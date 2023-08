Bastianini n'arrive pas à percer le secret de la Ducati 2024

Le week-end autrichien a été celui de l'écrasante domination de Pecco Bagnaia. En réalisant un hold-up total sur la pole position, les courses et les meilleurs temps, le pilote de la Ducati #1 a occulté ses adversaires, mais aussi son coéquipier.

Treizième du sprint à 18"8, puis dixième de la course longue à 20"7, Enea Bastianini est apparu dépité à l'issue du week-end, lui qui n'a senti de performances encourageantes qu'en essais avant de perdre ses sensations dans les moments qui comptaient le plus.

"Pendant la course quelque chose n'allait pas", a-t-il déploré après l'épreuve de 28 tours. "Ça a été difficile, en particulier au départ où j'ai eu un problème avec mon holeshot device avant. C'était résolu à la fin du premier tour, par contre le pneu arrière a été un désastre pendant toute la course, impossible d'ouvrir les gaz. J'ai patiné pendant toute la course."

"La baisse de mon pneu est intervenue au bout de trois tours. C'était très, très étrange pour moi. Par rapport à ce matin, le pneu arrière était complètement différent. Impossible d'ouvrir les gaz sur l'angle et, dans les dix derniers tours, la moto patinait en ligne droite comme sous la pluie", décrivait-il. "Hier aussi, pendant la course, ça avait été assez similaire, mais [vendredi], hier matin et ce matin ça allait. Quelque chose a changé pour les deux courses et on ne sait pas ce que c'est."

Même s'il a évolué dans le peloton, où de grosses bagarres se sont jouées, Bastianini n'était en rien satisfait des six points empochés. "Je ne suis pas content parce que mon objectif n'était pas celui-ci, il était plus élevé !" pestait-il.

Il est vrai que le troisième homme du championnat 2022 n'a été que l'ombre de lui-même, alors que la gestion pneumatique et les fins de course sont généralement son point fort. Mais dans ce cas précis, il estime avoir rencontré un vrai problème plutôt que péché par ses propres faiblesses.

"On les a détruits, nettement", a-t-il expliqué au sujet de ses pneus. "Je n'en connais pas la raison. Michelin se penche dessus. Les conditions étaient vraiment mauvaises donc il y a eu quelque chose, mais je ne peux pas dire si c'est venu de nos réglages ou si ça a été un problème avec le pneu. Je sais juste que ça n'a pas fonctionné tout de suite, même si j'ai évidemment réussi à attaquer plus dans les quatre ou cinq premiers tours, et après quoi il y a eu une baisse. C'est le cas de tout le monde, mais je l'ai sentie vraiment beaucoup. Ça ne m'est jamais arrivé de finir la course dans ces conditions."

Un pilotage différent de celui des autres pilotes Ducati

Indépendamment de ce souci pneumatique, Bastianini ne peut que constater qu'il n'arrive pas à rivaliser avec les prouesses de son coéquipier. Il faut dire qu'il cumule plusieurs désavantages, qui jouent contre lui. D'une part, son manque d'expérience en tant que pilote d'usine, un statut qu'il a obtenu cette année, puis sa longue absence après avoir été blessé dès la première course sprint de la saison. Tout cela ne l'a pas aidé à s'adapter à la GP23, bien différente du modèle de 2021 qu'il pilotait précédemment et moins en adéquation avec son pilotage.

Lorsqu'il lui a été fait remarquer que Bagnaia avait lui aussi dû travailler sur la moto cette année avant d'atteindre ce niveau, le #23 a pointé : "Il était de toute façon plus avantagé parce que cette moto correspond plus à ses caractéristiques qu'aux miennes. Il a sûrement dû s'adapter parce que lui aussi arrivait d'une moto différente de celle qu'il pilote actuellement, mais pour ma part, je dois trouver une voie encore différente."

Le meilleur résultat d'Enea Bastianini à ce stade est la huitième place, au sprint comme en course longue.

Interrogé sur ce qu'il pourrait y avoir de positif dans sa moto, il a répondu, très franc : "Il y a sûrement quelque chose de positif, mais pour le moment je ne le vois pas. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose à dire au sens où je n'ai pas la situation en main et j'ai du mal à comprendre ce dont j'ai besoin. Enfin, je sais ce dont j'ai besoin mais ça n'est pas aussi facile qu'il y parait, mon style est très différent de celui d'autres pilotes et il me faut donc d'autres choses."

"Je pense que je suis un des rares à avoir une entrée très différente, à entrer très vite jusqu'au milieu du virage, alors que presque tous les autres pilotes Ducati ont tendance à plus stopper la moto. Disons que j'ai besoin de soutien à l'avant. Si je ne l'ai pas, j'ai du mal à bien sortir ensuite. J'essaye de m'adapter, mais c'est trop difficile."

C'est la première fois que je développe une moto pour moi. On verra s'il faudra que je fasse des demandes spéciales à Ducati. Enea Bastianini

"On a fait énormément de modifications, énormément, mais ça n'a jamais rien changé. À mon avis, il faut d'abord comprendre quelle est la nature du problème, si ça vient du châssis, du moteur, du frein moteur… Il y a beaucoup de variables. Tant que la situation n'est pas claire, on ne peut pas faire de modifications et avancer."

"Je m'en suis rendu compte tout de suite, dès le test en Malaisie", a précisé le pilote italien. "Il me faut du temps. Évidemment, je n'ai jamais fait de développement, c'est la première fois que je développe une moto pour moi. On verra s'il faudra que je fasse des demandes spéciales à Ducati. Pour le moment, je préfère essayer de m'adapter avec les réglages, mais si jamais je ne trouve pas de solution j'aurai besoin de soutien."

Après avoir disputé la moitié du championnat jusqu'à présent, soit cinq Grands Prix depuis son retour de blessure au Mugello, Enea Bastianini a marqué 24 points, contre 157 pour Pecco Bagnaia sur cette même période. La domination de son acolyte le rend-elle motivé ou abattu ? "Abattu moralement, non", a-t-il affirmé. "Je suis certain de ce que je peux faire, je n'ai aucun doute. Il s'agit de réussir à tout réunir parce qu'à l'heure actuelle on semble nager à contre-courant, il n'y a jamais une situation facile, il y a toujours quelque chose. J'attends que mon moment arrive !"

