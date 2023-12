Bagnaia plus convaincu que les dernières années après le test

Pecco Bagnaia est sorti satisfait du test de Valence, estimant que Ducati avait corrigé des faiblesses et amélioré son moteur. Un tel bilan pourrait sembler naturel après deux années dominées par la marque italienne, mais les tests qui avaient conclu les saisons précédentes n'avaient pas été parfaits pour Bagnaia.

Après la saison 2021, Ducati a fait d'importants changements auxquels le Turinois a mis plusieurs mois à s'adapter et un an plus tard, sa découverte des nouveautés pour 2023 ne l'avait pas totalement séduit. Bagnaia est ravi d'avoir cette fois quitté Valence avec plus de certitudes.

"C'était une journée très importante", a souligné le double Champion du MotoGP. "On savait que ce serait fondamental parce que ça faisait deux ans qu'on quittait le test de novembre en ayant des doutes sur les nouveautés."

"En 2021, parce qu'on était à Jerez, où les conditions étaient dingues, peu importe ce qu'on avait essayé, ça avait été excellent ; quand on était arrivés sur les tests de janvier, tout était un désastre. L'année dernière, on était repartis d'ici en n'étant pas convaincus par beaucoup de choses, et en Malaisie on avait dû faire un gros travail."

Si Bagnaia a pu sortir si satisfait du test de Valence, c'est aussi parce que les modifications sont pour le moment restées mineures sur la Desmosedici : "Il n'y a pas un énorme changement sur la nouvelle moto... Elle est très similaire, et le simple fait d'être partis de la même chose dans certains domaines, c'est très bien. Et dans certains domaines, c'est même mieux. Donc je suis très content."

Pecco Bagnaia va disputer sa quatrième saison dans l'équipe Ducati officielle et il n'avait jamais abordé un hiver avec une telle confiance, n'ayant pas été autant convaincu par des évolutions par le passé. Et si sa sensibilité l'a parfois limité dans l'entame des week-ends de course cette année, elle devient un atout pour les tests.

"J'ai toujours réussi à être très sensible sur beaucoup de choses. Parfois trop, c'est quelque chose qui m'a limité, mais pour faire les tests c'est un élément favorable, ça aide beaucoup pour comprendre quelle direction prendre."

"La première année, quand je suis arrivé dans le team officiel, la moto était gelée à cause du COVID, donc il n'y avait rien eu à essayer. En 2022, ça a été dur parce qu'on avait énormément de choses à essayer et on n'a pas fini pendant les tests, mais à la première course, aux deux premiers week-ends. Ça a été une expérience très difficile mais je pense que ça m'a aidé à être plus décidé quand j'essaye quelque chose."

Avec Léna Buffa