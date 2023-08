Johann Zarco et Pramac Racing annoncent leur séparation

Johann Zarco a fait son choix : il quittera bel et bien l'équipe Pramac Racing et le groupe Ducati à la fin de la saison en cours. Le Français courait dans la formation de Paolo Campinoti depuis 2021, un parcours qui a jusqu'ici été à l'origine de 12 podiums et de trois pole positions.

Ces derniers jours, Zarco s'est trouvé au cœur des spéculations portant sur les transferts, ayant reçu deux offres assez différentes : l'une provenant de Ducati et lui proposant de courir encore un an en MotoGP avant de rejoindre le WorldSBK, autre championnat où la marque domine actuellement ; l'autre de la part de Honda pour porter les couleurs du team LCR ces deux prochaines années, avec une option pour une troisième saison.

Transparent sur sa situation, le pilote avait indiqué vouloir prendre sa décision avant la fin du week-end, et un communiqué de presse publié par Pramac Racing ce dimanche après-midi, après la course du GP d'Autriche, confirme à présent la séparation qui aura lieu à la fin de cette saison.

"Avec Johann, nous avons passé trois années fabuleuses, durant lesquelles l'équipe, grâce notamment à son grand talent, a pu progresser de façon très importante, jusqu'à être actuellement en tête du championnat MotoGP", souligne Paolo Campinoti, team principal. "C'est la raison pour laquelle je ne peux qu'être désolé de ne plus l'avoir dans notre famille la saison prochaine, mais je lui souhaite toute la chance possible pour son avenir. Je ne peux que 'profiter' de lui jusqu'à la fin du championnat, et je m'attends encore à de grandes choses de sa part."

Johann Zarco lors du GP d'Autriche 2023.

"J'ai passé quatre ans avec Ducati, dont trois avec le team Pramac", rappelle Johann Zarco, qui a également couru pour le team Avintia en 2020. "Je suis très content de ce que l'on a construit et obtenu ensemble. En 2021, j'ai terminé le championnat à la cinquième place, ce qui a été mon meilleur résultat absolu en MotoGP. Mais mon objectif est de faire encore mieux cette année. À la fin de la saison, je partirai avec le sourire, car l'équipe et Ducati m'ont donné beaucoup et nous nous sommes battus pour des choses vraiment importantes."

"L'année prochaine, je relèverai un nouveau défi, mais je veux désormais clore ce championnat avec mon équipe de la meilleure façon possible. Je remercie toute l'équipe, Ducati et toutes les personnes qui ont travaillé avec moi durant ces années. L'objectif reste de pouvoir chanter la Marseillaise sur la plus haute marche du podium avec Paolo Campinoti, que je souhaite remercier de tout cœur pour le soutien qu'il m'a apporté dès le premier jour."

"Cela a été un honneur et un plaisir de pouvoir travailler avec un pilote et une personne comme Johann", ajoute Gino Borsoi, arrivé cette année au poste de team manager. "Le seul regret que j'ai, c'est que le travail entamé cette année ne puisse se poursuivre la saison prochaine. Il reste encore beaucoup de courses d'ici fin novembre et cette décision ne changera pas l'objectif que nous nous sommes fixé en début d'année. Je lui dis bonne chance pour l'avenir."

