Dans l'impasse, Quartararo quémande des nouveautés... qu'il n'aura pas

Le refrain est le même course après course pour Fabio Quartararo. Le Français retrouve le Sachsenring, théâtre de son dernier succès en MotoGP il y a maintenant quatre ans, mais il n'a aucun espoir de briller, car ce circuit appuie désormais sur les principales faiblesses de sa moto.

"Ce sera dur parce qu'il nous manque beaucoup de turning et beaucoup de grip arrière", a expliqué Quartararo ce jeudi face aux médias de la presse écrite, dont Motorpsort.com. "C'est ce qu'il faut sur cette piste. Le moteur ne compte pas vraiment ici, mais le grip sur l'angle et le turning sont vraiment importants, donc je pense qu'on va pas mal souffrir."

Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis sa dernière victoire, Yamaha a petit à petit sombré dans la hiérarchie, ce qui a poussé la marque à abandonner son antique quatre cylindres en ligne pour le V4 déjà adopté par toute la concurrence.

Mais ce nouveau moteur, et la moto construite autour, n'évoluent pas depuis le début de la saison, ce qui laisse penser que Yamaha voulait surtout acquérir de l'expérience avec cette technologie avant le lancement de la nouvelle génération des moteurs l'an prochain, avec une cylindrée qui passera de 1000cc à 850cc.

Selon Quartararo, la M1 dans sa configuration actuelle a atteint ses limites et des nouveautés sont nécessaires... mais il sait bien qu'elles n'arriveront pas : "Depuis le début de l'année, on a essayé toutes les possibilités sur notre moto. Il nous faut des nouveautés."

"Dans les réglages, on sait qu'on a toujours une base, on l'a totalement changée et on revient toujours à la même. Je pense qu'il n'y a vraiment rien à trouver dans les réglages. On essaie juste de rendre l'électronique aussi bon que possible, mais en étant si loin il y a très peu de choses à améliorer."

Fabio Quartararo a besoin d'évolutions sur sa Yamaha pour espérer de bons résultats. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je n'ai aucune nouveauté depuis qu'on a vraiment lancé le projet", a rappelé Quartararo. "Je roule presque avec la moto que j'ai testée en septembre dans le test, donc il n'y a pas vraiment de [nouvelle] pièce."

"Pour Yamaha, c'est normal qu'ils se concentrent sur l'année prochaine et pas sur cette année. Je m'attendais à ce qu'on ait une évolution entre septembre et maintenant, et que maintenant ça s'arrête pour la 850cc [de la saison 2027]. Malheureusement, ça n'a pas été possible."

Une annonce qui se fait encore attendre

Quartararo ne peut pas encore se concentrer autant que Yamaha sur l'année 2027. Il a une saison à finir et même si son départ du constructeur a été officialisé, ce n'est pas encore le cas de son arrivée chez Honda, seule marque du plateau qui n'a pas fait d'annonce sur les pilotes de son équipe officielle pour l'an prochain.

Quartararo est contraint de patienter : "Je ne pense pas que ce sera dans longtemps. Je ne sais pas exactement quand, mais je suis certain que ça ne sera pas très long."

Depuis les révélations de Motorsport.com au mois de janvier, tout le monde connaît la destination de Quartararo mais il ne peut pas en parler, ce qui le plonge dans une situation étrange : "Je sais. Je pense que c'est plus pour le public [qu'il faut une annonce]. Je n'ai rien à cacher. C'est juste que je ne peux pas en parler précisément."