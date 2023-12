Qu'aurait donné le championnat MotoGP sans les courses sprint ?

Le MotoGP a fait sa révolution cette année avec l'arrivée des courses sprint, rapportant près de la moitié des points des épreuves principales. En plus de chambouler le déroulement des week-ends, elles ont avantagé certains pilotes et en ont désavantagé d'autres, les rapports de force étant différents dans cette épreuve deux fois plus courte.

Nous avons refait le décompte du championnat en imaginant ce qu'il aurait été sans les courses sprint, afin de voir qui en a le plus tiré profit. Il s'agit naturellement d'un exercice à la signification relative, le déroulement des courses principales ayant été influencé par les sprints disputés la veille, mais des différences restent notables.

Dans ce classement "à l'ancienne", Pecco Bagnaia aurait été titré avec 67 points d'avance sur Jorge Martín, contre seulement 39 dans le véritable championnat, et il aurait été Champion du monde dès le GP du Qatar, une course avant la fin de la saison.

Martín a été l'homme fort des courses sprint cette année, surtout dans la deuxième moitié du championnat, en remportant sept des huit dernières disputées ! Après avoir remporté neuf des 19 sprints sur l'ensemble de l'année, Martín a inscrit 168 points dans cet exercice, contre 140 pour Bagnaia, qui n'en a remporté "que" quatre.

Dans les courses principales, Bagnaia a en revanche brillé par sa régularité, en voyant les 15 courses qu'il a terminées sur le podium. Dans les cinq autres, soit tout de même le quart du championnat, il a connu des chutes et a abandonné, sauf en Argentine où il a pu repartir, mais en voyant l'arrivée hors des points. Martín a dû se contenter de seulement huit podiums dans les épreuves principales, avec quatre résultats blancs.

Les Français désavantagés par les courses sprint

Marco Bezzecchi reste troisième du championnat en retirant les sprints, avec seulement 18 points de retard sur Martín, contre 99 en comptant toutes les courses. C'est derrière que les positions changent puisque Johann Zarco passe de la cinquième à la quatrième place. Le Français a souvent eu du mal dans les sprints, dans lesquels il n'a cumulé que 37 points. Il en a même cumulé huit sans aucun point.

La situation est similaire pour Fabio Quartararo, qui passe de la dixième à la septième place, et n'a pris des points que dans cinq des 19 sprints organisés cette année, pour un total de 19 unités. Le pilote Yamaha est devancé par Brad Binder, qui perd une position par rapport au vrai championnat, et Aleix Espargaró. Le top 10 est bouclé par Maverick Viñales, Luca Marini et Fabio Di Giannantonio.

Álex Márquez passe de la neuvième à la 11e position alors que c'est pourtant dans les courses sprint qu'il a décroché ses plus beaux résultats ce année, avec deux victoires. Son frère et futur coéquipier, Marc Márquez, n'est que 17e du classement sans les sprints, ce qui lui fait perdre trois positions. Il paie ses blessures en début de saison puisque ce n'est qu'en Autriche, dixième rendez-vous de la saison, qu'il a inscrit ses premiers points en course principale cette année.

Le championnat 2023 sans les courses sprint