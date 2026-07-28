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WRC Rallye de Finlande

Le programme du Rallye de Finlande 2026 : spéciales, horaires, engagés

Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye de Finlande, dixième manche de la saison 2026 du WRC.

Fabien Gaillard
Publié:
Martins Sesks, Renars Francis, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo de : M-Sport

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Le parcours et les horaires

La Rallye de Finlande se disputera sur quatre jours. Après un shakedown tôt dans la journée de jeudi, l'épreuve débutera officiellement en fin d'après midi avec une première super spéciale. 

Vendredi sera la journée la plus copieuse avec deux boucles de quatre spéciales chacune, ponctuées par un nouveau passage dans la super spéciale. Samedi, huit spéciales seront au programme, avec à nouveaux deux boucles.

Dimanche, il n'y aura en revanche que deux passages dans la même spéciale, mais de loin la plus longue de l'épreuve (plus de 30 km), avec une fin de rallye aux alentours de 13h, heure française.

Jeudi 30 juillet 2026
ES1 18h05 Harju 1 2,58 km
Vendredi 31 juillet 2026
ES2 7h44 Laukaa 1 18,16 km
ES3 8h45 Saarikas 1 15,82 km
ES4 9h50 Sydänmaa 1 19,04 km
ES5 10h58 Hoho 1 9,55 km
ES6 13h48 Laukaa 2 18,16 km
ES7 14h49 Saarikas 2 15,82 km
ES8 15h54 Sydänmaa 2 19,04 km
ES9 17h05 Hoho 2 9,55 km
ES10 18h05 Harju 2 2,58 km
Samedi 1er août 2026
ES11 7h01 Parkkola 1 16,76 km
ES12 8h42 Päijälä 1 10,55 km
ES13 9h36 Västilä 1 19,10 km
ES14 11h05 Leustu 1 16,44 km
ES15 14h01 Parkkola 2 16,76 km
ES16 15h42 Päijälä 2 10,55 km
ES17 16h36 Västilä 2 19,10 km
ES18 18h05 Leustu 2 16,44 km
Dimanche 2 août 2026
ES16 9h35 Himos-Jämsä 1 30,02 km
ES17 12h15 Himos-Jämsä 2 (Power Stage) 30,02 km

Les engagés en Rally1

La catégorie Rally1 comptera à nouveau 11 concurrents, les mêmes qu'en Estonie... à une petite exception près 

Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier. Toutefois, en l'absence de Vincent Landais, son copilote depuis 2022, c'est Julien Ingrassia, son complice des huit premiers titres mondiaux, qui va faire un retour exceptionnel à ses côtés.

Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant à nouveau confiée à Esapekka Lappi. M-Sport engagera également trois Ford Puma : deux pour ses titulaires irlandais et une pour Martins Sesks.

33

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
18

Japan Takamoto Katsuta

Ireland Aaron Johnston

 Toyota GR Yaris Rally1
1

France Sébastien Ogier

France Julien Ingrassia

 Toyota GR Yaris Rally1
5

Finland Sami Pajari

Finland Marko Salminen 

 Toyota GR Yaris Rally1
99

Sweden Oliver Solberg

United Kingdom Elliott Edmonson

 Toyota GR Yaris Rally1
11

Belgium Thierry Neuville

Belgium Martijn Wydaeghe

 Hyundai i20 N Rally1
16

France Adrien Fourmaux

France Alexandre Coria

 Hyundai i20 N Rally1
4

Finland Esapekka Lappi

Finland Enni Mälkönen

 Hyundai i20 N Rally1
55

Ireland Joshua McErlean

Ireland Eoin Treacy

 Ford Puma Rally1
95

Ireland Jon Armstrong

Ireland Shane Byrne

 Ford Puma Rally1
22

Latvia Martins Sesks
Latvia Renars Francis

 Ford Puma Rally1

Les Français en lice

Sébastien Ogier (Toyota)

Sébastien Ogier n'a pu faire mieux que cinquième au Rallye d'Estonie.

Sébastien Ogier n'a pu faire mieux que cinquième au Rallye d'Estonie.

Photo de: Toyota Racing

"La Finlande est l'un des berceaux du rallye et l'un des rallyes les plus plaisants à piloter. C'est également l'un des plus difficiles à gagner, surtout face aux pilotes rapides du nord de l'Europe, et c'est un grand honneur d'avoir pu y parvenir à plusieurs reprises au cours de ma carrière."

"Le Rallye d'Estonie n'a pas été facile pour nous, car nous roulions sur ces routes pour la première fois après cinq ans d'absence, mais au Rallye de Finlande, nous viserons mieux, car j'y ai participé ces deux dernières années et j'ai été compétitif ; j'ai donc hâte d'y être."

Adrien Fourmaux (Hyundai)

Adrien Fourmaux sort d'un podium en Estonie.

Adrien Fourmaux sort d'un podium en Estonie.

Photo de: Hyundai

"Le Rallye de Finlande est une épreuve unique et l'une des véritables classiques du WRC. Il ne s'agit pas seulement de rouler à fond : il faut s'engager pleinement dans les crêtes et les sauts, en veillant à atterrir parfaitement avec la voiture pour conserver de la vitesse pour le virage suivant. Le podium que nous avons décroché en Estonie nous donne confiance au moment d'aborder la Finlande."

"L'année dernière, nous nous battions pour la deuxième et la troisième place avec Thierry jusqu'à ce que nous subissions tous les deux des crevaisons après avoir heurté la même pierre samedi ; je pense donc que nous pouvons être performants cette année également. Nous bénéficions d'une bonne position sur la route, nous avons effectué des essais concluants en Finlande et nous allons tout donner. Je suis convaincu que nous pouvons nous battre pour un nouveau podium."

Les derniers vainqueurs en Finlande

Kalle Rovanperä avait enfin brisé la malédiction en remportant sa manche à domicile en 2025.

Kalle Rovanperä avait enfin brisé la malédiction en remportant sa manche à domicile en 2025.

Photo de: Red Bull Content Pool

2025

Finland Kalle Rovanperä

Finland Jonne Halttunen

 Toyota GR Yaris Rally1
2024

France Sébastien Ogier

France Vincent Landais

 Toyota GR Yaris Rally1
2023

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota GR Yaris Rally1
2022

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Hyundai i20 N Rally1
2021

United Kingdom Elfyn Evans

United Kingdom Scott Martin

 Toyota Yaris WRC
2019

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Toyota Yaris WRC
2018

Estonia Ott Tänak

Estonia Martin Järveoka

 Toyota Yaris WRC
2017

Finland Esapekka Lappi

Finland Janne Ferm

 Toyota Yaris WRC
 2016

United Kingdom Kris Meeke

Ireland Paul Nagle

 Citroën DS3 WRC
 2015

Finland Jari-Matti Latvala

Finland Miikka Anttila

 Volkswagen Polo R WRC

Épreuve suivante : Rallye du Paraguay (27-30 août)

Calendrier 2026 du WRC

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