Joan Mir explique ce qui le pousse à toujours se relever : "J'en veux vraiment"

C'est sans surprise que Joan Mir a été annoncé en partance pour le team Gresini, où l'attendra une Ducati la saison prochaine. Le champion du monde 2020 avait déjoué le cadre habituel de la communication en révélant au mois de mai sa décision de quitter Honda, déçu du traitement qui lui était réservé après quatre années plutôt rudes.

À ce stade de la saison, la tendance n'a pas vraiment changé pour l'Espagnol, qui continue à enregistrer de nombreuses chutes. Il est déjà tombé 15 fois sur la première moitié du championnat, score que ne dépasse que Jorge Martín, et c'est encore une fois dans les graviers qu'il a terminé le dernier Grand Prix avant la pause.

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On pourrait aisément comprendre que l'accumulation de revers ait des conséquences morales pour Joan Mir, lui qui, courant 2023, a sérieusement envisagé d'arrêter sa carrière tant ses débuts avec Honda ont été éprouvants. Pourtant, il a cette fois voulu trouver une solution afin de ne pas renoncer prématurément, sentant au fond de lui qu'il restait une part inachevée à sa carrière.

Cette solution passait par un changement de moto, ce qui va lui permettre d'obtenir les réponses aux questions personnelles qu'il peut se poser et, qui sait, de peut-être retrouver le niveau qui était le sien avec Suzuki. En attendant, le pilote majorquin l'assure : il garde la gnaque et compte bien continuer à faire tous les efforts possibles pour obtenir des résultats.

"Si je continue à pousser, à tomber pratiquement toutes les semaines, à me relever et à essayer à nouveau, en ayant aujourd'hui un peu plus de chance et en pouvant, dans un week-end étrange, monter sur le podium, si je continue à ne jamais baisser les bras, c'est parce que j'ai vraiment faim et j'en veux vraiment", a expliqué le pilote espagnol alors qu'il était interrogé, lors du GP d'Allemagne, sur ce qui avait pu le motiver à continuer trois ans après avoir failli tout arrêter.

Joan Mir (Honda HRC) Photo de : Steve Wobser / via Getty Images

"L'heure n'est pas à la réflexion, ce qui compte c'est ce que je ressens et je veux revenir au niveau que je pense mériter. Je ne fais pas cela pour les gens, parce qu'au final, les gens oublient tout très vite - le bon comme le mauvais. Je le fais pour moi. Si je décidais de m'arrêter maintenant, alors plus tard, quand je serais à la plage, je me dirais que si j'avais peut-être continué deux ans de plus, j'aurais pu faire quelque chose de plus ici. C'est exactement ce que je ressens."

Quelques résultats récompensent ces efforts

Quant à la motivation qui va alimenter ses derniers Grands Prix avec Honda, elle s'appuie sur les performances qu'il parvient parfois à réaliser et qui viennent récompenser les nombreux efforts fournis. Il cite en cela les GP du Japon et de Malaisie 2025, ses meilleurs moments avec Honda à ce jour, sans oublier un podium célébré cette année à Barcelone et qui ne lui a été retiré que sur pénalité pour non-respect de la pression pneumatique obligatoire.

"L'année dernière, on a réussi à terminer la saison en étant assez compétitifs. Pas avec la compétitivité que je voudrais mais malgré tout en étant en mesure de se battre pour des courses. Au final, on est là pour ça", expliquait encore Joan Mir au micro du site officiel du MotoGP, lors du récent week-end de course en Allemagne.

"Plus que ces résultats, qui ont un peu confirmé le travail que l'on a fait pendant ces quatre années, c'est plutôt ce que cela signifiait, à savoir qu'on n'a pas baissé les bras, on a poussé fort", observait le pilote espagnol en référence à cette progression à laquelle a conduit le travail mené avec les ingénieurs depuis quatre ans.

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"Je me souviens quand je suis arrivé chez Honda en 2023, le package était loin de ça ! Le fait de pouvoir être proche du podium à chaque course comme c'est le cas actuellement, malgré les chutes et plein de choses, cette performance et ce qu'elle représente, c'est-à-dire le fait qu'on ne baisse jamais les bras, c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours."

Si ce travail n'a pas toujours payé en dehors d'une poignée de podiums, Joan Mir veut croire que cela lui aura malgré tout servi. "Même si le résultat n'était pas là, je pense que tous les efforts qu'on a investis pendant ces années sont un héritage qui va rester et qui est formidable."

"On n'en est qu'à la moitié de l'année. Cette année, je suis pilote Honda et je dois pousser pour obtenir le maximum, comme je le fais actuellement. J'espère quitter Honda avec de bons résultats et de bons moments pour célébrer nos quatre ans ensemble", a-t-il affirmé. "Je vais continuer à me donner à 100% avec Honda, comme toujours. Cela m'aidera aussi à arriver à l'année prochaine en étant mieux préparé, et c'est très important aussi."