Une "nouvelle pièce invisible" aide Ducati dans les départs

Pecco Bagnaia caracole en tête du championnat mais Ducati ne se repose pas sur ses lauriers et continue à faire évoluer sa moto. À l'arrivée du Grand Prix d'Autriche, Brad Binder n'a pas manqué de faire remarquer à Bagnaia qu'il avait perçu un changement sur sa moto, au moment où les trois premiers revoyaient les moments forts de la course dans la cool room, avant de monter sur le podium.

"Bande de bâtards, vous avez quelque chose pour les départs !" a lâché le pilote KTM dans un éclat de rire.... et il ne croyait pas si bien dire puisque la Ducati a en effet évolué au Red Bull Ring. Pecco Bagnaia disposait de nouvelles pièces spécifiquement dédiées à cette phase de la course, et était le seul à en bénéficier dans l'équipe officielle.

"Il était vraiment très important de prendre un bon départ", confiait le Champion du monde en titre après son succès en course sprint. "On sait quel a été le potentiel de KTM au départ alors il était vraiment important de réussir le départ parfait. Ducati m'a donné quelque chose de nouveau pour ce week-end, pour le départ, et c'était bien, j'ai pris un super départ."

Gigi Dall'Igna s'est également félicité des progrès apportés sur la Ducati pour qu'elle s'extirpe au plus vite de la grille. "Ces excellents départs ont mis en valeur le travail remarquable réalisé par l'équipe en introduisant un package de nouveautés, ce qui nous a permis de contrer avec succès nos concurrents, qui sont de plus en plus insidieux à ce stade délicat et important de la saison", a écrit le directeur général de Ducati Corse dans son traditionnel billet sur LinkedIn.

Mais quelle est l'origine de ces progrès ? Embrayage, électronique ? Pecco Bagnaia a préféré entretenir le mystère. "Une nouvelle pièce invisible, peut-on dire !" s'est amusé l'Italien, ne souhaitant pas donner trop de détails sur cette évolution : "Il est clair qu'il y avait quelque chose sur notre moto, mais je préfèrerais que quelqu'un de Ducati en parle avant moi ! Je ne veux pas être le premier."

"C'est quelque chose qui m'aide dans la première partie de l'accélération, qui est le moment où je perdais le plus. Ils [les pilotes KTM] peuvent être super agressifs dans la première partie de l'accélération, alors que pour nous, avec l'embrayage carbone, il est plus difficile d'avoir une accélération de la sorte. Mais on a progressé sur ce point et ça a été d'une grande aide. On a gagné les deux courses et on a eu de grandes chances de victoire grâce aux départs."

Avec Léna Buffa