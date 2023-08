Bezzecchi a choisi dans quelle équipe il courra en 2024

Il y avait deux Grands Prix d'Autriche ce week-end, à Spielberg : celui qui s'est joué en piste, avec ses innombrables luttes et prouesses sportives, et celui qui s'est déroulé hors piste, avec des histoires beaucoup plus portées sur l'extra-sportif. Johann Zarco a été l'un des grands protagonistes du second, lui qui a reçu des offres concrètes, qu'il a pris le temps d'étudier avant d'annoncer aujourd'hui son choix de quitter Ducati pour Honda.

Mais maintenant que le sort du Français est connu, la mise en place du reste du puzzle va suivre. Et l'une des principales curiosités va être de savoir qui le remplacera et pilotera la quatrième Ducati officielle la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, c'est le nom de Marco Bezzecchi qui circule avec insistance, l'Italien ayant de toute évidence mérité cette place au vu des performances qui sont les siennes depuis son arrivée en MotoGP. Rien que cette année, il a obtenu cinq podiums le dimanche, dont deux victoires, et quatre autres le samedi avec là aussi un succès à la clé. Troisième du championnat, il a beau avoir perdu de précieux points à Silverstone et Spielberg, il reste suffisamment proche pour viser un résultat remarquable au classement général lorsque le rideau tombera sur la saison.

Seulement, bien qu'il soit en position de force pour obtenir la prolongation de son contrat avec Ducati, Bezzecchi sait aussi que les deux priorités qu'il avait exprimées ne seront pas compatibles : il ne pourra pas à la fois rester dans son équipe actuelle, le team VR46, et recevoir une Desmosedici officielle. Celles-ci seront au nombre de quatre en 2024 et réservées à l'équipe d'usine et à Pramac Racing.

Alors, sera-t-il le remplaçant de Johann Zarco la saison prochaine, pour recevoir cette moto qu'il mériterait incontestablement ? Rien n'est moins sûr à présent, après un week-end durant lequel Valentino Rossi lui-même est venu en Autriche pour le convaincre de rester en poste. Globalement mutique sur la question, Bezzecchi a néanmoins indiqué à sa descente du podium dimanche que sa décision était prise.

"Pour être honnête, Vale insiste beaucoup et j'apprécie vraiment ça, car que le plus grand pilote de tous les temps pousse pour vous, ça n'arrive pas à tout le monde", a fait remarquer le pilote italien. "Je pense que j'ai déjà pris ma décision. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire, mais je le communiquerai bientôt."

"Je pense que Vale me pousse à plutôt rester dans l'équipe. On a beaucoup parlé, évidemment on s'est beaucoup vu à la maison, et il me pousse à rester, évidemment. J'en suis content", a-t-il ajouté dans un sourire de fierté.

Morbidelli en passe de rejoindre Pramac ?

Franco Morbidelli a-t-il trouvé la solution ?

On sait aussi depuis plusieurs semaines que l'avenir de Franco Morbidelli est étroitement lié à la destination que prendra Marco Bezzecchi. Longtemps, on a pensé le vice-champion 2020 proche de remplacer son collègue de la VR46 Riders Academy dans la structure de Tavullia, à condition que celui-ci intègre le team Pramac. Seulement, sur ce sujet aussi, Valentino Rossi a livré un commentaire qui pourrait bien révéler une tout autre combinaison.

"Ce serait formidable pour Franco d'aller chez Ducati Pramac", a déclaré le Docteur à Sky Sport en Italie. "En plus, il piloterait une moto officielle, ce serait une super opportunité. Franco a été bon chez Yamaha, à sa deuxième année il a battu Quartararo et il a été vice-Champion du monde. Ils payent [actuellement] le retard technique de Yamaha. Morbidelli peut gagner des courses, le mieux pour lui est de monter sur une Ducati."

"Vale a tout dit, je suis d'accord avec lui", a réagi Franco Morbidelli, interrogé dimanche par le site officiel du MotoGP. D'un calme olympien, celui qui quittera Yamaha à la fin de la saison n'a ni infirmé ni confirmé quoi que ce soit, mais appelé à attendre encore un tout petit peu : "Vous, les médias, vous poussez toujours pour obtenir les informations et vous êtes toujours en avance. Il faut que vous soyez patients, je vous demande un peu de patience. Relax !"

Samedi, Morbidelli avait en tout cas admis que rejoindre Pramac était une hypothèse gratifiante : "C'est une possibilité et je suis content que mon nom soit associé à la meilleure moto de la grille. C'est un plaisir et ça veut dire que ce que je fais ne passe pas inaperçu, même si ça se passe derrière. On va voir comment les choses évoluent et si ça se fait vraiment, mais ça fait en tout cas plaisir."

