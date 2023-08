Ducati et Pramac confirment la piste Morbidelli

Johann Zarco a fait son choix et l'a rapidement rendu public. Marco Bezzecchi a lui aussi décidé dans quelle équipe il courrait la saison prochaine, tout en le réservant pour le moment à des discussions internes, promettant une annonce prochaine. Mais les dernières déclarations des responsables du groupe Ducati pourraient bien dévoiler l'orientation choisie par celui qui occupe actuellement la troisième place du championnat.

On le sait, Bezzecchi hésitait entre rester dans son équipe actuelle, le team VR46, où il disposerait en 2024 d'une moto de cette saison, ou bien rejoindre Pramac Racing pour y piloter une Ducati identique à celle de l'équipe d'usine. La place à pourvoir dans la formation dirigée par Paolo Campinoti est précisément celle libérée par Zarco, sachant que Jorge Martín n'est pas menacé.

Or, le patron de Pramac ainsi que le directeur sportif de Ducati Corse affichent aujourd'hui leur intérêt pour un autre pilote comme remplaçant potentiel du Français, en l'occurrence Franco Morbidelli. Lui aussi cité pour un guidon chez VR46, l'actuel pilote Yamaha ne pourrait intégrer l'équipe dirigée par Valentino Rossi qu'à la condition que Bezzecchi choisisse de s'en aller. Le choix de ce dernier de rester à sa place pourrait donc ouvrir une voie royale à Morbidelli afin qu'il intègre celle qui est perçue comme l'équipe B de Ducati.

C'est ce que peut laisser penser Paolo Ciabatti, lorsqu'il admet de façon très transparente au micro de Sky Sport en Italie que Franco Morbidelli constitue aujourd'hui l'option la plus probable pour remplacer Johann Zarco chez Pramac Racing.

"C'est une possibilité", a déclaré le directeur sportif de Ducati Corse. "Une possibilité qui nous ferait plaisir en tout cas. Nous pensons qu'avec une moto très compétitive et avec la motivation de pouvoir montrer ce qu'il nous a fait voir en 2020, lorsqu'il a fini deuxième du championnat en gagnant des courses, Franco pourrait être compétitif."

"Mais c'est un choix auquel nous devons encore réfléchir cette semaine", a ajouté le responsable italien. "C'est probablement la possibilité la plus réelle, même si nous préférons annoncer les choses lorsque nous aurons finalisé tous les détails."

Pas de changement dans le line-up Mooney VR46 ?

Franco Morbidelli perdra son guidon officiel Yamaha à la fin de la saison, remplacé par Álex Rins après trois dernières années difficiles. S'il existe peu d'options pour qu'il puisse rester sur la grille en 2024, celle qui se dessine chez Pramac serait assurément la meilleure façon possible pour lui de rebondi.

Paolo Campinoti, team principal de Pramac Racing, a lui aussi exprimé son intérêt à l'idée d'accueillir le vice-Champion du monde 2020 : "Pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé qui serait le remplaçant de Johann, mais ce sera un choix difficile. Morbidelli serait un bon pari et cela pourrait constituer une piste très intéressante. Pour l'instant, cependant, nous attendons."

En dépit de leur prudence, qui reste de mise tant que les accords ne sont pas finalisés, ces propos semblent indiquer que Marco Bezzecchi restera bel et bien chez VR46 et que Franco Morbidelli rejoindra Pramac. Les annonces pourraient intervenir dès la semaine prochaine, à Barcelone, ou au plus tard à Misano, dernière manche européenne qui aura lieu une semaine plus tard.

Valentino Rossi, qui dirige la VR46 Riders Academy à laquelle appartient Morbidelli, n'a pas manqué d'afficher son enthousiasme pour cette option, tout en poussant pour que Bezzecchi reste à sa place actuelle. "Ce serait formidable pour Franco d'aller chez Ducati Pramac. En plus, il piloterait une moto officielle, ce serait une super opportunité", a-t-il commenté en Autriche. "Morbidelli peut gagner des courses, le mieux pour lui est de monter sur une Ducati."

Dans le courant du week-end, Morbidelli n'a pas manqué lui non plus d'être interrogé sur cette hypothèse, la qualifiant de "possibilité". Sans s'avancer, il avait tout de même commenté, tout sourire : "Je suis content que mon nom soit associé à la meilleure moto de la grille. C'est un plaisir et ça veut dire que ce que je fais ne passe pas inaperçu, même si ça se passe derrière."

Pour ce qui est des autres guidons Ducati, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini doivent rester associés la saison prochaine dans l'équipe officielle. Álex Márquez a été confirmé récemment chez Gresini et Luca Marini n'est pas menacé chez VR46.