Le programme du Rallye de Finlande 2026 : spéciales, horaires, engagés
Parcours, horaires, engagés, Français en lice : voici l'essentiel du programme du Rallye de Finlande, dixième manche de la saison 2026 du WRC.
Photo de : M-Sport
Le parcours et les horaires
La Rallye de Finlande se disputera sur quatre jours. Après un shakedown tôt dans la journée de jeudi, l'épreuve débutera officiellement en fin d'après midi avec une première super spéciale.
Vendredi sera la journée la plus copieuse avec deux boucles de quatre spéciales chacune, ponctuées par un nouveau passage dans la super spéciale. Samedi, huit spéciales seront au programme, avec à nouveaux deux boucles.
Dimanche, il n'y aura en revanche que deux passages dans la même spéciale, mais de loin la plus longue de l'épreuve (plus de 30 km), avec une fin de rallye aux alentours de 13h, heure française.
|Jeudi 30 juillet 2026
|ES1
|18h05
|Harju 1
|2,58 km
|Vendredi 31 juillet 2026
|ES2
|7h44
|Laukaa 1
|18,16 km
|ES3
|8h45
|Saarikas 1
|15,82 km
|ES4
|9h50
|Sydänmaa 1
|19,04 km
|ES5
|10h58
|Hoho 1
|9,55 km
|ES6
|13h48
|Laukaa 2
|18,16 km
|ES7
|14h49
|Saarikas 2
|15,82 km
|ES8
|15h54
|Sydänmaa 2
|19,04 km
|ES9
|17h05
|Hoho 2
|9,55 km
|ES10
|18h05
|Harju 2
|2,58 km
|Samedi 1er août 2026
|ES11
|7h01
|Parkkola 1
|16,76 km
|ES12
|8h42
|Päijälä 1
|10,55 km
|ES13
|9h36
|Västilä 1
|19,10 km
|ES14
|11h05
|Leustu 1
|16,44 km
|ES15
|14h01
|Parkkola 2
|16,76 km
|ES16
|15h42
|Päijälä 2
|10,55 km
|ES17
|16h36
|Västilä 2
|19,10 km
|ES18
|18h05
|Leustu 2
|16,44 km
|Dimanche 2 août 2026
|ES16
|9h35
|Himos-Jämsä 1
|30,02 km
|ES17
|12h15
|Himos-Jämsä 2 (Power Stage)
|30,02 km
Les engagés en Rally1
La catégorie Rally1 comptera à nouveau 11 concurrents, les mêmes qu'en Estonie... à une petite exception près !
Toyota disposera encore de son armada de cinq voitures, avec la présence du nonuple champion du monde Sébastien Ogier. Toutefois, en l'absence de Vincent Landais, son copilote depuis 2022, c'est Julien Ingrassia, son complice des huit premiers titres mondiaux, qui va faire un retour exceptionnel à ses côtés.
Hyundai se présentera avec trois voitures, la troisième étant à nouveau confiée à Esapekka Lappi. M-Sport engagera également trois Ford Puma : deux pour ses titulaires irlandais et une pour Martins Sesks.
|33
|Toyota GR Yaris Rally1
|18
|Toyota GR Yaris Rally1
|1
|
Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota GR Yaris Rally1
|5
|Toyota GR Yaris Rally1
|99
|
Elliott Edmonson
|Toyota GR Yaris Rally1
|11
|Hyundai i20 N Rally1
|16
|Hyundai i20 N Rally1
|4
|
Esapekka Lappi
|Hyundai i20 N Rally1
|55
|Ford Puma Rally1
|95
|Ford Puma Rally1
|22
|
Martins Sesks
|Ford Puma Rally1
Les Français en lice
Sébastien Ogier (Toyota)
Sébastien Ogier n'a pu faire mieux que cinquième au Rallye d'Estonie.
Photo de: Toyota Racing
"La Finlande est l'un des berceaux du rallye et l'un des rallyes les plus plaisants à piloter. C'est également l'un des plus difficiles à gagner, surtout face aux pilotes rapides du nord de l'Europe, et c'est un grand honneur d'avoir pu y parvenir à plusieurs reprises au cours de ma carrière."
"Le Rallye d'Estonie n'a pas été facile pour nous, car nous roulions sur ces routes pour la première fois après cinq ans d'absence, mais au Rallye de Finlande, nous viserons mieux, car j'y ai participé ces deux dernières années et j'ai été compétitif ; j'ai donc hâte d'y être."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
Adrien Fourmaux sort d'un podium en Estonie.
Photo de: Hyundai
"Le Rallye de Finlande est une épreuve unique et l'une des véritables classiques du WRC. Il ne s'agit pas seulement de rouler à fond : il faut s'engager pleinement dans les crêtes et les sauts, en veillant à atterrir parfaitement avec la voiture pour conserver de la vitesse pour le virage suivant. Le podium que nous avons décroché en Estonie nous donne confiance au moment d'aborder la Finlande."
"L'année dernière, nous nous battions pour la deuxième et la troisième place avec Thierry jusqu'à ce que nous subissions tous les deux des crevaisons après avoir heurté la même pierre samedi ; je pense donc que nous pouvons être performants cette année également. Nous bénéficions d'une bonne position sur la route, nous avons effectué des essais concluants en Finlande et nous allons tout donner. Je suis convaincu que nous pouvons nous battre pour un nouveau podium."
Les derniers vainqueurs en Finlande
Kalle Rovanperä avait enfin brisé la malédiction en remportant sa manche à domicile en 2025.
Photo de: Red Bull Content Pool
|2025
|
Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|
Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2023
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|2022
|
Ott Tänak
Martin Järveoka
|Hyundai i20 N Rally1
|2021
|
Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|2019
|
Ott Tänak
Martin Järveoka
|Toyota Yaris WRC
|2018
|
Ott Tänak
Martin Järveoka
|Toyota Yaris WRC
|2017
|
Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Toyota Yaris WRC
|2016
|
Kris Meeke
Paul Nagle
|Citroën DS3 WRC
|2015
|
Jari-Matti Latvala
Miikka Anttila
|Volkswagen Polo R WRC
Épreuve suivante : Rallye du Paraguay (27-30 août)
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