, à monter sur le podium dans les deux courses. À ne perdre donc que 14 points alors que ça aurait pu être 37 [en cas de forfait]."

"Je pense que ça a fait la différence et que cette course a été fondamentale. Mais mentalement, je n'arrivais plus à m'exprimer à 100%, surtout dans les premières parties de course et en qualifications, alors ça a été un peu compliqué de revenir au rythme que j'ai retrouvé dans les dernières manches."

Face à Jorge Martín, le pilote italien a notamment subi les courses sprints. "Disons que le sprint est devenu un peu compliqué pour moi à partir de Barcelone, parce que jusqu'à ce moment-là, j'en avais gagné quatre. Dans la seconde partie, il m'a un peu limité et, quand on aurait pu être compétitifs, on a fait un mauvais choix de gomme ou bien on a eu des problèmes avec le pneu." Résultat : sur les huit sprints organisés après Barcelone, Martín en a gagné sept, Bagnaia aucun. Rien qu'avec ces huit courses, l'Espagnol a pris 48 points à son rival.

"Nous commencions tout juste la dernière partie du championnat, avec énormément de courses qui allaient s'enchaîner", se souvient Paolo Ciabatti au moment de dresser le bilan pour le site officiel du MotoGP. "Cela aurait pu avoir des conséquences bien plus sérieuses. Il ne s'est rien cassé, mais ça a été un accident effrayant et cela a évidemment laissé des traces sur son corps. Quand il est revenu, à Misano, avec des béquilles, nos plans étaient totalement différents car c'est une piste sur laquelle Pecco peut généralement faire la différence ; il y a sauvé deux troisièmes places, mais néanmoins il n'était pas encore à 100% en Inde et au Japon."

Plusieurs Grands Prix impactés par cet accident

Malgré cet accident et ses effets sur ses Grands Prix suivants, malgré l'impulsion qu'a aussi connu le championnat de Jorge Martín dans la foulée et les gros points amassés par l'Espagnol, Pecco Bagnaia a bel et bien réussi à intégrer le cercle très fermé des champions ayant décroché un deuxième titre consécutif dans la catégorie reine. Titré lors du dernier Grand Prix, c'est lui qui a bouclé la saison avec le plus grand nombre de victoires, de podiums le dimanche, de pole positions et de qualifications en premières lignes.

Face aux difficultés qui se sont présentées sur cette seconde partie de championnat, Bagnaia a-t-il continué malgré à croire qu'il allait y arriver ? "Je suis très orgueilleux, alors je l'ai tout le temps pensé et je le voulais à tout prix", assure le pilote. "J'aurais eu du mal à accepter une défaite, mais au fond, il faut parfois tomber bas pour remonter parce qu'on apprend toujours de chaque difficulté. Et je pense que cette seconde partie de saison a été une leçon très importante pour moi et pour toute mon équipe."

"Je crois que sans sa chute de Barcelone, Pecco aurait bouclé la course au titre plus tôt", estime Paolo Ciabatti pour Motorsport.com. "Martín a fait une dernière partie de saison extraordinaire, mais Francesco avait 66 points d'avance, il partait de la pole et il était en tête au virage 2. C'est une course qu'il était assez serein de pouvoir gagner et il était assez certain de gagner aussi à Misano. Or, il a fait zéro point à Barcelone [le dimanche] et il marchait avec des béquilles à Misano. Ensuite, nous avons tout de suite couru en Inde et au Japon, il n'a donc pas eu beaucoup de temps pour reprendre des forces et récupérer mentalement et physiquement."

Après l'issue heureuse de ce championnat, sa ténacité face à l'adversité est la plus grande qualité que la direction de Ducati reconnaît au champion en titre. "Sa jambe, nous l'avons vue et je peux dire qu'elle saignait encore au Japon", assure le directeur sportif. "Sans rien ôter à Jorge, qui a été exceptionnel, je crois donc que la performance de Pecco a encore plus de valeur parce qu'il a réussi à gérer et à contrôler aussi la douleur physique, qui a été très forte pendant longtemps. Il a démontré qu'il était un champion sur la moto, mais aussi dans sa gestion de tout cela, avec une force intérieure incroyable. D'autres auraient jeté l'éponge."

"La fin de la saison a été difficile pour lui. À partir de Barcelone, Jorge a été plus rapide que lui sur beaucoup de circuits. Pour moi, il a réussi à très bien supporter la pression pendant la saison et c'est quelque chose de très important", salue aussi Gigi Dall'Igna, qui pointe le talent et la détermination de son pilote, ainsi que sa capacité à "maximiser tous les efforts avec maturité et expérience, même lorsque les choses sont devenues tendues et difficiles".

Avec Matteo Nugnes